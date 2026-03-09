Invest RS, BRDE e Badesul lançam estande conjunto para receber investidores na Expodireto Cotrijal 2026

Com o objetivo de proporcionar uma porta de entrada única para investidores que querem apostar no Rio Grande do Sul, a Invest RS, o Banco de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) e o Badesul inauguraram, nesta segunda-feira (9/3), o Hub de Investimentos na Arena Digital da Expodireto Cotrijal 2026. O projeto prevê um estande para atendimento unificado das três instituições. A inauguração em Não-Me-Toque contou com a presença do vice-governador, Gabriel Souza, do secretário de Desenvolvimento Econômico, Leandro Evaldt, e do presidente da Invest RS, Rafael Prikladnicki.

“O Rio Grande do Sul tem no agronegócio uma das suas maiores forças, e é justamente nesse setor que inovação e investimento caminham juntos. Ao integrar a Invest RS, o BRDE e o Badesul, estamos fortalecendo a capacidade do Estado de atrair projetos, apoiar empresas e acelerar o desenvolvimento”, destacou Gabriel.

Atuação conjunta

O hub consolida uma porta de entrada única para investidores, unindo inteligência estratégica, articulação institucional e braço financeiro. Embora distintos em suas naturezas – agência de desenvolvimento, banco de desenvolvimento e agência de fomento – os três atores operam de maneira conjunta para acelerar a viabilização de projetos no Rio Grande do Sul.

Para Evaldt, o espaço simboliza um marco na estratégia de atração de investimentos do Estado. “Essa iniciativa, que une BRDE e Badesul – vinculados ao governo por meio da secretaria – e a Invest RS – uma das entregas do Plano Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável do RS – é fundamental porque organiza e fortalece a atuação conjunta das nossas instituições de fomento e desenvolvimento”, destacou. “Ao oferecer uma porta de entrada única, estamos criando condições mais favoráveis para que investidores encontrem um ambiente seguro, competitivo e preparado para transformar ideias em projetos concretos.”

Conforme Prikladnicki, a iniciativa é estratégica e consolida a atuação integrada com os bancos de fomento. “Trabalhamos de maneira colaborativa desde o surgimento da Invest RS, e hoje esse conceito de ação com os nossos bancos se transforma em presença física, integrada. Não tinha lugar melhor para esse tipo de ação começar do que em uma feira de apoio ao agronegócio”, afirmou.

Na inauguração, participantes ressaltaram que iniciativa fortalece atuação das instituições de fomento e desenvolvimento -Foto: Ascom InvestRS

Diferencial

Conforme o projeto, a Invest RS vai dar suporte no atendimento da demanda do investidor, com informações sobre todas as etapas do projeto – da concepção até a execução, com foco em licenciamento, incentivos e inteligência locacional. O diferencial do hub reside na integração do funding: projetos maturados pela Invest RS podem ganhar acesso às linhas de financiamento e fomento do BRDE e do Badesul.

De forma complementar, empresas que procuram crédito com as instituições financeiras e enfrentam gargalos em etapas anteriores – como na definição de localização, modelagem do projeto e articulação institucional – podem contar com o suporte técnico da Invest RS. O resultado é um atendimento 360°, no qual estratégia, estruturação e financiamento deixam de ser etapas isoladas e passam a compor uma jornada integrada.

“Queremos ampliar o acesso das empresas gaúchas à inovação e à tecnologia, oferecendo soluções de crédito que viabilizem projetos capazes de transformar o nosso Estado. Nossa parceria com BRDE e Invest RS veio para ficar. A Invest RS atuando como grande atrator de investimentos e os dois bancos complementando com financiamento”, explicou o diretor-presidente do Badesul, Robson Ferreira.

Para o diretor de Planejamento do BRDE, Leonardo Busatto, a experiência do hub concretiza o papel das instituições que trabalham com o desenvolvimento do Estado. “A Invest RS é o grande articulador na atração de investimentos e ideias; já o Badesul e o BRDE, cada um com sua função, dão suporte aos projetos, garantindo a sustentação financeira. Demonstra que estamos caminhando juntos em prol do desenvolvimento do Estado”, garantiu.

Durante o ato de lançamento, a Invest RS assinou um termo de engajamento com a Fazenda Santa Lúcia, por meio da SL Resíduo e Energia, com o objetivo de apoiar a empresa a concretizar um investimento no Rio Grande do Sul.