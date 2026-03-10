Terça, 10 de Março de 2026
PF faz operação para combater tráfico de drogas no Porto de Santos

Ações policiais contra os suspeitos ocorrem na manhã desta terça-feira

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
10/03/2026 às 10h28

Organização criminosa responsável por tráfico transnacional de drogas e lavagem de dinheiro é alvo da Operação Costeau da Polícia Federal (PF). As ações ocorrem na manhã desta terça-feira (10) no Porto de Santos, em São Paulo.

A investigação teve início em 2022, quando a polícia francesa apreendeu 124 quilos de cocaína dentro de um navio que havia passado pelo porto na cidade santista. Na ação das autoridades francesas foi verificado o envolvimento de brasileiros.

A PF investiga o tráfico de cocaína no porto santista desde 2025, quando foi instaurado inquérito policial para identificar a prática de tráfico transnacional de drogas e outros crimes.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
-
