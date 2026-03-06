Sábado, 07 de Março de 2026
18°C 35°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Forças de segurança do Estado intensificam ações de combate à violência contra mulher

Nos dois primeiros meses de 2026, as forças de segurança do Estado intensificaram as ações de combate à violência contra mulher. Iniciativas como a...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
06/03/2026 às 21h27
Forças de segurança do Estado intensificam ações de combate à violência contra mulher
Forças atuando para ampliar a proteção às vítimas, conscientização da sociedade e redução dos índices de violência -Foto: Polícia Civil

Nos dois primeiros meses de 2026, as forças de segurança do Estado intensificaram as ações de combate à violência contra mulher. Iniciativas como a Operação Mulher Segura 2026 e a Patrulha Maria da Penha resultaram na prisão de agressores em todo o Rio Grande do Sul. Além disso, as polícias prosseguem atuando para ampliar a proteção às vítimas, a conscientização da sociedade sobre o tema e a redução dos índices de violência.

De acordo com a Secretária-adjunta da Segurança Pública, Adriana da Costa, a violência doméstica se combate constantemente e com a soma de esforços dos diversos órgãos e entidades da rede de apoio às vítimas.

“A Secretaria da Segurança Pública tem atuado firmemente no combate à violência contra a mulher. Nós temos feito a integração entre os órgãos vinculados como Brigada Militar, Polícia Civil, Instituto-Geral de Perícias e Corpo de Bombeiros Militar no desenvolvimento de ações integradas e outras pontuais, tanto para reprimir a violência, quanto na prevenção de crimes e na realização de campanhas educativas e informativas”, disse.

Visitas realizadas pela Patrulha Maria da Penha aumentaram 28%, passando de 11.366 para 14.543, entre janeiro e fevereiro -Foto: Sd Wagner/BM
Visitas realizadas pela Patrulha Maria da Penha aumentaram 28%, passando de 11.366 para 14.543, entre janeiro e fevereiro -Foto: Sd Wagner/BM

Operação Mulher Segura prendeu 164 agressores

Iniciada no dia 19 de fevereiro, a operação Mulher Segura 2026 resultou na prisão de 164 agressores. A ação tem coordenação nacional do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). No Rio Grande do Sul, a atuação foi coordenada Divisão de Proteção e Atendimento à Mulher (Dipam), vinculada ao Departamento de Proteção a Grupos Vulneráveis (DPGV) da Polícia Civil.

Ao longo de 15 dias, policiais civis e militares acompanharam 4.011 Medidas Protetivas de Urgência (MPUs) e atenderam 4.548 vítimas até a última quinta-feira (5/3). A operação é parte de um conjunto de ações para redução dos índices de violência doméstica, familiar e contra mulheres e meninas em todo o país.

De acordo com a delegada Waleska Alvarenga diretora da Dipam, a Polícia Civil não está inerte diante da complexa e multifatorial criminalidade que envolve a violência contra a mulher e segue atuando no seu enfrentamento, reforçando o compromisso do Governo do Estado com a proteção das mulheres. “A violência doméstica é crime e não será tolerada. Se você está em situação de risco ou conhece alguém que esteja, denuncie. Sua denúncia pode salvar vidas", relembrou.
Em 102 municípios foram cumpridos mandados de busca e apreensão, de prisão contra agressores, além da verificação de denúncias anônimas e ações de conscientização entre membros das redes de apoio às mulheres.

Mais de 24,5 mil pessoas foram envolvidas em 564 ações educativas e de conscientização, como palestras, distribuição de folders, orientações sobre saúde, segurança e direitos das mulheres. Cerca de 9.500 policiais atuaram e 3.670 viaturas foram empregadas durante as ações simultâneas.

Aumento das visitas e das prisões

Nos primeiros dois meses de 2026, a Patrulha Maria da Penha da Brigada Militar registrou crescimento no número de visitas e de prisões por descumprimento de medidas protetivas. Quando comparadas com os meses de janeiro e fevereiro do ano passado, as visitas realizadas pelo programa aumentaram 28%, passando de 11.366 para 14.543. Já as prisões por descumprimento de medidas protetivas subiram 83%, de 41 para 75.

O crescimento das atividades da Patrulha Maria da Penha reforça o compromisso de proteger as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar e combater os feminicídios. Vale destacar também a ampliação da atuação do programa para proteger crianças e adolescentes, conforme a Lei Henry Borel (Lei 14.344/22).

“A violência doméstica é crime e não será tolerada. Sua denúncia pode salvar vidas
“A violência doméstica é crime e não será tolerada. Sua denúncia pode salvar vidas", definiu delegada -Foto: Polícia Civil

Não se cale. Denuncie

De acordo com o coordenador estadual das Patrulhas Maria da Penha da Brigada Militar, tenente-coronel Cristiano Moraes, o maior desafio ainda é fazer com que as mulheres rompam o ciclo de violência. Das 80 vítimas de feminicídio registrados no Estado em 2025, 95% não possuíam medida protetiva de urgência. “Toda a sociedade precisa incentivar as mulheres a não se calarem. Pequenas agressões, violência psicológica e ciúme excessivo são sinais importantes. A vítima não deve esperar para denunciar”, afirmou.

