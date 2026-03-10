Governo do Estado firma protocolo de intenções para ampliar uso de tecnologia no agro gaúcho

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), e a Cooperativa Central Gaúcha Ltda. (CCGL), por meio de sua filial SmartCoop, assinaram um protocolo de intenções para cooperação tecnológica no setor agropecuário nesta terça-feira (10/3). O ato ocorreu durante o Fórum da Soja, na Expodireto Cotrijal, em Não-Me-Toque, com a presença do vice-governador Gabriel Souza, autoridades do Estado e lideranças do setor.

O documento formaliza o alinhamento institucional entre o governo do Estado, a CCGL e a FecoAgro-RS para a futura celebração de um termo de cooperação técnica voltado ao uso integrado da plataforma digital SmartCoop e ao desenvolvimento de funcionalidades tecnológicas de interesse público para o setor agropecuário.

“O agro gaúcho precisa cada vez mais de tecnologia, informação e inteligência de dados para enfrentar os desafios do clima e do financiamento da produção. Iniciativas como essa fortalecem a gestão das propriedades, qualificam a tomada de decisão e ajudam a dar mais segurança para quem produz no campo”, declarou Gabriel.



Entre as diretrizes previstas estão a ampliação do uso da plataforma para adesão de produtores rurais, a integração de dados agroclimáticos e o desenvolvimento de ferramentas de apoio à gestão das propriedades. A iniciativa também prevê a conexão entre a SmartCoop e o Sistema de Monitoramento e Alertas Agroclimáticos (Simagro-RS), além da criação de sistemas de alertas epidemiológicos e de predisposição climática para doenças em culturas agrícolas.

Ampliação tecnológica

O titular da Seapi, Edivilson Brum, afirmou que a assinatura do documento representa um passo importante na integração entre o setor público e o cooperativismo para fortalecer a inovação no campo. “A partir desse alinhamento, avançamos na construção de soluções tecnológicas para que ampliem o uso da plataforma SmartCoop, integrem dados agroclimáticos e ofereçam ferramentas que auxiliem o produtor na gestão das propriedades. A ideia é conectar informações estratégicas e desenvolver sistemas de alerta que permitam antecipar riscos climáticos e sanitários, contribuindo para decisões mais seguras e para o fortalecimento da agropecuária gaúcha”, ressaltou.

O secretário adjunto da Pasta, Márcio Madalena enfatizou que a parceria representa um avanço no processo de digitalização e qualificação das ações públicas voltadas ao campo. Segundo ele, a iniciativa constitui um meio concreto para facilitar o acesso ao crédito, pois amplia a segurança das informações e agiliza os processos para liberação de financiamento. “A proposta está alinhada à estratégia de modernização da agricultura gaúcha, com foco na inserção dos produtores no ecossistema de inovação digital, na sistematização de informações produtivas e no aprimoramento da inteligência agropecuária aplicada à gestão pública”, descreveu.

Geração de dados para tomada de decisão

O vice-presidente da CCGL, Guillermo Dawson Jr., destacou que a cooperação deve ampliar a geração e a organização de dados técnicos do setor produtivo, fortalecendo a tomada de decisões tanto nas propriedades rurais quanto na gestão pública. “Este ato representa um passo importante na construção de uma inteligência coletiva voltada ao agro do Rio Grande do Sul. Atualmente, já contamos com 23 mil propriedades integradas a esse ecossistema de gestão”, informou.

O protocolo tem caráter institucional e não prevê, neste momento, transferência de recursos financeiros. A cooperação deverá ser detalhada posteriormente em um termo de cooperação técnica específico entre as instituições.