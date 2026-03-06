Confira a previsão do tempo para nossa região para os próximos dias

A MetSul Meteorologia informa que o ar quente e úmido continua influenciando o tempo sobre a Região Celeiro.

Sexta-feira (6): O sol aparece com nuvens, mas há previsão de chuva na maioria das áreas entre a tarde e a noite. Mantém-se o risco de chuva localmente forte e temporais isolados. As máximas ficam entre 30ºC e 32ºC.

Sábado (7): As instabilidades provocam chuva já pela manhã, com elevado risco de precipitação forte e temporais localizados. A temperatura máxima varia entre 28ºC e 30ºC.

Domingo (8): O dia terá sol com algumas nuvens. À tarde, há possibilidade de chuva isolada e passageira, mas na maior parte da região não chove. A temperatura pode chegar a 32ºC.







■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp