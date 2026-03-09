Segunda, 09 de Março de 2026
18°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Câmara de Tenente Portela realiza sessão solene em homenagem às mulheres

Evento nesta segunda-feira reconhece trajetórias e contribuições de mulheres que se destacam na comunidade

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Jornal Província/Câmara de Vereadores Tenente Portela
09/03/2026 às 16h13
Câmara de Tenente Portela realiza sessão solene em homenagem às mulheres
Foto: IA Divulgação

A Câmara Municipal de Vereadores de Tenente Portela realiza na noite desta segunda-feira, 9 de março, uma Sessão Solene em homenagem às mulheres do município de Tenente Portela. O evento terá início às 19h, no Centro Cultural de Tenente Portela.

Durante a solenidade, cada vereador fará a homenagem a uma mulher portelense, reconhecendo sua trajetória, dedicação e contribuição para o desenvolvimento da comunidade.

As homenageadas desta edição são: Adriana dos Santos Amorim, Amélia Pereira dos Santos Cruz, Balbina Tavares de Amorim, Diva Cleci Claudino, Irene Dalabrida de Carli, Malvane de Lima, Marilene Fátima Silveira, Marilene Giacomini Castaman e Sandra Marcia Cassol.

As indicações foram feitas pelos vereadores Micheli Vargas, Derli da Silva, Mauro José Ludwig, Jaine Sales, Luciano Berta Filipin, Elisangela Berghetti Lutz, Luisa Silva Barth, Itomar Ortolan e Cristiane Feyth.

Após a sessão solene, será oferecido um coquetel aos presentes.

A atividade integra as ações de reconhecimento e valorização das mulheres no município, destacando histórias de dedicação, liderança e contribuição para a comunidade portelense.

■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
A realocação retira as internas da estrutura principal, reduzindo o contato com os demais pavilhões masculinos -Foto: Divulgação Polícia Penal
Sistema prisional Há 25 minutos

Novo pavilhão feminino qualifica atendimento a mulheres na Penitenciária de Rio Grande

A Polícia Penal efetivou, na segunda-feira (2/3), a alocação de 114 mulheres privadas de liberdade das galerias A e B para um anexo da Penitenciári...

 Gabriel Souza e outros representantes do governo ressaltaram importância da articulação para atrair investimentos -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG
Desenvolvimento Há 25 minutos

Invest RS, BRDE e Badesul lançam estande conjunto para receber investidores na Expodireto Cotrijal 2026

Com o objetivo de proporcionar uma porta de entrada única para investidores que querem apostar no Rio Grande do Sul, a Invest RS, o Banco de Desenv...

 © Tania Rego/ Agência Brasil
Geral Há 1 hora

Governo libera R$ 7,3 mil para famílias atingidas por chuvas em MG

Linha de crédito de R$ 500 milhões foi destinada para empresas

 © Bruno Peres/Agência Brasil
Geral Há 2 horas

TV Brasil: Na Mesa com Datena estreia nesta terça com Geraldo Alckmin

Programa de entrevistas será semanal, sempre às 21h

 © GoodBytz/ Divulgação
Geral Há 3 horas

Robô cozinheiro com IA vence prêmio internacional de robótica

Invenção pode preparar milhares de refeições por dia

Tenente Portela, RS
27°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 29°
28° Sensação
1.75 km/h Vento
55% Umidade
100% (7.08mm) Chance chuva
06h32 Nascer do sol
18h58 Pôr do sol
Terça
27° 18°
Quarta
26° 18°
Quinta
23° 18°
Sexta
26° 16°
Sábado
30° 17°
Últimas notícias
Câmara Há 4 minutos

Projeto fixa salário mínimo de R$ 2.500 para quem trabalha no comércio
Senado Federal Há 4 minutos

Paim destaca aprovação do Dia Nacional de Reflexão do ‘Cantando as Diferenças’
Economia Há 4 minutos

Faturamento da indústria sobe 2,3% em janeiro, mas está abaixo de 2025
Direitos Humanos Há 4 minutos

Quilombo em Mato Grosso do Sul será o primeiro tombado pelo Iphan
Economia Há 4 minutos

Clientes do Banco do Brasil podem renegociar dívidas até o fim do mês

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,17 -1,47%
Euro
R$ 6,00 -1,44%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 378,057,51 +1,49%
Ibovespa
181,174,53 pts 1.01%
Mega-Sena
Concurso 2981 (07/03/26)
15
22
27
32
50
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6970 (07/03/26)
31
41
47
59
78
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3630 (07/03/26)
02
03
04
05
06
07
08
11
12
14
15
17
19
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2896 (06/03/26)
09
11
12
13
24
25
26
28
31
34
36
39
42
43
53
75
76
78
83
87
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2933 (06/03/26)
21
24
29
35
41
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias