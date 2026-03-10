Canal abre temporada sobre formação e mercado na veterinária

O canal Papo de Veterinária estreia nova temporada em março com entrevistas voltadas a estudantes e médicos-veterinários em início de carreira. Disponível no YouTube e em plataformas de podcast, o projeto reúne relatos de profissionais em atividade para discutir formação, mercado de trabalho, especialização e desafios da profissão.

A retomada ocorre em um cenário de expansão da medicina veterinária no Brasil. Dados divulgados pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV), em outubro de 2025, apontam que o país soma 584 graduações presenciais autorizadas e 87,4 mil vagas anuais. O levantamento também informa densidade de 0,77 médico-veterinário por mil habitantes, acima dos índices registrados na Europa, nos Estados Unidos e no Canadá.

Criado pela professora Thais Rocha, o canal surgiu a partir de entrevistas com profissionais da área sobre percursos acadêmicos e experiências no mercado. Ao longo do tempo, os episódios passaram a registrar temas recorrentes entre estudantes e recém-formados, como dúvidas sobre especialização, mudança de área e expectativas em relação à carreira.

"Quando entrei na graduação, não tinha dimensão da variedade de caminhos existentes na medicina veterinária. O projeto nasceu da percepção de que muitos estudantes conhecem apenas uma parte do campo profissional e precisam de referências mais concretas sobre a atuação no mercado", afirma Thais Rocha.

Há mais de seis anos no ar, o canal já reuniu entrevistas com profissionais de segmentos como clínica, cirurgia, produção, alimentos e laboratório, além de áreas como medicina de animais silvestres, comportamento animal, medicina integrativa, gestão de carreira e atuação internacional.

Segundo a idealizadora, a proposta é ampliar o repertório de informações sobre a profissão a partir de experiências práticas. "As entrevistas mostram que a trajetória na medicina veterinária não é linear e que conhecer experiências diversas contribui para decisões mais informadas sobre formação, especialização e rotina de trabalho", diz.

Além das entrevistas, o projeto mantém quadros como Quem quer ser médico-veterinário , Vetinforma , Verdades Animais , Cola em Quem Entende e Desenha pra mim , com conteúdos voltados a temas técnicos e áreas de atuação.

"O canal foi estruturado para registrar experiências profissionais e transformar essas vivências em conteúdo acessível para estudantes e colegas de profissão. A intenção é contribuir para que a tomada de decisão sobre carreira ocorra com base em informação, e não apenas em expectativa", conclui Thais Rocha.