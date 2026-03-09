Câmara de Tenente Portela realiza sessão solene em homenagem às mulheres

A Câmara Municipal de Vereadores de Tenente Portela realiza na noite desta segunda-feira, 9 de março, uma Sessão Solene em homenagem às mulheres do município de Tenente Portela. O evento terá início às 19h, no Centro Cultural de Tenente Portela.

Durante a solenidade, cada vereador fará a homenagem a uma mulher portelense, reconhecendo sua trajetória, dedicação e contribuição para o desenvolvimento da comunidade.

As homenageadas desta edição são: Adriana dos Santos Amorim, Amélia Pereira dos Santos Cruz, Balbina Tavares de Amorim, Diva Cleci Claudino, Irene Dalabrida de Carli, Malvane de Lima, Marilene Fátima Silveira, Marilene Giacomini Castaman e Sandra Marcia Cassol.

As indicações foram feitas pelos vereadores Micheli Vargas, Derli da Silva, Mauro José Ludwig, Jaine Sales, Luciano Berta Filipin, Elisangela Berghetti Lutz, Luisa Silva Barth, Itomar Ortolan e Cristiane Feyth.

Após a sessão solene, será oferecido um coquetel aos presentes.

A atividade integra as ações de reconhecimento e valorização das mulheres no município, destacando histórias de dedicação, liderança e contribuição para a comunidade portelense.

