Unidade Tudo Fácil de Canoas registra mais 800 atendimentos durante a primeira semana de atuação

Inaugurada em 27 de fevereiro, a unidade Tudo Fácil Canoas também deve atender cidadãos de municípios próximos -Foto: Paloma Fleck/Ascom SPGG

A Unidade Tudo Fácil de Canoas, na Região Metropolitana, registrou 816 atendimentos entre 2 e 7 de março, período que compreende sua primeira semana de atuação. A central está localizada no Canoas Shopping (Av. Guilherme Schell, 6750 – Centro, Canoas) e ocupa área aproximada de 340 metros quadrados. São 21 guichês de atendimento presencial e sete posições de autoatendimento. O funcionamento ocorre de segunda a sexta-feira, das 10h às 20h, e, aos sábados, das 10h às 14h.

Pedidos de emissão para a Carteira de Identidade Nacional (CIN) concentraram a maioria das demandas, com 555 pedidos para o Instituto-Geral de Perícias (IGP). Os atendimentos para a confecção da CIN precisam, obrigatoriamente, ser agendados por meio do portal rs.gov.br .

Serviços do DetranRS e do balcão gov.br somaram 176 atendimentos na primeira semana do Tudo Fácil Canoas. Outros setores em destaque incluem Corsan, IPE Saúde e Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência e com Altas Habilidades no Rio Grande do Sul (Faders).

Inaugurada pelo governo do Estado em 27 de fevereiro, a unidade Tudo Fácil Canoas também deve atender cidadãos de municípios próximos, como Esteio, Cachoeirinha, Sapucaia do Sul, Nova Santa Rita, Eldorado do Sul e Viamão.

Rede Tudo Fácil

Criado em 1998, o Tudo Fácil reúne, em um único espaço, serviços públicos de alta demanda, com modelo de atendimento integrado e híbrido. Atualmente, a rede conta com onze unidades em funcionamento no Rio Grande do Sul, localizadas em Porto Alegre (Centro, Zona Norte e Zona Sul) e nos municípios de Caxias do Sul, Gravataí, Lajeado, Passo Fundo, Pelotas, Rio Grande e Santa Maria, além de Canoas.

A rede segue em expansão, com novas centrais em implantação em Tramandaí e Uruguaiana. Uma unidade móvel percorre o Estado desde dezembro de 2025 e, atualmente, opera em São Lourenço do Sul, na Costa Doce, onde atenderá moradores e veranistas até 20 de março.