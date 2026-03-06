Quatorze partidos destinam R$ 87,5 milhões em emendas parlamentares para municípios da Região Celeiro

De acordo com o levantamento, 14 partidos políticos destinaram recursos para cidades da região. São eles: Partido Progressista (PP), Partido Liberal (PL), Partido dos Trabalhadores (PT), Republicanos (REPUBLICANOS), Partido Democrático Trabalhista (PDT), Movimento Democrático Brasileiro (MDB), Partido Social Democrático (PSD), Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), União Brasil (UNIÃO BRASIL), Partido Socialista Brasileiro (PSB), Partido Novo (NOVO), Cidadania (CIDADANIA) e Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) e Podemos.

No ranking por volume de recursos destinados, o Partido Progressista (PP) lidera com R$ 23.546.782,66 em emendas pagas aos municípios da Região Celeiro. Em seguida aparecem, com valores significativamente menores, o Partido Liberal (PL), o Partido dos Trabalhadores (PT) e o Republicanos (REPUBLICANOS).

Já quando analisado o número de municípios beneficiados, o destaque fica para o Partido dos Trabalhadores (PT), que encaminhou emendas para 16 municípios da Região Celeiro. Logo atrás aparecem o Partido Progressista (PP) e o Partido Liberal (PL), ambos com 15 cidades contempladas por meio de recursos indicados por seus parlamentares.

Os dados evidenciam a participação de diferentes bancadas partidárias na destinação de recursos federais para a região, contribuindo para investimentos em áreas como saúde, infraestrutura, agricultura, educação e desenvolvimento regional.









(Tabela: Observador Regional)







