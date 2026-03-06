Sábado, 07 de Março de 2026
18°C 35°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Quatorze partidos destinam R$ 87,5 milhões em emendas parlamentares para municípios da Região Celeiro

Os recursos foram destinados por deputados federais e senadores, além de valores provenientes de emendas apresentadas por comissões, bancadas estaduais e relatorias do Congresso Nacional

Por: Andre Eberhardt Fonte: Observador Regional
06/03/2026 às 17h53
Quatorze partidos destinam R$ 87,5 milhões em emendas parlamentares para municípios da Região Celeiro
(Foto: Observador Regional)

Em levantamento realizado com base em dados do Portal da Transparência da Controladoria-Geral da União (CGU) revela que os municípios da Região Celeiro receberam, entre 1º de janeiro de 2023 e 31 de dezembro de 2025, um total de R$ 87.570.615,74 em emendas parlamentares efetivamente pagas.

Os recursos foram destinados por deputados federais e senadores, além de valores provenientes de emendas apresentadas por comissões, bancadas estaduais e relatorias do Congresso Nacional, que também integram o orçamento federal e são utilizados para apoiar projetos e investimentos nos municípios.


De acordo com o levantamento, 14 partidos políticos destinaram recursos para cidades da região. São eles: Partido Progressista (PP), Partido Liberal (PL), Partido dos Trabalhadores (PT), Republicanos (REPUBLICANOS), Partido Democrático Trabalhista (PDT), Movimento Democrático Brasileiro (MDB), Partido Social Democrático (PSD), Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), União Brasil (UNIÃO BRASIL), Partido Socialista Brasileiro (PSB), Partido Novo (NOVO), Cidadania (CIDADANIA) e Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) e Podemos.

No ranking por volume de recursos destinados, o Partido Progressista (PP) lidera com R$ 23.546.782,66 em emendas pagas aos municípios da Região Celeiro. Em seguida aparecem, com valores significativamente menores, o Partido Liberal (PL), o Partido dos Trabalhadores (PT) e o Republicanos (REPUBLICANOS).

Já quando analisado o número de municípios beneficiados, o destaque fica para o Partido dos Trabalhadores (PT), que encaminhou emendas para 16 municípios da Região Celeiro. Logo atrás aparecem o Partido Progressista (PP) e o Partido Liberal (PL), ambos com 15 cidades contempladas por meio de recursos indicados por seus parlamentares.

Os dados evidenciam a participação de diferentes bancadas partidárias na destinação de recursos federais para a região, contribuindo para investimentos em áreas como saúde, infraestrutura, agricultura, educação e desenvolvimento regional.




(Tabela: Observador Regional)



■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp




* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Forças atuando para ampliar a proteção às vítimas, conscientização da sociedade e redução dos índices de violência -Foto: Polícia Civil
Segurança Pública Há 3 horas

Forças de segurança do Estado intensificam ações de combate à violência contra mulher

Nos dois primeiros meses de 2026, as forças de segurança do Estado intensificaram as ações de combate à violência contra mulher. Iniciativas como a...

 (Foto: Observador Regional)
Queda de Árvore Há 11 horas

Árvore de grande porte tomba em praça e danifica carros estacionados em Coronel Bicaco

Incidente ocorreu no final da manhã desta sexta-feira e mobilizou equipes da prefeitura para remoção e limpeza da via.

 © Tânia Rêgo/Agência Brasil
Geral Há 11 horas

CNU 2025: governo divulga hoje reclassificação de candidatos

Mais 102 aprovados são convocados para dizer se têm interesse em vaga

 Acesso ao trabalho no ambiente prisional contribui para o desenvolvimento de competências técnicas e socioemocionais -Foto: Divulgação Polícia Penal
Sistema prisional Há 12 horas

Trabalho promove ressocialização para mulheres em penitenciárias do RS

Mais do que um direito garantido pela Lei de Execução Penal (LEP), o trabalho prisional é um dos principais instrumentos de ressocialização. Nas un...

 (Foto: Efetivo 7° BPM)
Segurança Há 13 horas

Brigada Militar realiza ações da Operação Elo de Proteção – Dia “D”

A operação tem por objetivo fortalecer a proteção e o amparo aos grupos vulneráveis

Tenente Portela, RS
19°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 35°
20° Sensação
1.15 km/h Vento
98% Umidade
100% (4.72mm) Chance chuva
06h30 Nascer do sol
19h01 Pôr do sol
Domingo
32° 18°
Segunda
33° 16°
Terça
26° 18°
Quarta
24° 17°
Quinta
30° 17°
Últimas notícias
Direitos Humanos Há 3 horas

Movimento feminista protesta contra escala 6x1 e violência global
Saúde Há 3 horas

Vice-governador inaugura unidades de terapia intensiva neonatal e pediátrica do Hospital Santa Terezinha, em Erechim
Segurança Pública Há 3 horas

Forças de segurança do Estado intensificam ações de combate à violência contra mulher
Esportes Há 3 horas

Snowboarder André Barbieri apresenta evolução clínica positiva
Justiça Há 4 horas

STJ prorroga sindicância sobre acusação contra ministro Marco Buzzi

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,27 +0,40%
Euro
R$ 6,12 +0,42%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,94%
Bitcoin
R$ 381,764,63 +0,58%
Ibovespa
179,364,81 pts -0.61%
Mega-Sena
Concurso 2980 (05/03/26)
03
14
27
33
43
45
Ver detalhes
Quina
Concurso 6969 (06/03/26)
24
35
37
39
45
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3629 (06/03/26)
01
04
07
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2896 (06/03/26)
09
11
12
13
24
25
26
28
31
34
36
39
42
43
53
75
76
78
83
87
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2933 (06/03/26)
21
24
29
35
41
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias