Segunda, 09 de Março de 2026
18°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Invest RS, BRDE e Badesul lançam estande conjunto para receber investidores na Expodireto Cotrijal 2026

Com o objetivo de proporcionar uma porta de entrada única para investidores que querem apostar no Rio Grande do Sul, a Invest RS, o Banco de Desenv...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
09/03/2026 às 16h38
Invest RS, BRDE e Badesul lançam estande conjunto para receber investidores na Expodireto Cotrijal 2026
Gabriel Souza e outros representantes do governo ressaltaram importância da articulação para atrair investimentos -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG

Com o objetivo de proporcionar uma porta de entrada única para investidores que querem apostar no Rio Grande do Sul, a Invest RS, o Banco de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) e o Badesul inauguraram, nesta segunda-feira (9/3), o Hub de Investimentos na Arena Digital da Expodireto Cotrijal 2026. O projeto prevê um estande para atendimento unificado das três instituições. A inauguração em Não-Me-Toque contou com a presença do vice-governador, Gabriel Souza, do secretário de Desenvolvimento Econômico, Leandro Evaldt, e do presidente da Invest RS, Rafael Prikladnicki.

“O Rio Grande do Sul tem no agronegócio uma das suas maiores forças, e é justamente nesse setor que inovação e investimento caminham juntos. Ao integrar a Invest RS, o BRDE e o Badesul, estamos fortalecendo a capacidade do Estado de atrair projetos, apoiar empresas e acelerar o desenvolvimento”, destacou Gabriel.

Atuação conjunta

O hub consolida uma porta de entrada única para investidores, unindo inteligência estratégica, articulação institucional e braço financeiro. Embora distintos em suas naturezas – agência de desenvolvimento, banco de desenvolvimento e agência de fomento – os três atores operam de maneira conjunta para acelerar a viabilização de projetos no Rio Grande do Sul.

Para Evaldt, o espaço simboliza um marco na estratégia de atração de investimentos do Estado. “Essa iniciativa, que une BRDE e Badesul – vinculados ao governo por meio da secretaria – e a Invest RS – uma das entregas do Plano Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável do RS – é fundamental porque organiza e fortalece a atuação conjunta das nossas instituições de fomento e desenvolvimento”, destacou. “Ao oferecer uma porta de entrada única, estamos criando condições mais favoráveis para que investidores encontrem um ambiente seguro, competitivo e preparado para transformar ideias em projetos concretos.”

Conforme Prikladnicki, a iniciativa é estratégica e consolida a atuação integrada com os bancos de fomento. “Trabalhamos de maneira colaborativa desde o surgimento da Invest RS, e hoje esse conceito de ação com os nossos bancos se transforma em presença física, integrada. Não tinha lugar melhor para esse tipo de ação começar do que em uma feira de apoio ao agronegócio”, afirmou.

Na inauguração, participantes ressaltaram que iniciativa fortalece atuação das instituições de fomento e desenvolvimento -Foto: Ascom InvestRS
Na inauguração, participantes ressaltaram que iniciativa fortalece atuação das instituições de fomento e desenvolvimento -Foto: Ascom InvestRS

Diferencial

Conforme o projeto, a Invest RS vai dar suporte no atendimento da demanda do investidor, com informações sobre todas as etapas do projeto – da concepção até a execução, com foco em licenciamento, incentivos e inteligência locacional. O diferencial do hub reside na integração do funding: projetos maturados pela Invest RS podem ganhar acesso às linhas de financiamento e fomento do BRDE e do Badesul.

De forma complementar, empresas que procuram crédito com as instituições financeiras e enfrentam gargalos em etapas anteriores – como na definição de localização, modelagem do projeto e articulação institucional – podem contar com o suporte técnico da Invest RS. O resultado é um atendimento 360°, no qual estratégia, estruturação e financiamento deixam de ser etapas isoladas e passam a compor uma jornada integrada.

