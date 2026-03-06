Sexta, 06 de Março de 2026
Brigada Militar realiza ações da Operação Elo de Proteção – Dia “D”

A operação tem por objetivo fortalecer a proteção e o amparo aos grupos vulneráveis

Por: Andre Eberhardt Fonte: Comunicação Social 7º BPM
06/03/2026 às 11h20
Brigada Militar realiza ações da Operação Elo de Proteção – Dia “D”
(Foto: Efetivo 7° BPM)

A Brigada Militar, por meio do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM), realizou nesta quinta-feira (05/03) ações alusivas à Operação Elo de Proteção – Dia “D”.

A operação tem por objetivo fortalecer a proteção e o amparo aos grupos vulneráveis, atuando no enfrentamento à violência doméstica e familiar, bem como na prevenção de violências contra crianças, idosos e pessoas LGBTQIAPN+, em todas as formas em que se apresentam.

Durante as ações, as equipes policiais promoveram a interação com a comunidade, foram distribuídas cartilhas informativas sobre a Proteção à Mulher contra a Violência Doméstica e Familiar, com orientações relacionadas à Patrulha Maria da Penha, com foco educativo e de conscientização sobre a temática, além de outros assuntos correlacionados.

A Brigada Militar reforça seu compromisso com a prevenção da violência, a promoção da segurança e a proteção da comunidade.



DENGUE
