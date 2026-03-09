Segunda, 09 de Março de 2026
Estado promove rodada de debates do Diálogos Setoriais sobre indicadores de desempenho da indústria no RS

A partir desta segunda-feira (9/3), o governo do Estado, por meio da Receita Estadual, promove uma nova rodada de lives do Diálogos Setoriais. Com ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
09/03/2026 às 09h31
Estado promove rodada de debates do Diálogos Setoriais sobre indicadores de desempenho da indústria no RS
-

A partir desta segunda-feira (9/3), o governo do Estado, por meio da Receita Estadual, promove uma nova rodada de lives do Diálogos Setoriais. Com transmissão aberta ao público, pelo canal da Secretaria da Fazenda (Sefaz) no YouTube , serão analisados indicadores econômicos exclusivos do setor industrial e de outros segmentos produtivos – bebidas, arroz e trigo. Os encontros virtuais reunirão representantes do governo estadual e do setor privado.

Na segunda-feira (9/3), às 14h, a live de abertura terá como foco o desempenho mais recente da indústria. Na terça-feira (10/3), também às 14h, será a vez de abordar os indicadores econômicos da indústria de bebidas. Na semana seguinte, na quarta-feira (18/3), às 9h, estará em pauta a performance industrial do trigo. Fechando a rodada, na quinta-feira (19/3), às 14h, o debate se voltará para o segmento do arroz.

Análise dos indicadores do Boletim Setorial

Nas lives, serão analisados os indicadores do Boletim Setorial, que reúne dados do volume de vendas e compras de cada segmento econômico. Informações exclusivas, como o valor adicionado e omarket share(fatia de mercado que uma empresa ocupa em relação ao total do setor) dos produtos dos segmentos, também estarão em pauta.

Publicado mensalmente, os indicadores do boletim são retirados do arcabouço de informações das notas fiscais eletrônicas, documentos que captam o fluxo de circulação e comercialização da economia gaúcha.

O Diálogos Setoriais integra o Programa Desenvolve RS, criado pelo governo com o objetivo de ampliar o diálogo do fisco gaúcho com os representantes do setor produtivo gaúcho para fortalecer a economia do Estado.

Cronograma delives:

Indústria - segunda-feira (9/3), às 14h
 Bebidas - terça-feira (10/3), às 14h
 Trigo - quarta-feira (18/3), às 9h 11/3
 Arroz - quinta-feira (19/3), às 14h

Texto: Ascom Sefaz
Edição: Secom

DENGUE