Para 2026, ano em que a Lei Maria da Penha completa 20 anos, a Patrulha está desenvolvendo uma campanha estadual com foco em informação, denúncia, prevenção e capacitação. Estão previstas blitz educativas com distribuição de material informativo, ampliação de palestras nas escolas sobre violência doméstica e ações integradas com outras forças de segurança.

Sobre o programa

Ao longo dos últimos 13 anos, a Patrulha Maria da Penha da Brigada Militar realizou 463.910 visitas para fiscalizar medidas e orientar mulheres no Rio Grande do Sul. Desde 2012, foram atendidas 229.256 vítimas com MPUs.

Atualmente, o programa abrange 117 municípios com 62 patrulhas ativas. Por meio de capacitações frequentes, a Brigada Militar vem expandindo os atendimentos e a fiscalização de MPUs em todo o território gaúcho. Desde a implementação do programa, já foram capacitados mais de três mil policiais militares por meio do curso de enfrentamento a violência doméstica e familiar.

Canais de denúncias

  • Polícia Civil: plantão para emergências: 197
  • SSP – disque-denúncia: 181
  • Polícia Civil (WhatsApp/Telegram): (55) 98454-1004
  • Delegacia on-line da mulher: https://www.delegaciaonline.rs.gov.br/dol/#!/delegaciadamulher/main
  • Denúncia digital: www.ssp.rs.gov.br/denuncia-digital
  • Brigada Militar (BM): 190

Texto: Dulce Mazer e Leonardo Fister/Ascom SSP
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Observador Regional)
Emendas Há 7 horas

Quatorze partidos destinam R$ 87,5 milhões em emendas parlamentares para municípios da Região Celeiro

Os recursos foram destinados por deputados federais e senadores, além de valores provenientes de emendas apresentadas por comissões, bancadas estaduais e relatorias do Congresso Nacional

 (Foto: Observador Regional)
Queda de Árvore Há 11 horas

Árvore de grande porte tomba em praça e danifica carros estacionados em Coronel Bicaco

Incidente ocorreu no final da manhã desta sexta-feira e mobilizou equipes da prefeitura para remoção e limpeza da via.

 © Tânia Rêgo/Agência Brasil
Geral Há 11 horas

CNU 2025: governo divulga hoje reclassificação de candidatos

Mais 102 aprovados são convocados para dizer se têm interesse em vaga

 Acesso ao trabalho no ambiente prisional contribui para o desenvolvimento de competências técnicas e socioemocionais -Foto: Divulgação Polícia Penal
Sistema prisional Há 12 horas

Trabalho promove ressocialização para mulheres em penitenciárias do RS

Mais do que um direito garantido pela Lei de Execução Penal (LEP), o trabalho prisional é um dos principais instrumentos de ressocialização. Nas un...

 (Foto: Efetivo 7° BPM)
Segurança Há 13 horas

Brigada Militar realiza ações da Operação Elo de Proteção – Dia “D”

A operação tem por objetivo fortalecer a proteção e o amparo aos grupos vulneráveis

Tenente Portela, RS
19°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 35°
20° Sensação
1.15 km/h Vento
98% Umidade
100% (4.72mm) Chance chuva
06h30 Nascer do sol
19h01 Pôr do sol
Domingo
32° 18°
Segunda
33° 16°
Terça
26° 18°
Quarta
24° 17°
Quinta
30° 17°
Últimas notícias
Direitos Humanos Há 3 horas

Movimento feminista protesta contra escala 6x1 e violência global
Saúde Há 3 horas

Vice-governador inaugura unidades de terapia intensiva neonatal e pediátrica do Hospital Santa Terezinha, em Erechim
Segurança Pública Há 3 horas

Forças de segurança do Estado intensificam ações de combate à violência contra mulher
Esportes Há 3 horas

Snowboarder André Barbieri apresenta evolução clínica positiva
Justiça Há 4 horas

STJ prorroga sindicância sobre acusação contra ministro Marco Buzzi

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,27 +0,40%
Euro
R$ 6,12 +0,42%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,94%
Bitcoin
R$ 381,764,63 +0,58%
Ibovespa
179,364,81 pts -0.61%
Mega-Sena
Concurso 2980 (05/03/26)
03
14
27
33
43
45
Ver detalhes
Quina
Concurso 6969 (06/03/26)
24
35
37
39
45
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3629 (06/03/26)
01
04
07
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2896 (06/03/26)
09
11
12
13
24
25
26
28
31
34
36
39
42
43
53
75
76
78
83
87
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2933 (06/03/26)
21
24
29
35
41
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias