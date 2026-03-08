Domingo, 08 de Março de 2026
Chuva em SP provoca alagamentos e deixa zona leste em estado de alerta

Duas pessoas morreram no último sábado (7)

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
08/03/2026 às 18h26

As fortes chuvas que caíram sobre a capital paulista na tarde deste domingo (8) provocaram diversos pontos de alagamento, quedas de árvores e deixou parte da zona leste e da zona sul paulistana em estado de alerta.

O estado de alerta, o de maior gravidade, foi decretado para a região do Ipiranga e para as regiões da Vila Prudente, Santo Amaro e Guaianazes, onde ocorreu transbordamento de córregos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, entre o meio-dia e as 17h deste domingo, foram registradas 15 chamadas de quedas de árvores, duas chamadas para desabamentos e 180 chamadas para enchentes na capital e na região metropolitana de São Paulo. Até este momento, não houve informações sobre vítimas.

Também houve fortes chuvas em diversas outras cidades do estado. Em Botucatu, por exemplo, uma mulher acabou caindo com um veículo em uma ribanceira. Segundo a Defesa Civil, a vítima foi socorrida com vida e encaminhada para um hospital da região.

Ontem (7), duas pessoas morreram em decorrência das chuvas. Desde que a Operação SP Sempre Alerta-Chuvas teve início, em dezembro de 2025, o estado paulista já contabiliza 21 óbitos em decorrência das chuvas.

Para os próximos dias, a expectativa é de chuva e ligeiro declínio da temperatura máxima na capital paulista, informou o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE). Para a tarde desta segunda-feira (9) estão previstas chuvas de forte intensidade, que podem provocar alagamentos.

