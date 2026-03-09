Segunda, 09 de Março de 2026
18°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Projeto da Epagri em Itajaí busca identificar criadouros do maruim transmissor da febre Oropouche

Foto: Renata Rosa/EpagriTeve início na última semana de fevereiro a segunda etapa do Projeto de Manejo Integrado do Mosquito Maruim com a instalaçã...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
09/03/2026 às 15h43
Projeto da Epagri em Itajaí busca identificar criadouros do maruim transmissor da febre Oropouche
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Renata Rosa/Epagri

Teve início na última semana de fevereiro a segunda etapa do Projeto de Manejo Integrado do Mosquito Maruim com a instalação de armadilhas em propriedades rurais de Luiz Alves. O objetivo é identificar os locais de maior ocorrência do inseto, responsável pela transmissão do vírus que provoca a febre oropouche, cujos sintomas são parecidos aos da dengue. A pesquisa é realizada com recursos da  Fapesc  e conduzida por uma equipe de pesquisadores da Estação Experimental da Epagri em Itajaí (EEI).

São 100 armadilhas de campo e 30 armadilhas luminosas, desenvolvidas pela equipe em 2025, que serão instaladas em duas propriedades, uma de banana e outra de gado, para monitorar, estudar e atuar no controle dos insetos. As armadilhas de campo serão instaladas em diferentes pontos das propriedades, como dentro das lavouras, próximas a estábulos, na grama e na brita em torno da casa do produtor rural para identificar qual local é mais atraente para a reprodução do  maruim

Uma gaiola de tela com armadilha luminosa será instalada para estudar a eficácia da mosca soldado negra no controle de larvas do maruim (controle biológico). A mosca é nativa das Américas e não transmite doenças. “A mosca soldado, na fase larval, compete pelo alimento com a larva do maruim; além disso, ela é muito eficaz para produzir biofertilizante a partir dos resíduos orgânicos, dando uma destinação adequada aos restos da lavoura”, aposta o pesquisador e entomologista da Epagri Wilson Reis. 

Para realizar este experimento, foi preciso fazer uma criação de moscas na Unidade de Produção de Bioinsumos (Unibio) da EEI/Epagri. No local, é feito o acasalamento do inseto e são coletados ovos para o berçário, onde as larvas são geradas. Os ovos também são utilizados em outro experimento para testar diferentes sistemas de produção de biofertilizante, e identificar o mais adequado para a utilização pelo produtor rural.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Mosca produz biofertilizante a partir de lixo orgânico em 15 dias

Estão sendo testados quatro sistemas de produção de biofertilizante. O sistema autônomo é o único que não depende de um berçário e requer pouca mão de obra. O modelo é composto por quatro bandejas, em dois níveis, protegido por tela. Na parte de cima ficam duas bandejas onde o lixo orgânico é acondicionado, no caso do experimento, resíduos da lavoura de banana do projeto de fruticultura. Na parte de baixo ficam as bandejas para onde as larvas vão se deslocar após transformar os resíduos em biofertilizante. Mas para dar início é necessário fazer uma primeira coleta de ovos na natureza.

“É um sistema de produção de substrato mais eficiente do que um minhocário, por exemplo, que leva cinco meses para produzir o biofertilizante, enquanto as moscas realizam o processo em apenas 15 dias”, compara Wilson. O pesquisador conta que a mosca soldado negra já é amplamente usada na Europa para produção de biofertilizante e ração animal, principalmente na aquicultura, pois o inseto é rico em proteína e gordura. 

“Visitei uma empresa na França, no ano passado, que utiliza o passivo ambiental de uma fábrica de amido de trigo para fabricação de ração e fornece para fazendas de cultivo de camarão. Eles também produzem biofertilizante, fechando o ciclo produtivo, um modelo de sucesso de economia circular”, revela.

Outro experimento realizado pelo entomologista é para identificar em que momento do processo de decomposição dos resíduos provenientes da lavoura de banana o material se torna mais atraente para o maruim. Estão sendo testados o ph dos resíduos com 15, 30, 45, 60, 90 e 120 dias, já que o inseto aprecia restos com ph acima de 8. “A partir de 30 dias, o resíduo já atinge este percentual. Já a larva da mosca soldado se alimenta de resíduos com ph entre 6 e 14, por isso consome todo tipo de resíduo orgânico, é mais agressiva do que o maruim”, acrescenta.