“Queremos ampliar o acesso das empresas gaúchas à inovação e à tecnologia, oferecendo soluções de crédito que viabilizem projetos capazes de transformar o nosso Estado. Nossa parceria com BRDE e Invest RS veio para ficar. A Invest RS atuando como grande atrator de investimentos e os dois bancos complementando com financiamento”, explicou o diretor-presidente do Badesul, Robson Ferreira.

Para o diretor de Planejamento do BRDE, Leonardo Busatto, a experiência do hub concretiza o papel das instituições que trabalham com o desenvolvimento do Estado. “A Invest RS é o grande articulador na atração de investimentos e ideias; já o Badesul e o BRDE, cada um com sua função, dão suporte aos projetos, garantindo a sustentação financeira. Demonstra que estamos caminhando juntos em prol do desenvolvimento do Estado”, garantiu.

Durante o ato de lançamento, a Invest RS assinou um termo de engajamento com a Fazenda Santa Lúcia, por meio da SL Resíduo e Energia, com o objetivo de apoiar a empresa a concretizar um investimento no Rio Grande do Sul.

Texto: Ascom Invest RS
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
A realocação retira as internas da estrutura principal, reduzindo o contato com os demais pavilhões masculinos -Foto: Divulgação Polícia Penal
Sistema prisional Há 25 minutos

Novo pavilhão feminino qualifica atendimento a mulheres na Penitenciária de Rio Grande

A Polícia Penal efetivou, na segunda-feira (2/3), a alocação de 114 mulheres privadas de liberdade das galerias A e B para um anexo da Penitenciári...

 Foto: IA Divulgação
Mulheres Há 51 minutos

Câmara de Tenente Portela realiza sessão solene em homenagem às mulheres

Evento nesta segunda-feira reconhece trajetórias e contribuições de mulheres que se destacam na comunidade

 © Tania Rego/ Agência Brasil
Geral Há 1 hora

Governo libera R$ 7,3 mil para famílias atingidas por chuvas em MG

Linha de crédito de R$ 500 milhões foi destinada para empresas

 © Bruno Peres/Agência Brasil
Geral Há 2 horas

TV Brasil: Na Mesa com Datena estreia nesta terça com Geraldo Alckmin

Programa de entrevistas será semanal, sempre às 21h

 © GoodBytz/ Divulgação
Geral Há 3 horas

Robô cozinheiro com IA vence prêmio internacional de robótica

Invenção pode preparar milhares de refeições por dia

Tenente Portela, RS
27°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 29°
28° Sensação
1.75 km/h Vento
55% Umidade
100% (7.08mm) Chance chuva
06h32 Nascer do sol
18h58 Pôr do sol
Terça
27° 18°
Quarta
26° 18°
Quinta
23° 18°
Sexta
26° 16°
Sábado
30° 17°
Últimas notícias
Câmara Há 4 minutos

Projeto fixa salário mínimo de R$ 2.500 para quem trabalha no comércio
Senado Federal Há 4 minutos

Paim destaca aprovação do Dia Nacional de Reflexão do ‘Cantando as Diferenças’
Economia Há 4 minutos

Faturamento da indústria sobe 2,3% em janeiro, mas está abaixo de 2025
Direitos Humanos Há 4 minutos

Quilombo em Mato Grosso do Sul será o primeiro tombado pelo Iphan
Economia Há 4 minutos

Clientes do Banco do Brasil podem renegociar dívidas até o fim do mês

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,17 -1,47%
Euro
R$ 6,00 -1,44%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 378,057,51 +1,49%
Ibovespa
181,174,53 pts 1.01%
Mega-Sena
Concurso 2981 (07/03/26)
15
22
27
32
50
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6970 (07/03/26)
31
41
47
59
78
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3630 (07/03/26)
02
03
04
05
06
07
08
11
12
14
15
17
19
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2896 (06/03/26)
09
11
12
13
24
25
26
28
31
34
36
39
42
43
53
75
76
78
83
87
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2933 (06/03/26)
21
24
29
35
41
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias