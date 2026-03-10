Cinema e Cidadania III realiza oficinas em oito cidades

O Projeto Cinema e Cidadania III encerra atividades em 2025 com mais de 15 mil participantes, entre crianças, adolescentes e educadores, em oito cidades do Estado de São Paulo. A iniciativa promove atividades de arte, educação e conscientização ambiental por meio de oficinas de cinema e sessões interativas em estrutura inflável itinerante.

Os municípios de São Paulo, Campinas, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Descalvado, Valinhos, Sumaré e Barueri receberam as atividades voltadas à formação cultural e cidadão, com temas relacionados a cidadania, sustentabilidade, preservação da água, alimentação saudável, reciclagem e segurança no trânsito.

Cinema e Cidadania III reúne oficinas, destinadas a alunos de 6 a 14 anos, com noções básicas de filmagem, roteiro e edição. As atividades resultam na produção de curtas-metragens exibidos durante sessões abertas ao público. As exibições ocorrem em uma estrutura inflável com aproximadamente 15 metros de comprimento e quatro metros de altura, equipada com telão, sistema de som e ambientação preparada para proporcionar experiência lúdica e imersiva. Ao final das sessões, os participantes recebem livretos informativos que ampliam o alcance pedagógico das atividades.

O projeto é viabilizado por meio do ProAC – Programa de Ação Cultural do Governo do Estado de São Paulo, com patrocínio da Leo Madeiras e da Royal Canin. A realização é do Instituto Eco Ambiental e Social, com apoio da Inova Esporte e Cultura.

Para Patrícia Henrique, presidente do Instituto Eco Ambiental e Social, a iniciativa reforça o papel da arte na formação de cidadãos conscientes. "Proporcionar aos jovens a oportunidade de se expressarem artisticamente é fundamental para estimular o pensamento crítico e promover a conscientização", afirma.

Segundo ela, a participação nas atividades de produção audiovisual contribui para que os estudantes compartilhem conhecimentos em seus ambientes sociais. "Acreditamos que essa experiência contribui diretamente para a formação de cidadãos mais engajados e preparados para o futuro", acrescenta.

Mais informações sobre o Instituto podem ser acessadas no site: https://cinemaecidadania3.institutoeco.com.br/Sobre o Instituto Eco Ambiental e Social - IEAS

O Instituto Eco Ambiental e Social (IEAS) é uma organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) sem fins lucrativos que tem como foco a preservação e a conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável. Mais informações podem ser acessadas no site: www.institutoeco.com.br.