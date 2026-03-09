Novo pavilhão feminino qualifica atendimento a mulheres na Penitenciária de Rio Grande

A Polícia Penal efetivou, na segunda-feira (2/3), a alocação de 114 mulheres privadas de liberdade das galerias A e B para um anexo da Penitenciária Estadual de Rio Grande (Perg). Com isso, o pavilhão passa a ser o maior espaço exclusivamente para a população carcerária feminina na Região Sul.
Com a mudança, a Perg conta com condições mais adequadas ao cumprimento de pena, respeitando as necessidades específicas do público feminino. O prédio possui cinco alojamentos, triplicando a oferta de vagas para mulheres na unidade. Antes desativado em razão de um incêndio, o anexo começou a ser reformado em setembro de 2025 com uso de mão de obra prisional, sendo concluído em fevereiro deste ano.
O secretário de Sistemas Penal e Socioeducativo, Jorge Pozzobom, disse que se trata de uma obra relevante para um tratamento penal mais apropriado. “Estamos falando de um local mais seguro e adequado às necessidades dessa parcela do público que cumpre pena.”
Na área de segurança, há melhoria nas estruturas de suporte para a garantia da ordem e da disciplina. A realocação retira as internas da estrutura principal, reduzindo o contato com os demais pavilhões masculinos da casa prisional.
Fortalecimento de políticas de ressocialização
O delegado Fábio Rosa, da 5ª Delegacia Penitenciária Regional, destacou que a conquista de um espaço mais amplo, estruturado e adequado às necessidades das apenadas representa não apenas uma melhoria física, mas um marco no fortalecimento das práticas institucionais. “Trata-se de um passo significativo na consolidação de políticas voltadas à ressocialização da pessoa privada de liberdade, valorizando a dignidade, ampliando oportunidades e contribuindo efetivamente para a construção de novos caminhos.”
As esvaziadas galerias A e B também serão revitalizadas e utilizadas como pavilhões para trabalhadores, com a abertura de novas vagas de trabalho.
Texto: Paulo André Dutra/Polícia Penal
Edição: Secom