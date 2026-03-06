Sexta, 06 de Março de 2026
Tenente Portela, RS
Acessibilidade leva cegos a exposições imersivas no Festival Fronteiras SP

Audiodescrição permitirá que pessoas cegas ou com baixa visão vivenciem as experiências imersivas no Parque da Água Branca, com recursos de acessib...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
06/03/2026 às 14h42
Acessibilidade leva cegos a exposições imersivas no Festival Fronteiras SP
Foto: Arquivo Festival Fronteiras SP

As exposições imersivas dedicadas aos artistas Vincent van Gogh e Frida Kahlo, que integram a programação do Festival Fronteiras São Paulo, contarão com recursos de acessibilidade para pessoas cegas ou com baixa visão. O trabalho será realizado pela ALL DUB Estúdio, especializada em acessibilidade audiovisual, que implementará audiodescrição nas experiências imersivas apresentadas no Parque da Água Branca.

O recurso de audiodescrição transforma elementos visuais em narrativa verbal, permitindo que pessoas com deficiência (PcD) visual compreendam cenários, cores, gestos e detalhes das obras e dos ambientes expositivos. A iniciativa ganha ainda mais relevância diante do cenário brasileiro de inclusão cultural. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que o Brasil possui 14,4 milhões de pessoas com deficiência, o equivalente a 7,3% da população. Entre elas, 7,9 milhões apresentam algum grau de dificuldade para enxergar, o que faz da deficiência visual uma das limitações funcionais mais presentes no país. Ainda segundo o IBGE, mesmo com avanços legais na inclusão, o acesso à educação e à cultura ainda apresenta desigualdades significativas. Entre pessoas com deficiência com 25 anos ou mais, 63,1% não concluíram o ensino fundamental, e apenas 7,4% chegaram ao ensino superior, proporção bem inferior à da população sem deficiência. 

Para a audiodescritora e CEO da All Dub Estúdio, Ana Lúcia Motta, responsável pela acessibilidade das exposições, iniciativas culturais acessíveis são fundamentais para ampliar a participação social. "A audiodescrição permite que pessoas cegas construam mentalmente as imagens e vivenciem a experiência artística de forma completa. Quando descrevemos uma obra, estamos criando caminhos para que mais pessoas possam sentir e interpretar a arte".

Inspirado no projeto Fronteiras do Pensamento, o festival chega pela primeira vez à capital paulista, reunindo intelectuais, escritores e artistas em debates sobre criatividade, espiritualidade, identidade e os desafios do mundo contemporâneo.

Realizado nos dias 7 e 8 de março — período do Dia Internacional da Mulher —, o evento também destaca o protagonismo feminino em sua programação, com encontros conduzidos por pensadoras, pesquisadoras e escritoras brasileiras. Além das exposições imersivas, o festival contará com debates, apresentações artísticas, feira de livros e experiências sensoriais abertas ao público.

Serviço:

Festival Fronteiras São Paulo

Data: 7 e 8 de março de 2026

Onde: Parque da Água Branca – Av. Francisco Matarazzo, 455


