Domingo, 08 de Março de 2026
18°C 32°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo do Estado estabelece Unidade Móvel do Tudo Fácil em São Lourenço do Sul na segunda-feira (9)

Unidade móvel do Tudo Fácil chegará, nesta segunda-feira (9/3), a São Lourenço do Sul dia 9 de marçoA unidade móvel do Tudo Fácil estará em São Lou...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
08/03/2026 às 16h41
Governo do Estado estabelece Unidade Móvel do Tudo Fácil em São Lourenço do Sul na segunda-feira (9)
Unidade móvel oferece diversos serviços, como a emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) -Foto: Paloma Fleck/Ascom SPGG

Unidade móvel do Tudo Fácil chegará, nesta segunda-feira (9/3), a São Lourenço do Sul dia 9 de marçoA unidade móvel do Tudo Fácil estará em São Lourenço do Sul, na Costa Doce. O veículo permanecerá no município até 20 de março, oferecendo diversos serviços a moradores e veranistas, como a emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN). O atendimento ocorrerá na praça central, localizada na Rua Marechal Floriano Peixoto, entre as ruas XV de Novembro e Pio Ferreira. O horário de funcionamento será de segunda a sexta, das 9h às 12h e das 13h30min às 18h.

São Lourenço será o sexto município do Estado a receber a unidade móvel, inaugurada em dezembro em Uruguaiana, na Fronteira Oeste. Em janeiro e fevereiro, o veículo passou por Tramandaí, Xangri-Lá, Torres e Cidreira, somando mais de 7 mil atendimentos.

A presença no Litoral integra a estratégia do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), de ampliar o acesso aos serviços públicos durante o verão, período marcado pelo aumento da circulação de pessoas na região.

Atendimento completo

A estrutura da Unidade Móvel do Tudo Fácil está preparada para oferecer atendimento completo aos cidadãos em qualquer ponto do Estado. O veículo dispõe de três guichês internos, sendo dois deles dedicados exclusivamente à emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN), e dois guichês externos para recepção e autoatendimento. A unidade é adaptada para garantir acessibilidade a pessoas com deficiência.

Para solicitar a CIN, é necessário apresentar certidão de Nascimento ou de Casamento em versão original ou autenticada, em bom estado. Também é possível incluir informações complementares, como nome social, PIS/Pasep, Carteira de Trabalho, CNH, Certificado Militar, Título de Eleitor e documentos profissionais, mediante apresentação dos originais.

A operação é conduzida por uma equipe formada por motorista, seis atendentes e servidores do Departamento Central de Atendimento ao Cidadão – Tudo Fácil, vinculado à SPGG. Além da identificação civil, a Unidade Móvel oferece orientações digitais, como auxílio com senha do gov.br, além de serviços do IPE Previdência e IPE Saúde, entre outros.

Sobre o Tudo Fácil

Criado há quase trinta anos, o Tudo Fácil reúne, em um único espaço, serviços públicos em um modelo de atendimento integrado e híbrido. Atualmente, a rede conta com onze unidades em funcionamento no Rio Grande do Sul, localizadas em Porto Alegre (Centro, zonas Norte e Sul) e nos municípios de Caxias do Sul, Gravataí, Lajeado, Passo Fundo, Pelotas, Rio Grande, Santa Maria e Canoas. Está em andamento a implantação de unidades nos municípios de Uruguaiana e Tramandaí.

Texto: Ascom/SPGG
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 5 horas

Fim da escala 6x1: proposta pode aliviar dupla jornada das mulheres

Trabalhadoras relatam exaustão e falta de tempo para filhos e lazer

 © Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Há 7 horas

Chuvas no estado de São Paulo provocam morte de duas pessoas

Previsão para o domingo é de mais chuvas com rajadas de ventos

 -
Planejamento Há 8 horas

Leilões de veículos e equipamentos públicos estão previstos na Agenda Celic da semana

Leilões de veículos automotores e de equipamentos pertencentes à administração pública estadual estão entre os destaques da programação da Central...

 Gabriel destacou a importância do já tradicional Carnaval fora de época para Uruguaiana e região -Foto: Luiz André/Secom
Vice-governador Há 9 horas

Vice-governador Gabriel Souza prestigia o Carnaval de Uruguaiana e cumpre agendas na cidade

O vice-governador Gabriel Souza acompanhou, na noite deste sábado (7/3), os desfiles do Carnaval fora de época de Uruguaiana. A festividade, reconh...
Geral Há 1 dia

Rio: assassinos de advogado são condenados a 30 anos de prisão

Rodrigo Crespo foi morto a tiros em 2024

Tenente Portela, RS
27°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 32°
28° Sensação
2.58 km/h Vento
58% Umidade
49% (0mm) Chance chuva
06h32 Nascer do sol
18h59 Pôr do sol
Segunda
25° 17°
Terça
27° 17°
Quarta
28° 19°
Quinta
25° 18°
Sexta
28° 16°
Últimas notícias
Planejamento Há 1 hora

Governo do Estado estabelece Unidade Móvel do Tudo Fácil em São Lourenço do Sul na segunda-feira (9)
Internacional Há 2 horas

EUA formam coalizão militar com 12 países da América Latina
Direitos Humanos Há 3 horas

Mulheres se reúnem em Copacabana contra a violência e o feminicídio
Internacional Há 4 horas

Novo líder Supremo do Irã é escolhido, mas nome não é divulgado
Geral Há 5 horas

Fim da escala 6x1: proposta pode aliviar dupla jornada das mulheres

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,27 +0,40%
Euro
R$ 6,12 +0,42%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,94%
Bitcoin
R$ 375,881,92 -0,97%
Ibovespa
179,364,81 pts -0.61%
Mega-Sena
Concurso 2981 (07/03/26)
15
22
27
32
50
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6970 (07/03/26)
31
41
47
59
78
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3630 (07/03/26)
02
03
04
05
06
07
08
11
12
14
15
17
19
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2896 (06/03/26)
09
11
12
13
24
25
26
28
31
34
36
39
42
43
53
75
76
78
83
87
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2933 (06/03/26)
21
24
29
35
41
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias