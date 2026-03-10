Governo Leite autoriza obra de acesso asfáltico de R$ 4 milhões em São João do Polêsine

O governo do Estado assinou, nesta terça-feira (10/3), em evento realizado em Vale Vêneto, distrito de São João do Polêsine, a ordem de início dos serviços para a pavimentação de um trecho da rodovia VRS-823. A iniciativa integra o Programa de Incentivo ao Acesso Asfáltico (Piaa) e prevê investimento de R$ 4 milhões, viabilizado por meio de parceria entre o governo estadual e a iniciativa privada para a execução de obras de pavimentação e melhorias na infraestrutura viária. O documento foi firmado pelo secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella.

A intervenção contempla cerca de 1,05 quilômetro da rodovia, entre o km 4+680 e o km 5+728,390 da VRS-823, conectando o acesso local à ERS-149. A melhoria deve qualificar o deslocamento de moradores e visitantes e fortalecer o desenvolvimento econômico e turístico da região, reconhecida pela tradição cultural e pelos atrativos históricos que atraem visitantes de diversas partes do Estado e do país.

Desenvolvimento

Durante o ato, Costella ressaltou a importância do programa para ampliar os investimentos em infraestrutura em diferentes regiões do Rio Grande do Sul. “Estamos levando desenvolvimento para as comunidades por meio de parcerias que transformam arrecadação em obras concretas. O Piaa permite acelerar investimentos importantes, qualificando acessos e melhorando a mobilidade para quem vive, trabalha ou visita essas localidades”, afirmou o secretário.

“Estamos levando desenvolvimento para as comunidades por meio de parcerias", disse Costella -Foto: Fabrício Santos/Ascom Selt

O vice-prefeito de São João do Polêsine, Ricardo Fernando Dotto, também participou da cerimônia e destacou a relevância da pavimentação para o fortalecimento do turismo em Vale Vêneto. “Esta é uma obra que esperamos há 32 anos. É fundamental para a região, que tem um potencial de turismo muito grande. Recebemos visitantes de todo o Estado e até de outros países”, ressaltou.

A parceria envolve as empresas Lojas Colombo e Nova Palma Energia. A execução dos serviços ficará a cargo da Construtora Continental de São Paulo, com acompanhamento técnico do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer).

Também participaram do ato representantes das empresas envolvidas no projeto e o secretário de Desenvolvimento Social, Beto Fantinel.