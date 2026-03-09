Chamada pública exploratória da SCGÁS busca mapear condições comerciais no mercado de gás natural

Foto: Acervo SCGÁS

Propostas devem ser encaminhadas até 17 de abril pelo e-mail [email protected]

Está disponível o Edital de Chamada Pública nº 013/26 da SCGÁS para recebimento de propostas de suprimento de gás natural. A iniciativa segue boas práticas de governança regulatória e transparência da Companhia e tem como objetivo mapear as condições comerciais disponíveis no mercado.

A Chamada Pública nº 013/26 (CP13) tem caráter exploratório e não vinculante. O objetivo é permitir que a SCGÁS conheça, compare e avalie diferentes alternativas comerciais disponíveis, apoiando análises internas relacionadas à gestão do portfólio de suprimento. A eventual contratação poderá ocorrer de forma total, parcial ou até não acontecer, dependendo de critérios técnicos, regulatórios e comerciais, além da disponibilidade física e contratual do portfólio da Companhia.

Produtores e comercializadores interessados deverão comprovar a disponibilidade de gás e atender aos requisitos estabelecidos no Edital. As propostas devem ser enviadas até 17 de abril de 2026, exclusivamente pelo e-mail [email protected]. Cada proponente poderá apresentar mais de uma proposta, com diferentes condições comerciais, desde que atendidas as exigências do edital. As propostas deverão ter validade mínima de 250 dias e ser assinadas digitalmente pelos representantes legais.

O envio de proposta não gera direito à contratação nem qualquer obrigação por parte da SCGÁS. A chamada pública segue boas práticas regulatórias e de mercado, reforçando o compromisso da Companhia com a transparência, a eficiência e a gestão responsável de seu portfólio de suprimentos.