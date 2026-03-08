Vice-governador Gabriel Souza prestigia o Carnaval de Uruguaiana e cumpre agendas na cidade

O vice-governador Gabriel Souza acompanhou, na noite deste sábado (7/3), os desfiles do Carnaval fora de época de Uruguaiana. A festividade, reconhecida como uma das maiores do gênero no Brasil, integra neste ano o calendário oficial das comemorações pelos 180 anos do município, e tem público total estimado em mais de 50 mil pessoas.

Realizado pela Associação das Escolas de Samba do Primeiro Grupo de Uruguaiana (Asesgru) com produção da AG Entretenimento e patrocínio oficial do governo do Estado e do Banrisul, o Carnaval transforma a Avenida Presidente Vargas em um corredor de 560 metros de desfiles. Para viabilizar a estrutura, mais de 400 profissionais trabalharam na preparação da via desde fevereiro. O sistema de segurança atualizado conta com 16 portões de acesso e monitoramento por reconhecimento facial.

Gabriel fez questão de prestigiar a Patrulha Maria da Penha, que também esteve presente no Carnaval fora de época -Foto: Luiz André/Secom

Durante o ato, o vice-governador destacou a relevância da festa para o desenvolvimento regional. "Esta manifestação popular, consolidada entre as maiores do Rio Grande do Sul, volta a reunir o público na avenida com o apoio do governo do Estado. O investimento fortalece a cultura e o turismo, gerando impacto direto em hotéis e restaurantes e aquecendo a economia local. É um movimento que reforça nossos laços culturais e que precisa ser preservado", afirmou Gabriel.

De acordo com dados da Secretaria Estadual de Turismo (Setur) e da prefeitura de Uruguaiana, o impacto econômico do evento na região é de aproximadamente R$ 15 milhões anuais. Além de movimentar o setor de serviços, a festa gera mais de mil empregos diretos e indiretos. Na última edição, a cidade recebeu turistas de 26 municípios gaúchos e de oito estados brasileiros, garantindo ocupação expressiva em hotéis e restaurantes, tendência que deve se repetir neste final de semana.

Investimentos em saúde e habitação popular

Antes de comparecer à avenida, o vice-governador cumpriu agendas institucionais na cidade durante o dia. Em reunião com o prefeito de Uruguaiana e representantes da Santa Casa, Gabriel Souza tratou de pautas voltadas ao desenvolvimento do turismo, economia local e novos investimentos para a área da saúde no município.

Gabriel vistoriou construção de 32 casas do Programa "A Casa é Sua para famílias que residem em áreas de risco -Foto: Luiz André/Secom

A agenda também incluiu uma vistoria técnica às obras do programa "A Casa é Sua". O projeto prevê a entrega de 32 moradias de 67m² destinadas a famílias que atualmente residem em áreas de risco. A construção recebe um investimento total de R$ 3,3 milhões, dos quais R$ 2,56 milhões são provenientes de recursos diretos do Estado, com R$ 768 mil de contrapartida da prefeitura.

Vice-governador também esteve reunido com prefeito e representantes da Santa Casa na prefeitura de Uruguaiana -Foto: Luiz André/Secom

Texto e edição: Secom