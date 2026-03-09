Segunda, 09 de Março de 2026
Derrubadas entrou de vez na rota do turismo brasileiro?

Presença crescente de motorhomes e visitantes reforça o potencial turístico do município e destaca o Salto do Yucumã como grande atrativo natural

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Jornal Província com informações Prefeitura Municipal de Derrubadas.
09/03/2026 às 16h02
Foto: Divulgação Ascom Derrubadas

Quem passa pelo Bosque Municipal de Derrubadas já percebe uma cena que tem se tornado cada vez mais frequente: motorhomes estacionados e viajantes aproveitando o espaço para descanso, lazer e contato com a natureza. A presença desses turistas sobre rodas indica que o município começa a ganhar destaque entre os destinos procurados por quem busca tranquilidade, paisagens naturais e locais estruturados para uma parada durante a viagem.

Nos últimos meses, o fluxo de visitantes tem aumentado, impulsionado principalmente pela fama de um dos maiores patrimônios naturais do Estado, o Salto do Yucumã. Considerada uma das maiores quedas d’água longitudinais do mundo, a atração se tornou o principal motivo que leva turistas de diferentes regiões do Brasil a conhecer a cidade.

Depois de visitar o famoso salto, muitos viajantes estendem a estadia para explorar outros espaços de lazer e atrativos disponíveis no município. Nesse contexto, o Bosque Municipal tem se consolidado como um ponto estratégico para recepção de visitantes, oferecendo ambiente arborizado, tranquilidade e espaço adequado para convivência entre turistas.

A estrutura e o clima acolhedor fazem com que o local se torne uma parada obrigatória para quem percorre a região com motorhomes. Para muitos desses viajantes, Derrubadas deixa de ser apenas um ponto de passagem e passa a ser uma experiência turística completa.

O crescimento desse movimento reforça o potencial turístico do município, que reúne natureza preservada, paisagens únicas e hospitalidade. Com o aumento da visibilidade e da circulação de visitantes, Derrubadas consolida cada vez mais seu espaço no cenário do turismo regional e nacional.

