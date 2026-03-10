Terça, 10 de Março de 2026
19°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo Leite autoriza obra de acesso asfáltico de R$ 4 milhões em São João do Polêsine

O governo do Estado assinou, nesta terça-feira (10/3), em evento realizado em Vale Vêneto, distrito de São João do Polêsine, a ordem de início dos ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
10/03/2026 às 18h48
Governo Leite autoriza obra de acesso asfáltico de R$ 4 milhões em São João do Polêsine
Secretário Juvir Costella assinou início de obras que devem fortalecer desenvolvimento econômico e turístico da região -Foto: Fabrício Santos/Ascom Selt

O governo do Estado assinou, nesta terça-feira (10/3), em evento realizado em Vale Vêneto, distrito de São João do Polêsine, a ordem de início dos serviços para a pavimentação de um trecho da rodovia VRS-823. A iniciativa integra o Programa de Incentivo ao Acesso Asfáltico (Piaa) e prevê investimento de R$ 4 milhões, viabilizado por meio de parceria entre o governo estadual e a iniciativa privada para a execução de obras de pavimentação e melhorias na infraestrutura viária. O documento foi firmado pelo secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella.

A intervenção contempla cerca de 1,05 quilômetro da rodovia, entre o km 4+680 e o km 5+728,390 da VRS-823, conectando o acesso local à ERS-149. A melhoria deve qualificar o deslocamento de moradores e visitantes e fortalecer o desenvolvimento econômico e turístico da região, reconhecida pela tradição cultural e pelos atrativos históricos que atraem visitantes de diversas partes do Estado e do país.

Desenvolvimento

Durante o ato, Costella ressaltou a importância do programa para ampliar os investimentos em infraestrutura em diferentes regiões do Rio Grande do Sul. “Estamos levando desenvolvimento para as comunidades por meio de parcerias que transformam arrecadação em obras concretas. O Piaa permite acelerar investimentos importantes, qualificando acessos e melhorando a mobilidade para quem vive, trabalha ou visita essas localidades”, afirmou o secretário.

“Estamos levando desenvolvimento para as comunidades por meio de parcerias
“Estamos levando desenvolvimento para as comunidades por meio de parcerias", disse Costella -Foto: Fabrício Santos/Ascom Selt

O vice-prefeito de São João do Polêsine, Ricardo Fernando Dotto, também participou da cerimônia e destacou a relevância da pavimentação para o fortalecimento do turismo em Vale Vêneto. “Esta é uma obra que esperamos há 32 anos. É fundamental para a região, que tem um potencial de turismo muito grande. Recebemos visitantes de todo o Estado e até de outros países”, ressaltou.

A parceria envolve as empresas Lojas Colombo e Nova Palma Energia. A execução dos serviços ficará a cargo da Construtora Continental de São Paulo, com acompanhamento técnico do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer).

Também participaram do ato representantes das empresas envolvidas no projeto e o secretário de Desenvolvimento Social, Beto Fantinel.

Texto: Ascom Selt
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 42 minutos

Em parceria com EBC, TV Cultura do Pará amplia sinal no estado

Municípios de Tucuruí e Parauapebas recebem sinal digital da emissora

 Inaugurada em 27 de fevereiro, a unidade Tudo Fácil Canoas também deve atender cidadãos de municípios próximos -Foto: Paloma Fleck/Ascom SPGG
Planejamento Há 1 hora

Unidade Tudo Fácil de Canoas registra mais 800 atendimentos durante a primeira semana de atuação

A Unidade Tudo Fácil de Canoas, na Região Metropolitana, registrou 816 atendimentos entre 2 e 7 de março, período que compreende sua primeira seman...
Geral Há 2 horas

Laudo do IML aponta lesões na face e pescoço de policial baleada em SP

Gisele Alves Santana foi encontrada em casa com um tiro na cabeça

 © MST/Divulgação
Geral Há 3 horas

Contra violência e por reforma agrária, mulheres do MST ocupam terras

Latifúndios foram palco de crimes como trabalho escravo e grilagem

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Geral Há 7 horas

Rio: Polícia prende professor universitário que abusou de 4 crianças

Homem produzia vídeos e fotos dos estupros, que ocorriam na casa dele

Tenente Portela, RS
24°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 30°
24° Sensação
2.52 km/h Vento
77% Umidade
22% (0.33mm) Chance chuva
06h33 Nascer do sol
18h57 Pôr do sol
Quarta
25° 16°
Quinta
29° 16°
Sexta
32° 17°
Sábado
32° 17°
Domingo
33° 19°
Últimas notícias
Câmara Há 6 minutos

Câmara aprova realização de campanhas educativas permanentes contra a violência doméstica
Senado Federal Há 6 minutos

Senado aprova reestruturação de carreiras federais com 13 mil novos professores
Senado Federal Há 6 minutos

Davi parabeniza TV Senado por documentário exibido na Tela Quente
Justiça Há 6 minutos

Toffoli esclarece suspensão de ações por cancelamento de voos
Justiça Há 6 minutos

TSE retoma julgamento que pode cassar governador do Rio de Janeiro

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,15 -0,10%
Euro
R$ 5,98 -0,33%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 381,235,23 +1,36%
Ibovespa
183,447,00 pts 1.4%
Mega-Sena
Concurso 2981 (07/03/26)
15
22
27
32
50
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6971 (09/03/26)
27
56
64
65
73
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3631 (09/03/26)
04
07
08
09
12
13
14
15
16
17
19
20
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2897 (09/03/26)
09
11
19
24
25
31
38
43
46
47
48
66
69
70
73
83
84
88
90
94
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2934 (09/03/26)
03
12
20
36
40
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias