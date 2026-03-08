Governo do Estado estabelece Unidade Móvel do Tudo Fácil em São Lourenço do Sul na segunda-feira (9)

Unidade móvel do Tudo Fácil chegará, nesta segunda-feira (9/3), a São Lourenço do Sul dia 9 de marçoA unidade móvel do Tudo Fácil estará em São Lourenço do Sul, na Costa Doce. O veículo permanecerá no município até 20 de março, oferecendo diversos serviços a moradores e veranistas, como a emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN). O atendimento ocorrerá na praça central, localizada na Rua Marechal Floriano Peixoto, entre as ruas XV de Novembro e Pio Ferreira. O horário de funcionamento será de segunda a sexta, das 9h às 12h e das 13h30min às 18h.

São Lourenço será o sexto município do Estado a receber a unidade móvel, inaugurada em dezembro em Uruguaiana, na Fronteira Oeste. Em janeiro e fevereiro, o veículo passou por Tramandaí, Xangri-Lá, Torres e Cidreira, somando mais de 7 mil atendimentos.

A presença no Litoral integra a estratégia do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), de ampliar o acesso aos serviços públicos durante o verão, período marcado pelo aumento da circulação de pessoas na região.

Atendimento completo

A estrutura da Unidade Móvel do Tudo Fácil está preparada para oferecer atendimento completo aos cidadãos em qualquer ponto do Estado. O veículo dispõe de três guichês internos, sendo dois deles dedicados exclusivamente à emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN), e dois guichês externos para recepção e autoatendimento. A unidade é adaptada para garantir acessibilidade a pessoas com deficiência.

Para solicitar a CIN, é necessário apresentar certidão de Nascimento ou de Casamento em versão original ou autenticada, em bom estado. Também é possível incluir informações complementares, como nome social, PIS/Pasep, Carteira de Trabalho, CNH, Certificado Militar, Título de Eleitor e documentos profissionais, mediante apresentação dos originais.

A operação é conduzida por uma equipe formada por motorista, seis atendentes e servidores do Departamento Central de Atendimento ao Cidadão – Tudo Fácil, vinculado à SPGG. Além da identificação civil, a Unidade Móvel oferece orientações digitais, como auxílio com senha do gov.br, além de serviços do IPE Previdência e IPE Saúde, entre outros.

Sobre o Tudo Fácil

Criado há quase trinta anos, o Tudo Fácil reúne, em um único espaço, serviços públicos em um modelo de atendimento integrado e híbrido. Atualmente, a rede conta com onze unidades em funcionamento no Rio Grande do Sul, localizadas em Porto Alegre (Centro, zonas Norte e Sul) e nos municípios de Caxias do Sul, Gravataí, Lajeado, Passo Fundo, Pelotas, Rio Grande, Santa Maria e Canoas. Está em andamento a implantação de unidades nos municípios de Uruguaiana e Tramandaí.