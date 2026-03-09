Festival de Cerâmica percorre Vale do Paraíba e lança concurso: Pratos da Terra

O Festival de Cerâmica e a Arte dos Figureiros de Taubaté será realizado de 12 a 31 de julho de 2026, em Taubaté, Tremembé, Cunha, Jacareí, Pindamonhangaba, Santo Antônio do Pinhal e Campos do Jordão. Com o tema “Modelando Tradições”, o evento promove exposições, vivências em cerâmica, encontros formativos e o concurso de pratos cerâmicos “Pratos da Terra”. A iniciativa tem como objetivo valorizar a tradição dos figureiros de Taubaté e incentivar a produção cerâmica na região do Vale do Paraíba.

A programação será desenvolvida em formato de circuito, com atividades distribuídas entre os municípios participantes. A abertura ocorrerá no Ponto de Cultura Modelando Tradições, em Taubaté. Ao longo do período, serão realizadas vivências com ceramistas, exposição temática, concurso artístico e ações que articulam cerâmica e gastronomia regional, ampliando o acesso do público às práticas culturais relacionadas ao barro.

O concurso de pratos cerâmicos “Pratos da Terra” integra a exposição “Pratos da Terra, Cerâmica e Identidade” e convida artistas e artesãos a produzirem pratos autorais relacionados às referências culturais do Vale do Paraíba. As obras selecionadas comporão a mostra aberta ao público durante o festival.

A exposição apresentará os trabalhos escolhidos pela curadoria e pelo regulamento do concurso. A premiação será realizada no encerramento do festival, juntamente com a exibição do documentário “A arte cerâmica e os Figureiros de Taubaté”, que aborda aspectos históricos e culturais dessa tradição.

Além das exposições e do concurso, o festival contará com vivências práticas e encontros voltados à difusão de técnicas cerâmicas e à preservação dos saberes dos figureiros.

O evento integra ações de circulação cultural no Vale do Paraíba, buscando fortalecer a produção artística regional e ampliar a visibilidade da cerâmica como expressão cultural.

Serviço

Festival de Cerâmica e a Arte dos Figureiros de Taubaté

De 12 a 31 de julho de 2026

Cidades participantes: Taubaté, Tremembé, Cunha, Jacareí, Pindamonhangaba, Santo Antônio do Pinhal e Campos do Jordão

Regulamento e inscrições para o concurso “Pratos da Terra” disponíveis no perfil oficial do festival: @festivaldeceramica