TV Brasil: Na Mesa com Datena estreia nesta terça com Geraldo Alckmin

Programa de entrevistas será semanal, sempre às 21h

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
09/03/2026 às 15h13
Sob comando do jornalista José Luiz Datena, a TV Brasil estreia nesta terça-feira (10) seu mais novo programa de entrevistas. O semanal Na Mesa com Datena vai ao ar às 21h e a entrevista inaugural será com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin.

“É uma honra estar chegando à EBC . Primeiro para um programa de entrevistas, que eu adoro fazer. A arte da entrevista é dar espaço ao entrevistado. A grande estrela de uma entrevista é o entrevistado”, declarou o apresentador.

No último dia 23 de fevereiro, Datena estreou na Rádio Nacional o programa diário Alô Alô Brasil . Ele chega à Empresa Brasil de Comunicação com mais de 50 anos de história no jornalismo com passagens pelas maiores emissoras de rádio e televisão do país.

O comunicador venceu duas edições do Prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos. Sua contratação integra a estratégia da empresa de valorizar o jornalismo em seus veículos, com ampliação do tempo dedicado à cobertura factual, aprofundamento de temas de interesse público e ainda uma maior integração entre rádio e televisão.

A iniciativa também busca fortalecer a comunicação pública como um canal de informação seguro e acessível com diálogo direto com a pluralidade de ideias que marca a sociedade brasileira.

“No contexto em que vivemos, de intenso ruído informacional, o jornalismo é um ativo central. Precisamos fortalecê-lo para oferecer à população informação segura, contextualizada e com capacidade de gerar reflexão. Portanto, estamos reconhecendo o papel e a importância do jornalismo ao trazê-lo ainda mais para a grade da TV Brasil e da Rádio Nacional ”, afirma o presidente da EBC , André Basbaum.

Serviço

Na Mesa com Datena – Estreia terça-feira (10), às 21h, na TV Brasil , com participação do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin.

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Clique aqui e saiba como sintonizar .

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play , pelo site ou por aplicativo no smartphone . O aplicativo pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV .

