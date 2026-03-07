Sábado, 07 de Março de 2026
19°C 32°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

CNU 2025: prazo para convocado confirmar interesse em vaga começa hoje

Candidato tem até segunda para se manifestar

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
07/03/2026 às 10h13
CNU 2025: prazo para convocado confirmar interesse em vaga começa hoje
© Tomaz Silva/Agência Brasil

O prazo para que 102 candidatos do Concurso Público Nacional Unificado (CNU) de 2025 confirmem o interesse nas vagas imediatas para as quais foram convocados na sexta-feira (6) terá início às 10 horas (horário de Brasília) deste sábado (7) e terminará às 23h59 de segunda-feira (9).

A manifestação individual de interesse na vaga deve ser feita pelo candidato convocado exclusivamente na Página de Acompanhamento no site da Fundação Getulio Vargas (FGV), responsável pela execução do concurso.

É preciso ter a senha da plataforma Gov.br. O sistema permite apenas um registro por rodada de convocação, sem possibilidade de alteração posterior, mesmo dentro do prazo.

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) avisa que após o encerramento do sistema, não será possível registrar a confirmação do interesse na vaga.

Etapa necessária

A etapa de confirmação do interesse na vaga é necessária para o candidato permanecer habilitado para as próximas etapas do concurso, por exemplo, iniciar o curso de formação do cargo e a futura nomeação.

Porém, a confirmação de interesse não significa nomeação automática para assumir a vaga do certame. É preciso cumprir as demais fases do concurso.

Já a ausência de manifestação eliminará o candidato da concorrência para aquele cargo específico e para os de menor preferência, permanecendo apenas na disputa por eventuais cargos de maior preferência, se houver.

Convocação

Os 102 candidatos que podem manifestar interesse na vaga de preenchimento imediato neste sábado foram convocados um dia antes pelo Ministério da Gestão.

A lista com os nomes dos convocados foi publicada na edição do Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (6), no edital 3/2026 .

O candidato também poderá fazer a consulta individual na Página de Acompanhamento.

A convocação ocorre sempre para um único cargo por rodada, ou seja, aquele para o qual a pessoa passa a figurar como classificada em vaga imediata após a atualização das listas.

A nova convocação considera a ordem de preferência indicada pelo candidato no momento da inscrição e as regras estabelecidas em edital da segunda edição do CNU.

Passo a passo

A convocação pura e simples do candidato aprovado não é garantia de permanecer na disputa pelo cargo do concurso unificado.

O MGI avisa que apenas entrar na plataforma não configura manifestação da vontade. É indispensável o registro formal da decisão de interesse pela vaga diretamente na plataforma da seguinte forma:

  • Acesse o site do CNU 2025 da FGV
  • Entra na Página de Acompanhamento
  • Digite os dados da conta da plataforma Gov.br;
  • Verifique o cargo convocado
  • Confirme se tem ou não interesse no cargo
  • Conclua todas as etapas até a finalizar o registro.

Em caso de dúvidas, consulte o site oficial de respostas a perguntas frequentes .

Fluxo de convocações

Com as confirmações, a administração pública tem uma indicação mais clara de que quem quer assumir o cargo, o que pode acelerar a chamada dos próximos classificados. Isto porque as vagas não confirmadas serão ofertadas na rodada seguinte.

Segundo o MGI, o modelo de convocações sucessivas mantém ritmo de preenchimento das vagas de preenchimento imediato.

No dia 16 de março sai no Diário Oficial da União e no site da FGV a divulgação das classificações finais em vagas imediatas e lista de espera.

Ausência de manifestação

Se o candidato convocado pelo MGI informar não ter interesse na vaga imediata da segunda edição do CNU ou não acessar o sistema da FGV dentro do prazo (23h59 de 9 de março) este candidato será considerado ausente de manifestação.

Nessas situações, o aprovado será eliminado da concorrência para aquele cargo específico da convocação e para os demais, de menor preferência, permanecendo apenas na disputa por eventuais cargos de maior preferência, se houver.

A falta de interesse na vaga pode alterar significativamente a composição das listas finais de aprovados no CNU 2025.

CNU 2025

A segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado oferece 3.652 vagas distribuídas em 32 órgãos federais.

Do total de vagas, 3.144 são de nível superior, e outras 508, de nível intermediário. Os cargos são agrupados em nove blocos temáticos.

O chamado Enem dos Concursos registrou 761.528 inscrições confirmadas, com candidatos de 4.951 municípios.

As provas foram aplicadas em centenas de municípios de todo o país, em dois dias de 2025. A primeira fase, de provas objetivas, ocorreu em outubro. A segunda, de discursivas, em dezembro.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 6 horas

Rio: assassinos de advogado são condenados a 30 anos de prisão

Rodrigo Crespo foi morto a tiros em 2024
Geral Há 7 horas

Defesa confirma morte de Sicário, aliado de Vorcaro

Óbito foi declarado às 18h55 de sexta-feira (7), segundo advogado

 IEE Oswaldo Aranha, em Alegrete: Estado executa obras em dezenas de escolas e amplia infraestrutura educacional -Foto: Mauro Nascimento/Secom
Obras Há 8 horas

Governo Leite investe R$ 78,1 milhões em escolas das regiões Oeste e Noroeste

Desde 2023, o Governo do Rio Grande do Sul destinou R$ 78,1 milhões para a recuperação e construção de escolas da Rede Estadual localizadas nas reg...
Geral Há 8 horas

Frigorífico é obrigado a transferir grávidas de setor após abortos

Trabalhadoras foram expostas a ruídos acima do nível máximo permitido

 Forças atuando para ampliar a proteção às vítimas, conscientização da sociedade e redução dos índices de violência -Foto: Polícia Civil
Segurança Pública Há 22 horas

Forças de segurança do Estado intensificam ações de combate à violência contra mulher

Nos dois primeiros meses de 2026, as forças de segurança do Estado intensificaram as ações de combate à violência contra mulher. Iniciativas como a...

Tenente Portela, RS
28°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 32°
30° Sensação
3.31 km/h Vento
62% Umidade
100% (0.76mm) Chance chuva
06h31 Nascer do sol
19h00 Pôr do sol
Domingo
35° 18°
Segunda
20° 18°
Terça
26° 17°
Quarta
31° 18°
Quinta
31° 19°
Últimas notícias
Esportes Há 9 minutos

Rafaela Silva é ouro e Cargnin bronze no Grand Prix de judô da Áustria
Agricultura Há 1 hora

Governo do Estado finaliza visitas nas propriedades da região do foco de gripe aviária em aves silvestres
Internacional Há 2 horas

Psicóloga brasileira some na Inglaterra; Itamaraty acompanha o caso
Saúde Há 2 horas

Primeira turma do Curso de Motolância do SAMU é formada em Santa Catarina
Esportes Há 4 horas

Após o ouro olímpico, Lucas Pinheiro volta a ser campeão na Eslovênia

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,27 +0,40%
Euro
R$ 6,12 +0,42%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,94%
Bitcoin
R$ 375,845,36 -0,98%
Ibovespa
179,364,81 pts -0.61%
Mega-Sena
Concurso 2980 (05/03/26)
03
14
27
33
43
45
Ver detalhes
Quina
Concurso 6969 (06/03/26)
24
35
37
39
45
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3629 (06/03/26)
01
04
07
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2896 (06/03/26)
09
11
12
13
24
25
26
28
31
34
36
39
42
43
53
75
76
78
83
87
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2933 (06/03/26)
21
24
29
35
41
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias