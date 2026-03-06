Sexta, 06 de Março de 2026
CNU 2025: governo divulga hoje reclassificação de candidatos

Mais 102 aprovados são convocados para dizer se têm interesse em vaga

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
06/03/2026 às 13h08
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e a Escola Nacional de Administração Pública (Enap) divulgam, às 16 horas (horário de Brasília) desta sexta-feira (6), o resultado atualizado da segunda rodada de confirmação de interesse nas vagas de preenchimento imediato do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) de 2025.

A reclassificação considera apenas os nomes dos candidatos que ainda querem a vaga e retira desta lista os aprovados que manifestaram o desejo de não continuar no processo seletivo ou não responderam às duas convocações oficiais anteriores.

O resultado preliminar da classificação final – após a segunda rodada – será publicado na página eletrônica do certame no site da Fundação Getulio Vargas (FGV) , responsável pela execução do concurso.

Terceira e última convocação

Nesta sexta-feira também, o governo federal convocou mais 102 candidatos para a terceira e última rodada de confirmação de interesse pelas vagas de preenchimento imediato.

A lista com os nomes dos convocados está publicada na edição do Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira.

O candidato também poderá fazer a consulta individual na “Página de Acompanhamento” no site do concurso, a partir de 16h.

A convocação ocorre sempre para um único cargo por rodada, ou seja, aquele para o qual a pessoa candidata passa a figurar como classificada em vaga imediata após a atualização das listas.

A nova convocação considera a ordem de preferência indicada pelo candidato no momento da inscrição e as regras estabelecidas em edital da segunda edição do CNU.

Necessidade de confirmação

A convocação pura e simples não é garantia de permanecer na disputa pelo cargo. Para isso, a etapa de confirmação do interesse na vaga é necessária para o candidato permanecer habilitado para as próximas etapas do concurso.

Os convocados nesta sexta-feira (6) podem se manifestar a partir de 10 horas (horário de Brasília) deste sábado.

O prazo para os últimos convocados nesta sexta-feira confirmarem o interesse pela vaga imediata termina às 23h59 de segunda-feira (9).

O Ministério da Gestão avisa que após o encerramento do sistema, não será possível registrar a confirmação do interesse.

A manifestação de interesse ou não na vaga deve ser feita exclusivamente na Página de Acompanhamento no site da FGV, com a senha da plataforma Gov.br.

A confirmação de interesse não significa nomeação automática. É preciso cumprir as demais fases do certame.

Fluxo de convocações

Com as confirmações, a administração pública tem uma indicação mais clara de quem está na lista realmente e quer assumir o cargo, o que pode acelerar a chamada dos próximos classificados. Isto porque as vagas não confirmadas serão ofertadas na rodada seguinte.

Segundo o MGI, o modelo de convocações sucessivas mantém ritmo de preenchimento imediato das vagas.

CNU 2025

A segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado oferece 3.652 vagas distribuídas em 32 órgãos federais.

Do total de vagas do chamado Enem dos Concursos, 3.144 são de nível superior, e outras 508, de nível intermediário. Os cargos são agrupados em nove blocos temáticos.

O chamado Enem dos Concursos registrou 761.528 inscrições confirmadas, com candidatos de 4.951 municípios.

As provas foram aplicadas em centenas de municípios de todo o país, em dois dias de 2025. A primeira fase, de provas objetivas, ocorreu em outubro. A segunda, de discursivas, em dezembro.

DENGUE
