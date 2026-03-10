Terça, 10 de Março de 2026
19°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo do Estado firma protocolo de intenções para ampliar uso de tecnologia no agro gaúcho

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), e a Cooperativa Central Gaúcha Ltda...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
10/03/2026 às 16h28
Governo do Estado firma protocolo de intenções para ampliar uso de tecnologia no agro gaúcho
Assinatura é passo inicial para desenvolvimento de cooperação para aplicar tecnologias no agro -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), e a Cooperativa Central Gaúcha Ltda. (CCGL), por meio de sua filial SmartCoop, assinaram um protocolo de intenções para cooperação tecnológica no setor agropecuário nesta terça-feira (10/3). O ato ocorreu durante o Fórum da Soja, na Expodireto Cotrijal, em Não-Me-Toque, com a presença do vice-governador Gabriel Souza, autoridades do Estado e lideranças do setor.

O documento formaliza o alinhamento institucional entre o governo do Estado, a CCGL e a FecoAgro-RS para a futura celebração de um termo de cooperação técnica voltado ao uso integrado da plataforma digital SmartCoop e ao desenvolvimento de funcionalidades tecnológicas de interesse público para o setor agropecuário.

“O agro gaúcho precisa cada vez mais de tecnologia, informação e inteligência de dados para enfrentar os desafios do clima e do financiamento da produção. Iniciativas como essa fortalecem a gestão das propriedades, qualificam a tomada de decisão e ajudam a dar mais segurança para quem produz no campo”, declarou Gabriel.

Entre as diretrizes previstas estão a ampliação do uso da plataforma para adesão de produtores rurais, a integração de dados agroclimáticos e o desenvolvimento de ferramentas de apoio à gestão das propriedades. A iniciativa também prevê a conexão entre a SmartCoop e o Sistema de Monitoramento e Alertas Agroclimáticos (Simagro-RS), além da criação de sistemas de alertas epidemiológicos e de predisposição climática para doenças em culturas agrícolas.

Ampliação tecnológica

O titular da Seapi, Edivilson Brum, afirmou que a assinatura do documento representa um passo importante na integração entre o setor público e o cooperativismo para fortalecer a inovação no campo. “A partir desse alinhamento, avançamos na construção de soluções tecnológicas para que ampliem o uso da plataforma SmartCoop, integrem dados agroclimáticos e ofereçam ferramentas que auxiliem o produtor na gestão das propriedades. A ideia é conectar informações estratégicas e desenvolver sistemas de alerta que permitam antecipar riscos climáticos e sanitários, contribuindo para decisões mais seguras e para o fortalecimento da agropecuária gaúcha”, ressaltou.

O secretário adjunto da Pasta, Márcio Madalena enfatizou que a parceria representa um avanço no processo de digitalização e qualificação das ações públicas voltadas ao campo. Segundo ele, a iniciativa constitui um meio concreto para facilitar o acesso ao crédito, pois amplia a segurança das informações e agiliza os processos para liberação de financiamento. “A proposta está alinhada à estratégia de modernização da agricultura gaúcha, com foco na inserção dos produtores no ecossistema de inovação digital, na sistematização de informações produtivas e no aprimoramento da inteligência agropecuária aplicada à gestão pública”, descreveu.

Geração de dados para tomada de decisão

O vice-presidente da CCGL, Guillermo Dawson Jr., destacou que a cooperação deve ampliar a geração e a organização de dados técnicos do setor produtivo, fortalecendo a tomada de decisões tanto nas propriedades rurais quanto na gestão pública. “Este ato representa um passo importante na construção de uma inteligência coletiva voltada ao agro do Rio Grande do Sul. Atualmente, já contamos com 23 mil propriedades integradas a esse ecossistema de gestão”, informou.

O protocolo tem caráter institucional e não prevê, neste momento, transferência de recursos financeiros. A cooperação deverá ser detalhada posteriormente em um termo de cooperação técnica específico entre as instituições.



Texto: Ascom Seapi
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Programa prevê o pagamento de 20% do valor do projeto de irrigação, limitado agora a até R$ 150 mil por produtor rural -Foto: Vitor Rosa/Secom
Agricultura Há 2 horas

Na Expodireto, Eduardo Leite e Gabriel Souza lançam terceira fase do Programa Irriga+RS com até R$ 150 mil por produtor

O governador Eduardo Leite e o vice-governador Gabriel Souza lançaram nesta terça-feira (10/3) a terceira fase do Programa Irriga+RS que amplia par...

 Rio Grande do Sul avança em projetos de biodiesel, modernização de cooperativas e abertura de mercados -Foto: Vitor Rosa/Secom
Agricultura Há 3 horas

Leite e Gabriel lideram assinaturas de investimentos no agro, na infraestrutura e na promoção internacional durante a Expodireto

O governador Eduardo Leite e o vice-governador Gabriel Souza lideraram, nesta terça-feira (10/3), na Expodireto Cotrijal 2026, em Não-Me-Toque, a a...

 Gabriel defendeu
Agricultura Há 6 horas

Vice-governador participa da apresentação de dados sobre a safra em evento para a imprensa na Expodireto Cotrijal

A segunda estimativa da Safra de Verão 2025/2026 divulgada pela Emater-RS/Ascar aponta para uma produção de 32,8 toneladas de grãos no Rio Grande d...

 Servidores do Estado e da União atuam em conjunto na Lagoa da Mangueira, em Santa Vitória do Palmar -Foto: Fernando Dias/Ascom Seapi
Agricultura Há 1 dia

Vigilância sanitária do Estado reforça ações contra a gripe aviária em Santa Vitória do Palmar e Chuí

Desde a detecção do primeiro caso de Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (H5N1) em aves silvestres este ano, o governo do Estado, por meio do ...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 1 dia

População de cigarrinhas-do-milho cresce 33% em Santa Catarina mas infectividade recua

Foto: Divulgação/EpagriA incidência de cigarrinhas-do-milho em Santa Catarina apresentou uma elevação de 33,3% na última semana, registrando uma mé...

Tenente Portela, RS
24°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 30°
24° Sensação
2.52 km/h Vento
77% Umidade
22% (0.33mm) Chance chuva
06h33 Nascer do sol
18h57 Pôr do sol
Quarta
25° 16°
Quinta
29° 16°
Sexta
32° 17°
Sábado
32° 17°
Domingo
33° 19°
Últimas notícias
Câmara Há 6 minutos

Câmara aprova realização de campanhas educativas permanentes contra a violência doméstica
Senado Federal Há 6 minutos

Senado aprova reestruturação de carreiras federais com 13 mil novos professores
Senado Federal Há 6 minutos

Davi parabeniza TV Senado por documentário exibido na Tela Quente
Justiça Há 6 minutos

Toffoli esclarece suspensão de ações por cancelamento de voos
Justiça Há 6 minutos

TSE retoma julgamento que pode cassar governador do Rio de Janeiro

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,15 -0,10%
Euro
R$ 5,98 -0,33%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 381,235,23 +1,36%
Ibovespa
183,447,00 pts 1.4%
Mega-Sena
Concurso 2981 (07/03/26)
15
22
27
32
50
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6971 (09/03/26)
27
56
64
65
73
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3631 (09/03/26)
04
07
08
09
12
13
14
15
16
17
19
20
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2897 (09/03/26)
09
11
19
24
25
31
38
43
46
47
48
66
69
70
73
83
84
88
90
94
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2934 (09/03/26)
03
12
20
36
40
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias