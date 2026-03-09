Segunda, 09 de Março de 2026
CNU: prazo para candidato confirmar interesse em vaga termina hoje

Manifestação deve ser feita na área do candidato, no site da FGV

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
09/03/2026 às 11h19

O prazo para que 102 candidatos do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) de 2025 manifestem interesse nas vagas imediatas para as quais foram aprovados terminará às 23h59 desta segunda-feira (9).

Os aprovados foram convocados na sexta-feira (6) pelo Diário Oficial da União , no edital nº 3/2026.

Nesta terceira e última rodada de confirmação de interesse pelas vagas, o candidato convocado deve marcar a opção exclusivamente na Página de Acompanhamento , no site da Fundação Getulio Vargas, responsável pela execução do concurso.

É preciso ter a senha da plataforma Gov.br. O sistema permite apenas um registro por rodada de convocação, sem possibilidade de alteração posterior, mesmo dentro do prazo.

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) avisa que após o encerramento do sistema, não será possível registrar a confirmação do interesse na vaga.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Etapa necessária

A etapa de confirmação do interesse na vaga é necessária para o candidato permanecer habilitado às próximas etapas do concurso como, por exemplo, o curso de formação e a futura nomeação.

Porém, a confirmação de interesse não significa nomeação automática para assumir a vaga. É preciso cumprir as demais fases.

A ausência de manifestação eliminará o candidato da concorrência para aquele cargo específico e para os de menor preferência, permanecendo apenas na disputa por eventuais cargos de maior preferência, se houver.

Passo a passo

A convocação pura e simples do candidato aprovado não é garantia de permanecer na disputa pelo cargo do concurso unificado.

O MGI avisa que apenas entrar na plataforma não configura manifestação da vontade. É indispensável o registro formal da decisão de interesse pela vaga diretamente na plataforma, dentro do prazo, para seguir na concorrência.

Basta acessar o site do CNU 2025 da FGV. Depois:

- entrar na Página de Acompanhamento;

- digitar os dados da conta da plataforma Gov.br;

- verificar o cargo convocado;

- confirmar interesse no cargo ou informar que não tem interesse;

- concluir todas as etapas até finalizar o registro.

O sistema da FGV permite apenas um registro nesta terceira rodada de convocação até o fim do prazo, nesta segunda-feira (9).

Não é possível alterar a opção posteriormente, mesmo dentro do prazo aberto para manifestação.

Em caso de dúvida, consulte o site oficial de respostas a perguntas frequentes .

Fluxo de convocações

Com as confirmações, a administração pública tem uma indicação mais clara de que quem está na lista realmente quer assumir o cargo, o que pode acelerar a chamada dos próximos classificados . Isso porque as vagas não confirmadas serão ofertadas na rodada seguinte.

Segundo o MGI, o modelo de convocações sucessivas mantém o ritmo de preenchimento imediato das vagas.

No dia 16 de março sairá no Diário Oficial da União e no site da FGV a divulgação das classificações finais das pessoas candidatas, em vagas imediatas e lista de espera.

Ausência de manifestação

Se o candidato convocado pelo MGI informar que não tem interesse na vaga imediata da segunda edição do CNU ou não acessar o sistema da FGV dentro do prazo, será considerado ausente.

Nessas situações, o aprovado será eliminado da concorrência para aquele cargo específico da convocação e para os demais, de menor preferência, permanecendo apenas na disputa por eventuais cargos de maior preferência, se houver.

A falta de interesse na vaga pode alterar significativamente a composição das listas finais de aprovados no CNU 2025.

CNU 2025

A segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado oferece 3.652 vagas distribuídas em 32 órgãos federais.

Do total de vagas, 3.144 são de nível superior e 508 de nível intermediário. Os cargos são agrupados em nove blocos temáticos.

O chamado Enem dos Concursos registrou 761.528 inscrições confirmadas, com candidatos de 4.951 municípios.

As provas foram aplicadas em centenas de municípios de todo o país, em dois dias de 2025. A primeira fase, de provas objetivas, ocorreu em outubro. A segunda, de discursivas, em dezembro.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
