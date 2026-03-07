Sábado, 07 de Março de 2026
19°C 32°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Ano Internacional da Mulher Agricultora: Epagri atua para ampliar gestão feminina no meio rural

Foto: Arquivo Pessoal/Elisiane SosterA rotina da produtora rural Elisiane Soster começa cedo em Belmonte, cidade do Extremo Oeste de Santa Catarina...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
07/03/2026 às 11h16
Ano Internacional da Mulher Agricultora: Epagri atua para ampliar gestão feminina no meio rural
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Arquivo Pessoal/Elisiane Soster

A rotina da produtora rural Elisiane Soster começa cedo em Belmonte, cidade do Extremo Oeste de Santa Catarina onde ela e a mãe, Salete Pasini Soster, tocam a produção de soja, milho e leite. Trabalho é o que não falta. A propriedade tem, em média, 45 vacas em lactação, além de 70 hectares de lavoura. E ainda há os afazeres com a cria e recria de bezerras para manter o plantel de vacas da fazenda.  

Elisiane e a mãe fazem parte de um grupo bastante restrito no Brasil e no mundo: mulheres agricultoras responsáveis pela gestão do negócio. O último censo agropecuário, feito pelo IBGE em 2017, contabilizou quase um milhão de mulheres que exercem o papel de líder de propriedade rural. É pouco, apenas 18,7% do total, mas no censo anterior, feito em 2006, a representatividade era ainda menor, 12,7%. 

Os números do IBGE refletem um cenário de invisibilidade das mulheres do campo. Historicamente, elas têm uma presença marcante na produção rural, especialmente na agricultura familiar. No Brasil, as mulheres representam 45% da força de trabalho da agropecuária brasileira. Outro papel tradicionalmente reconhecido às mulheres é o de guardiãs e multiplicadoras de sementes crioulas.

Mas quando o assunto é o comando dos negócios agrícolas, a representatividade feminina ainda é ínfima. Para incentivar a promoção de políticas públicas que ampliem o protagonismo feminino no campo, a Organização das Nações Unidas instituiu 2026 como o Ano Internacional da Mulher Agricultora. Em Santa Catarina, a Epagri investe na capacitação de mulheres para ampliar a liderança feminina no campo. 

Empoderamento feminino

De 2019 a 2025, mais de 1.300 mulheres em todo o estado passaram pelo curso Flor-E-Ser , programa criado pela empresa para desenvolver nas mulheres do campo e da pesca habilidades em gestão, empreendedorismo e liderança. Nos últimos dois anos, o número de mulheres capacitadas dobrou.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

“Nós temos listas de espera enormes e nem precisamos mais divulgar as capacitações porque as mulheres que participaram incentivam as demais a fazer”, afirma Cianarita Caron Figueiró, coordenadora do Programa Capital Humano e Social das Epagri. Ela conta que nos depoimentos recebidos pela empresa, muitas mulheres dizem que o curso foi um divisor de águas em suas vidas, tanto profissional quanto pessoal. 

“Muitas mulheres relatam que, após o curso, sentem-se verdadeiramente integradas ao planejamento da propriedade, assumindo funções estratégicas na gestão e posições de liderança na comunidade”, destaca Ciana. Para ela, o maior mérito das capacitações é o resgate da autoestima, o combustível essencial para que as mulheres tomem iniciativas que impulsionam o crescimento do negócio rural.

Outra capacitação da Epagri que abrange o universo feminino é o  Ação Jovem Rural e do Mar . O programa foi criado com o objetivo de preparar os filhos dos produtores rurais para a sucessão familiar. Entre 2021 e 2025, mais de 320 mulheres passaram por ele. O número de homens ainda é substancialmente maior, em torno de 75%, mas a expectativa é que o interesse cresça a partir das ações que a Epagri está desenvolvendo na área de ensino técnico agrícola. 

No ano passado, a empresa  assumiu a gestão compartilhada dos cinco Cedups Agrotécnicos  com a Secretaria de Estado da Educação. Com isso, passou a integrar as áreas de pesquisa agropecuária, extensão rural e ensino, aproximando ainda mais escola, campo e tecnologia. Uma das metas da Epagri é promover ações que estimulem a matrícula de mulheres. Hoje, elas representam 30% dos alunos dos Cedups. 

Para a diretora de Ensino Agrotécnico, Andréia Meira, o fato das unidades disponibilizarem alojamento apenas para homens explica a menor representatividade feminina. Por isso, uma das ações previstas a médio prazo é a construção de espaços para as mulheres. Os cinco Cedups recebem jovens de 137 municípios, por isso, muitos alunos precisam de espaço para ficar durante a semana. 

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Andréia também acredita que a marca da Epagri à frente dos Cedups é um estímulo para que as famílias incentivem as filhas mulheres a optarem pelo ensino técnico agrícola. “Os agricultores já conhecem a Epagri e confiam na empresa, presente em todos os municípios. A sensibilização por parte dos extensionistas é muito importante nesse sentido”, afirma a diretora. 

Outra iniciativa que pode colaborar para trazer mais mulheres aos Cedups é a parceria da Epagri com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) e a Cooperativa Aurora. Neste ano, os alunos poderão atuar como jovens aprendizes com bolsas de R$ 750,00. “As mulheres têm um papel muito importante na sucessão familiar no campo, por isso, a Epagri tem todo o interesse em estimular a profissionalização”, afirma Andréia.

Sucessão rural

A capacitação técnica fez toda a diferença quando Elisiane Soster teve que assumir junto com a mãe a propriedade rural da família após o falecimento de seu pai, há quatro anos. “Os cursos me ajudaram a enxergar a sucessão não como algo automático, mas como um processo que precisa de diálogo, planejamento e visão de longo prazo”, conta a produtora rural.

Os pais sempre apoiaram e incentivaram Elisiane nas atividades do campo. Ela se formou como técnica em Agropecuária e, em 2016, aos 21 anos, participou do curso Ação Jovem Rural da Epagri, em São Miguel do Oeste. Hoje, estuda Tecnologia em Gestão Financeira, presta consultoria para famílias rurais em processos sucessórios e faz palestras sobre o assunto em empresas, cooperativas e outras instituições. 

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Elisiane também é coautora do livro “Rainhas Internacionais do Agro”, que reúne artigos de mulheres agricultoras de vários países. No capítulo que escreveu, ela destaca o momento em que a mulher deixa de ser coadjuvante na propriedade e assume o papel de gestora. “Percebo que as mulheres estão buscando mais espaço e assumindo decisões estratégicas. Muitas fazem tudo, mas ainda não se reconhecem como gestoras. Acredito que estamos vivendo uma transição: a mulher sempre esteve no campo, mas agora ela está se posicionando como líder”, afirma. 

Elisiane conta que ela e a mãe enfrentaram preconceito e desconfiança, mas nunca baixaram a cabeça. “Logo após o falecimento do meu pai, quando eu e minha mãe assumimos integralmente a propriedade, algumas pessoas duvidaram se daríamos conta. Mas transformamos isso em combustível. Hoje mostramos, na prática, que gestão não tem gênero. Tem competência e responsabilidade”, conclui.

Por: Cléia Schmitz, jornalista bolsista na Epagri/Fapesc

Informações para a imprensa
Isabela Schwengber, assessora de comunicação da Epagri
(48) 3665-5407/99661-6596

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Ao todo, foram vistoriadas 40 propriedades com aves domésticas no entorno da Reserva do Taim -Foto: Divulgação Seapi
Agricultura Há 2 horas

Governo do Estado finaliza visitas nas propriedades da região do foco de gripe aviária em aves silvestres

As visitas em propriedades rurais com criação de aves de subsistência na região da Reserva do Taim, em Santa Vitória do Palmar, foram finalizadas ...

 (Foto: Adriane Bertoglio Rodrigues/Emater/RS-Ascar)
Agro Há 1 dia

Dois terços das lavouras gaúchas de milho já foram colhidos

Déficit hídrico de meados de janeiro à primeira quinzena de fevereiro impactou as plantações conforme a época da semeadura e a disponibilidade hídrica

 Ministério do Meio Ambiente (MMA)
Agricultura Há 1 dia

Brasil consolida metas climáticas e avança no Plano Clima

Meta de neutralidade até 2050 exige integração entre políticas públicas, setor produtivo e instrumentos de financiamento

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 2 dias

Mais de R$ 4,5 milhões são movimentados no 1º dia de operações do Pronampe Leite Custeio de SC

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) movimentou R$ 4,57 milhões em operações do Pronampe Leite Custeio BRDE/SC na quarta-feira...

 Fiscais agropecuários trabalham na verificação da saúde de animais nas propriedades -Foto: Sergiane Pereira/Seapi
Agricultura Há 2 dias

Governo do Estado realiza vistorias em propriedades no entorno do foco de gripe aviária, em Santa Vitória do Palmar

O governo do Estado determinou, ao Serviço de Vigilância Sanitária Animal da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação ...

Tenente Portela, RS
28°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 32°
30° Sensação
3.31 km/h Vento
62% Umidade
100% (0.76mm) Chance chuva
06h31 Nascer do sol
19h00 Pôr do sol
Domingo
35° 18°
Segunda
20° 18°
Terça
26° 17°
Quarta
31° 18°
Quinta
31° 19°
Últimas notícias
Esportes Há 9 minutos

Rafaela Silva é ouro e Cargnin bronze no Grand Prix de judô da Áustria
Agricultura Há 1 hora

Governo do Estado finaliza visitas nas propriedades da região do foco de gripe aviária em aves silvestres
Internacional Há 2 horas

Psicóloga brasileira some na Inglaterra; Itamaraty acompanha o caso
Saúde Há 2 horas

Primeira turma do Curso de Motolância do SAMU é formada em Santa Catarina
Esportes Há 4 horas

Após o ouro olímpico, Lucas Pinheiro volta a ser campeão na Eslovênia

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,27 +0,40%
Euro
R$ 6,12 +0,42%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,94%
Bitcoin
R$ 375,845,36 -0,98%
Ibovespa
179,364,81 pts -0.61%
Mega-Sena
Concurso 2980 (05/03/26)
03
14
27
33
43
45
Ver detalhes
Quina
Concurso 6969 (06/03/26)
24
35
37
39
45
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3629 (06/03/26)
01
04
07
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2896 (06/03/26)
09
11
12
13
24
25
26
28
31
34
36
39
42
43
53
75
76
78
83
87
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2933 (06/03/26)
21
24
29
35
41
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias