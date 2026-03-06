Árvore de grande porte tomba em praça e danifica carros estacionados em Coronel Bicaco

No final da manhã desta sexta-feira (6), uma árvore antiga localizada na Praça Presidente João Goulart caiu e atingiu pelo menos três veículos que estavam estacionados na Rua 14 de Abril.
Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O incidente resultou apenas em danos materiais nos automóveis atingidos.
Após a queda da árvore, uma equipe da Prefeitura Municipal foi acionada e iniciou os trabalhos de retirada dos galhos e do tronco, além da limpeza da via. A ação também busca garantir a liberação do trânsito no local, que ficou parcialmente interrompido.
