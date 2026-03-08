Domingo, 08 de Março de 2026
18°C 32°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Vice-governador Gabriel Souza prestigia o Carnaval de Uruguaiana e cumpre agendas na cidade

O vice-governador Gabriel Souza acompanhou, na noite deste sábado (7/3), os desfiles do Carnaval fora de época de Uruguaiana. A festividade, reconh...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
08/03/2026 às 09h03
Vice-governador Gabriel Souza prestigia o Carnaval de Uruguaiana e cumpre agendas na cidade
Gabriel destacou a importância do já tradicional Carnaval fora de época para Uruguaiana e região -Foto: Luiz André/Secom

O vice-governador Gabriel Souza acompanhou, na noite deste sábado (7/3), os desfiles do Carnaval fora de época de Uruguaiana. A festividade, reconhecida como uma das maiores do gênero no Brasil, integra neste ano o calendário oficial das comemorações pelos 180 anos do município, e tem público total estimado em mais de 50 mil pessoas.

Realizado pela Associação das Escolas de Samba do Primeiro Grupo de Uruguaiana (Asesgru) com produção da AG Entretenimento e patrocínio oficial do governo do Estado e do Banrisul, o Carnaval transforma a Avenida Presidente Vargas em um corredor de 560 metros de desfiles. Para viabilizar a estrutura, mais de 400 profissionais trabalharam na preparação da via desde fevereiro. O sistema de segurança atualizado conta com 16 portões de acesso e monitoramento por reconhecimento facial.

Gabriel fez questão de prestigiar a Patrulha Maria da Penha, que também esteve presente no Carnaval fora de época -Foto: Luiz André/Secom
Gabriel fez questão de prestigiar a Patrulha Maria da Penha, que também esteve presente no Carnaval fora de época -Foto: Luiz André/Secom

Durante o ato, o vice-governador destacou a relevância da festa para o desenvolvimento regional. "Esta manifestação popular, consolidada entre as maiores do Rio Grande do Sul, volta a reunir o público na avenida com o apoio do governo do Estado. O investimento fortalece a cultura e o turismo, gerando impacto direto em hotéis e restaurantes e aquecendo a economia local. É um movimento que reforça nossos laços culturais e que precisa ser preservado", afirmou Gabriel.

De acordo com dados da Secretaria Estadual de Turismo (Setur) e da prefeitura de Uruguaiana, o impacto econômico do evento na região é de aproximadamente R$ 15 milhões anuais. Além de movimentar o setor de serviços, a festa gera mais de mil empregos diretos e indiretos. Na última edição, a cidade recebeu turistas de 26 municípios gaúchos e de oito estados brasileiros, garantindo ocupação expressiva em hotéis e restaurantes, tendência que deve se repetir neste final de semana.

Investimentos em saúde e habitação popular

Antes de comparecer à avenida, o vice-governador cumpriu agendas institucionais na cidade durante o dia. Em reunião com o prefeito de Uruguaiana e representantes da Santa Casa, Gabriel Souza tratou de pautas voltadas ao desenvolvimento do turismo, economia local e novos investimentos para a área da saúde no município.

Gabriel vistoriou construção de 32 casas do Programa
Gabriel vistoriou construção de 32 casas do Programa "A Casa é Sua para famílias que residem em áreas de risco -Foto: Luiz André/Secom

A agenda também incluiu uma vistoria técnica às obras do programa "A Casa é Sua". O projeto prevê a entrega de 32 moradias de 67m² destinadas a famílias que atualmente residem em áreas de risco. A construção recebe um investimento total de R$ 3,3 milhões, dos quais R$ 2,56 milhões são provenientes de recursos diretos do Estado, com R$ 768 mil de contrapartida da prefeitura.

Vice-governador também esteve reunido com prefeito e representantes da Santa Casa na prefeitura de Uruguaiana -Foto: Luiz André/Secom
Vice-governador também esteve reunido com prefeito e representantes da Santa Casa na prefeitura de Uruguaiana -Foto: Luiz André/Secom

Texto e edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Há 18 minutos

Chuvas no estado de São Paulo provocam morte de duas pessoas

Previsão para o domingo é de mais chuvas com rajadas de ventos

 -
Planejamento Há 2 horas

Leilões de veículos e equipamentos públicos estão previstos na Agenda Celic da semana

Leilões de veículos automotores e de equipamentos pertencentes à administração pública estadual estão entre os destaques da programação da Central...
Geral Há 23 horas

Rio: assassinos de advogado são condenados a 30 anos de prisão

Rodrigo Crespo foi morto a tiros em 2024
Geral Há 1 dia

Defesa confirma morte de Sicário, aliado de Vorcaro

Óbito foi declarado às 18h55 de sexta-feira (7), segundo advogado

 IEE Oswaldo Aranha, em Alegrete: Estado executa obras em dezenas de escolas e amplia infraestrutura educacional -Foto: Mauro Nascimento/Secom
Obras Há 1 dia

Governo Leite investe R$ 78,1 milhões em escolas das regiões Oeste e Noroeste

Desde 2023, o Governo do Rio Grande do Sul destinou R$ 78,1 milhões para a recuperação e construção de escolas da Rede Estadual localizadas nas reg...

Tenente Portela, RS
28°
Tempo limpo
Mín. 18° Máx. 32°
30° Sensação
1.27 km/h Vento
62% Umidade
49% (0mm) Chance chuva
06h32 Nascer do sol
18h59 Pôr do sol
Segunda
25° 17°
Terça
27° 17°
Quarta
28° 19°
Quinta
25° 18°
Sexta
28° 16°
Últimas notícias
Geral Há 7 minutos

Chuvas no estado de São Paulo provocam morte de duas pessoas
Direitos Humanos Há 36 minutos

Assédio no trabalho: saiba como reunir provas para denunciar crime
Direitos Humanos Há 1 hora

Exposição no Rio de Janeiro debate encarceramento e justiça social
Esportes Há 1 hora

TV Brasil transmite neste domingo final do clássico Ceará e Fortaleza
Planejamento Há 2 horas

Leilões de veículos e equipamentos públicos estão previstos na Agenda Celic da semana

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,27 +0,40%
Euro
R$ 6,12 +0,42%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,94%
Bitcoin
R$ 375,674,80 -1,03%
Ibovespa
179,364,81 pts -0.61%
Mega-Sena
Concurso 2981 (07/03/26)
15
22
27
32
50
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6970 (07/03/26)
31
41
47
59
78
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3630 (07/03/26)
02
03
04
05
06
07
08
11
12
14
15
17
19
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2896 (06/03/26)
09
11
12
13
24
25
26
28
31
34
36
39
42
43
53
75
76
78
83
87
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2933 (06/03/26)
21
24
29
35
41
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias