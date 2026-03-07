Governo Leite investe R$ 78,1 milhões em escolas das regiões Oeste e Noroeste

IEE Oswaldo Aranha, em Alegrete: Estado executa obras em dezenas de escolas e amplia infraestrutura educacional -Foto: Mauro Nascimento/Secom

Desde 2023, o Governo do Rio Grande do Sul destinou R$ 78,1 milhões para a recuperação e construção de escolas da Rede Estadual localizadas nas regiões da Campanha, da Fronteira Oeste, além da Fronteira Noroeste, do Noroeste Colonial e do Celeiro. Os trabalhos, fiscalizados pela Secretaria de Obras Públicas (SOP), contemplam obras concluídas e em andamento em 53 municípios.

EEEB Professor Joaquim José Felizardo, em Santa Rosa: instalações elétricas e hidrossanitárias serão adequadas -Foto: Carine Casali/Ascom SOP

Do total, R$ 46,4 milhões estão sendo aplicados em 38 escolas atualmente com intervenções em execução, distribuídas em 27 municípios. Em Santa Rosa, a Escola Estadual de Educação Básica (EEEB) Professor Joaquim José Felizardo recebe R$ 3,4 milhões para recuperação de alvenarias, substituição de divisórias, manutenção das portas e cobertura da quadra, adequação das instalações elétricas e hidrossanitárias, além da reconstrução de muros e calçadas.

EEEB Leopoldo Ost, em Santo Cristo: pacote de obras contempla acessibilidade e conservação -Foto: Marilia Weirich/Ascom SOP

Em Santo Cristo, a EEEB Leopoldo Ost conta com aporte de R$ 3,1 milhões para adequação de rampas e escadas, troca de portas, substituição de coberturas, manutenção das instalações elétricas e hidrossanitárias, além de pintura interna e externa.

Em Alegrete, o Instituto Estadual de Educação Oswaldo Aranha recebe R$ 3 milhões em sua primeira intervenção estrutural de grande porte desde a fundação, em 1929. O prédio - dividido em dois blocos - e o ginásio passarão por uma recuperação completa, incluindo instalações elétricas e hidrossanitárias, telhado, esquadrias, cobertura, pintura, telas, muros e acesso escolar.

IEE Oswaldo Aranha, em Alegrete: prédio e ginásio passarão por uma revitalização -Foto: Cíntia Tamiosso/Ascom SOP

As intervenções já concluídas somam R$ 31,7 milhões, distribuídos em 101 frentes de trabalho em 89 escolas de 44 municípios. Em Panambi, a EEEB Poncho Verde recebeu R$ 736,9 mil para manutenção do reservatório de água e recuperação da cobertura do Bloco 4 e do ginásio de esportes.

EEEB Poncho Verde, em Panambi: -Foto: André Correa/Ascom SOP

EEEFJoão Goulart, em São Borja: manutenção do saguão e áreas de circulação -Foto: Jorge Brum/Ascom SOP

Em Porto Xavier, a Escola Estadual de Ensino Médio Coronel Antônio Fioravante recebeu R$ 590,7 mil para substituição da cobertura dos blocos, do ginásio de esportes, bem como reforma do piso da quadra. Já em São Borja, a Escola Estadual de Ensino Fundamental João Goulart contou com R$ 513 mil para manutenção do saguão, passarelas e rampas de acesso às salas de aula, além da demolição do Bloco 7.

EEEM Coronel Antônio Fioravante, em Porto Xavier: obras qualificam infraestrutura para atividades esportivas -Foto: Daniela Viaro/Ascom SOP

Desde o início da atual gestão do governador Eduardo Leite, o Estado investiu R$ 624,3 milhões para qualificar a infraestrutura de 639 escolas em todo o Rio Grande do Sul. Na educação, área tratada como prioridade por Leite, o compromisso do governo é garantir o futuro do estudante, do professor e da sociedade.