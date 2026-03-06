Sexta, 06 de Março de 2026
Confira a previsão do tempo para nossa região para os próximos dias

tempo instável, com sol e calor no final de semana

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com informações MetSul
06/03/2026 às 10h58
Confira a previsão do tempo para nossa região para os próximos dias
(Foto: Arte Sistema Província)

A MetSul Meteorologia informa que o ar quente e úmido continua influenciando o tempo sobre a Região Celeiro.

 

Sexta-feira (6): O sol aparece com nuvens, mas há previsão de chuva na maioria das áreas entre a tarde e a noite. Mantém-se o risco de chuva localmente forte e temporais isolados. As máximas ficam entre 30ºC e 32ºC.

Sábado (7): As instabilidades provocam chuva já pela manhã, com elevado risco de precipitação forte e temporais localizados. A temperatura máxima varia entre 28ºC e 30ºC.

Domingo (8): O dia terá sol com algumas nuvens. À tarde, há possibilidade de chuva isolada e passageira, mas na maior parte da região não chove. A temperatura pode chegar a 32ºC.




Tenente Portela, RS
34°
Tempo limpo
Mín. 18° Máx. 35°
34° Sensação
1.48 km/h Vento
32% Umidade
100% (4.72mm) Chance chuva
06h30 Nascer do sol
19h01 Pôr do sol
Sábado
32° 18°
Domingo
33° 16°
Segunda
26° 18°
Terça
24° 17°
Quarta
30° 17°
