Segunda, 09 de Março de 2026
18°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Festival de Cerâmica percorre Vale do Paraíba e lança concurso: Pratos da Terra

Entre os dias 12 e 31 de julho de 2026, o Vale do Paraíba recebe o Festival de Cerâmica e a Arte dos Figureiros de Taubaté, um circuito cultural qu...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
09/03/2026 às 15h13
Festival de Cerâmica percorre Vale do Paraíba e lança concurso: Pratos da Terra
divulgação Associação Oswaldo Goeldi

O Festival de Cerâmica e a Arte dos Figureiros de Taubaté será realizado de 12 a 31 de julho de 2026, em Taubaté, Tremembé, Cunha, Jacareí, Pindamonhangaba, Santo Antônio do Pinhal e Campos do Jordão. Com o tema “Modelando Tradições”, o evento promove exposições, vivências em cerâmica, encontros formativos e o concurso de pratos cerâmicos “Pratos da Terra”. A iniciativa tem como objetivo valorizar a tradição dos figureiros de Taubaté e incentivar a produção cerâmica na região do Vale do Paraíba.

A programação será desenvolvida em formato de circuito, com atividades distribuídas entre os municípios participantes. A abertura ocorrerá no Ponto de Cultura Modelando Tradições, em Taubaté. Ao longo do período, serão realizadas vivências com ceramistas, exposição temática, concurso artístico e ações que articulam cerâmica e gastronomia regional, ampliando o acesso do público às práticas culturais relacionadas ao barro.

O concurso de pratos cerâmicos “Pratos da Terra” integra a exposição “Pratos da Terra, Cerâmica e Identidade” e convida artistas e artesãos a produzirem pratos autorais relacionados às referências culturais do Vale do Paraíba. As obras selecionadas comporão a mostra aberta ao público durante o festival.

A exposição apresentará os trabalhos escolhidos pela curadoria e pelo regulamento do concurso. A premiação será realizada no encerramento do festival, juntamente com a exibição do documentário “A arte cerâmica e os Figureiros de Taubaté”, que aborda aspectos históricos e culturais dessa tradição.

Além das exposições e do concurso, o festival contará com vivências práticas e encontros voltados à difusão de técnicas cerâmicas e à preservação dos saberes dos figureiros.

O evento integra ações de circulação cultural no Vale do Paraíba, buscando fortalecer a produção artística regional e ampliar a visibilidade da cerâmica como expressão cultural.

Serviço
Festival de Cerâmica e a Arte dos Figureiros de Taubaté
De 12 a 31 de julho de 2026
Cidades participantes: Taubaté, Tremembé, Cunha, Jacareí, Pindamonhangaba, Santo Antônio do Pinhal e Campos do Jordão
Regulamento e inscrições para o concurso “Pratos da Terra” disponíveis no perfil oficial do festival: @festivaldeceramica

 
 
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
canva
Entretenimento Há 6 horas

INSS pode pagar indenização por redução de força nos membros

Especialista explica que o INSS pode pagar auxílio-acidente ao trabalhador que fica com redução permanente da força ou da capacidade funcional após...

 Foto: Arquivo Festival Fronteiras SP
Entretenimento Há 3 dias

Acessibilidade leva cegos a exposições imersivas no Festival Fronteiras SP

Audiodescrição permitirá que pessoas cegas ou com baixa visão vivenciem as experiências imersivas no Parque da Água Branca, com recursos de acessib...

 Freepik
Entretenimento Há 3 dias

Transparência de dados detalha impacto social das loterias

Relatório da Caixa Econômica Federal mostra R$ 12 bilhões em repasses em 2025 e indica distribuição legal de recursos em áreas como seguridade soci...

 Foto: Fotografista
Entretenimento Há 4 dias

Soberana Ziza estreia exposição inédita no Centro Cultural São Paulo

Intitulada Território de Permanência, a mostra — lançada no mês da Mulher — articula memória, migração e samba paulista nas relações históricas ent...

 Pexels
Entretenimento Há 5 dias

Vó Alzira realiza ação no Shopping Cidade São Paulo

A marca promoverá distribuição gratuita do produto Cremolito nos dias 7 e 8 de março, na Avenida Paulista.

Tenente Portela, RS
27°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 29°
28° Sensação
1.75 km/h Vento
55% Umidade
100% (7.08mm) Chance chuva
06h32 Nascer do sol
18h58 Pôr do sol
Terça
27° 18°
Quarta
26° 18°
Quinta
23° 18°
Sexta
26° 16°
Sábado
30° 17°
Últimas notícias
Justiça Há 10 minutos

Moraes autoriza visita íntima a general condenado na trama golpista
Agricultura Há 10 minutos

Vigilância sanitária do Estado reforça ações contra a gripe aviária em Santa Vitória do Palmar e Chuí
Sistema prisional Há 10 minutos

Novo pavilhão feminino qualifica atendimento a mulheres na Penitenciária de Rio Grande
Desenvolvimento Há 10 minutos

Invest RS, BRDE e Badesul lançam estande conjunto para receber investidores na Expodireto Cotrijal 2026
Tecnologia Há 29 minutos

GFT desbloqueia entrega nearshore segura após o acordo de dados UE-Brasil

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,17 -1,34%
Euro
R$ 6,01 -1,26%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 380,119,18 +1,91%
Ibovespa
179,992,22 pts 0.4%
Mega-Sena
Concurso 2981 (07/03/26)
15
22
27
32
50
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6970 (07/03/26)
31
41
47
59
78
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3630 (07/03/26)
02
03
04
05
06
07
08
11
12
14
15
17
19
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2896 (06/03/26)
09
11
12
13
24
25
26
28
31
34
36
39
42
43
53
75
76
78
83
87
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2933 (06/03/26)
21
24
29
35
41
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias