Brigada Militar realiza ações da Operação Elo de Proteção – Dia “D”

A Brigada Militar, por meio do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM), realizou nesta quinta-feira (05/03) ações alusivas à Operação Elo de Proteção – Dia “D”.
A operação tem por objetivo fortalecer a proteção e o amparo aos grupos vulneráveis, atuando no enfrentamento à violência doméstica e familiar, bem como na prevenção de violências contra crianças, idosos e pessoas LGBTQIAPN+, em todas as formas em que se apresentam.
Durante as ações, as equipes policiais promoveram a interação com a comunidade, foram distribuídas cartilhas informativas sobre a Proteção à Mulher contra a Violência Doméstica e Familiar, com orientações relacionadas à Patrulha Maria da Penha, com foco educativo e de conscientização sobre a temática, além de outros assuntos correlacionados.
A Brigada Militar reforça seu compromisso com a prevenção da violência, a promoção da segurança e a proteção da comunidade.