Wilson explica que o maruim é o único mosquito Phematófago (se alimenta de sangue) cuja larva não se desenvolve na água, como os pernilongos, mas em matéria orgânica em decomposição. No Estado, a maior incidência do inseto acontece no verão.

Por: Renata Rosa, jornalista bolsista da Epagri/Fapesc

Informações para a imprensa
Isabela Schwengber, assessora de comunicação da Epagri
(48) 3665-5407 / 99161-6596

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Servidores do Estado e da União atuam em conjunto na Lagoa da Mangueira, em Santa Vitória do Palmar -Foto: Fernando Dias/Ascom Seapi
Agricultura Há 11 minutos

Vigilância sanitária do Estado reforça ações contra a gripe aviária em Santa Vitória do Palmar e Chuí

Desde a detecção do primeiro caso de Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (H5N1) em aves silvestres este ano, o governo do Estado, por meio do ...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 31 minutos

População de cigarrinhas-do-milho cresce 33% em Santa Catarina mas infectividade recua

Foto: Divulgação/EpagriA incidência de cigarrinhas-do-milho em Santa Catarina apresentou uma elevação de 33,3% na última semana, registrando uma mé...

 Gabriel destacou a importância do agronegócio para a economia gaúcha e os desafios enfrentados pelo setor -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG
Agricultura Há 1 hora

Gabriel Souza defende securitização e ampliação da irrigação na abertura da Expodireto em Não-Me-Toque

O vice-governador Gabriel Souza representou o governo do Estado na abertura oficial da Expodireto Cotrijal, em Não-Me-Toque, nesta segunda-feira (9...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 9 horas

Santa Catarina amplia Sistema Antigranizo e reforça proteção à produção agrícola

Sistema antigranizo: 170 geradores estão em operação no Estado – Foto: Divulgação/SecomA preocupação com os prejuízos causados pelo granizo em Sant...

 Ao todo, foram vistoriadas 40 propriedades com aves domésticas no entorno da Reserva do Taim -Foto: Divulgação Seapi
Agricultura Há 2 dias

Governo do Estado finaliza visitas nas propriedades da região do foco de gripe aviária em aves silvestres

As visitas em propriedades rurais com criação de aves de subsistência na região da Reserva do Taim, em Santa Vitória do Palmar, foram finalizadas ...

Tenente Portela, RS
27°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 29°
28° Sensação
1.75 km/h Vento
55% Umidade
100% (7.08mm) Chance chuva
06h32 Nascer do sol
18h58 Pôr do sol
Terça
27° 18°
Quarta
26° 18°
Quinta
23° 18°
Sexta
26° 16°
Sábado
30° 17°
Últimas notícias
Justiça Há 10 minutos

Moraes autoriza visita íntima a general condenado na trama golpista
Agricultura Há 10 minutos

Vigilância sanitária do Estado reforça ações contra a gripe aviária em Santa Vitória do Palmar e Chuí
Sistema prisional Há 10 minutos

Novo pavilhão feminino qualifica atendimento a mulheres na Penitenciária de Rio Grande
Desenvolvimento Há 10 minutos

Invest RS, BRDE e Badesul lançam estande conjunto para receber investidores na Expodireto Cotrijal 2026
Tecnologia Há 29 minutos

GFT desbloqueia entrega nearshore segura após o acordo de dados UE-Brasil

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,17 -1,34%
Euro
R$ 6,01 -1,26%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 380,119,18 +1,91%
Ibovespa
179,992,22 pts 0.4%
Mega-Sena
Concurso 2981 (07/03/26)
15
22
27
32
50
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6970 (07/03/26)
31
41
47
59
78
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3630 (07/03/26)
02
03
04
05
06
07
08
11
12
14
15
17
19
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2896 (06/03/26)
09
11
12
13
24
25
26
28
31
34
36
39
42
43
53
75
76
78
83
87
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2933 (06/03/26)
21
24
29
35
41
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias