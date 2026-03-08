Domingo, 08 de Março de 2026
18°C 32°C
Tenente Portela, RS
Leilões de veículos e equipamentos públicos estão previstos na Agenda Celic da semana

Leilões de veículos automotores e de equipamentos pertencentes à administração pública estadual estão entre os destaques da programação da Central...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
08/03/2026 às 09h36
Leilões de veículos e equipamentos públicos estão previstos na Agenda Celic da semana
-

Leilões de veículos automotores e de equipamentos pertencentes à administração pública estadual estão entre os destaques da programação da Central de Licitações (Celic) , vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG),para o período de 9 a 13 de março. Os certames preveem a alienação de veículos recuperáveis, bens inservíveis e a aquisição de veículos destinados a órgãos públicos.

Leilão de veículos

Um dos processos previstos é o leilão eletrônico para alienação de veículos automotores recuperáveis pertencentes ao Estado, marcado para terça-feira (10/3), às 10h, pelo critério de maior lance. O certame será realizado em plataforma eletrônica administrada por leiloeiro credenciado.

Somados, os lotes possuem um valor estimado de R$ 1,1 milhões. Os veículos são oriundos de diferentes órgãos da administração pública estadual e estão classificados como recuperáveis, ou seja, possuem possibilidade de circulação e regularização junto ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran). O edital prevê a participação de pessoas físicas e jurídicas que realizarem cadastro prévio no sistema do leiloeiro responsável pelo processo. O órgão solicitante é a SPGG.

Imóveis

Outro destaque da agenda é o leilão eletrônico para alienação de bens móveis considerados inservíveis, composto por equipamentos e materiais pertencentes à SPGG. Os bens são provenientes da antiga estrutura da Companhia Riograndense de Artes Gráficas (Corag) e da marcenaria do Estado.

O certame está previsto para sexta-feira (13/3), às 14h, também na modalidade eletrônica e pelo critério de maior lance. Os itens estão organizados em lotes e incluem equipamentos industriais, máquinas e materiais utilizados em atividades gráficas.

Aquisição de veículos

A programação também prevê pregão eletrônico para aquisição de 155 camionetes 4x4, destinadas a órgãos de segurança pública do Estado. O valor estimado do lote é de R$ 61,2 milhões. Os veículos serão utilizados em atividades operacionais. O certame está programado para quinta-feira (12/3), às 9h.

Equipamentos para o setor agrícola

Outro processo licitatório envolve a aquisição de dois caminhões basculantes para a Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi). Os veículos, destinados às atividades operacionais da secretaria, devem ter potência mínima de 180 cavalos e motorização a diesel. O pregão eletrônico ocorre na quarta-feira (11/03), às 9h30.

Outras licitações

A Agenda Celic desta semana prevê, ainda, pregões para a aquisição de equipamentos para informática e materiais de segurança e proteção, entre outros. Os certames são realizados com o objetivo de atender a requisições de diversos órgãos e secretarias do governo estadual. Podem participar dos processos as empresas devidamente credenciadas no Portal do Fornecedor RS .

Agenda Celic

A publicação da Agenda Celic é destinada aos interessados em participar das licitações e visa ampliar o nível de transparência sobre compras e alienações do Estado aos profissionais de imprensa e à sociedade.


Texto: Ascom SPGG
Edição: Secom

Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
