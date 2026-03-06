Sexta, 06 de Março de 2026
18°C 35°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Bombeiros resgatam última vítima de escombros de lar de idosos em MG

Desabamento deixou 12 mortos

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
06/03/2026 às 09h52

Depois de quase 30 horas de trabalho, os bombeiros de Minas Gerais retiraram, na manhã desta sexta-feira (6), o corpo da última vítima que estava sob os escombros do prédio que desabou em Belo Horizonte, onde funcionava um lar de idosos.

Ao todo, morreram 12 pessoas. No momento do desabamento, que ocorreu na madrugada de quinta-feira (5) no bairro Jardim Vitória, 29 pessoas estavam dentro do edifício. Eram idosos, cuidadores e até uma criança de 2 anos, que foi salva .

Os bombeiros informaram que nove pessoas conseguiram sair sozinhas dos escombros logo após o edifício ruir. Elas receberam ajuda dos vizinhos. A equipe de resgate, que chegou minutos após o desabamento, salvou outras pessoas.

Durante os trabalhos desta madrugada, foram encontrados quatro corpos, sendo o último deles agora pela manhã.

Ainda não é conhecida a causa do desabamento do prédio de quatro andares. Segundo a prefeitura de Belo Horizonte, o lar de idosos tinha alvará de funcionamento.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Observador Regional)
Queda de Árvore Há 2 horas

Árvore de grande porte tomba em praça e danifica carros estacionados em Coronel Bicaco

Incidente ocorreu no final da manhã desta sexta-feira e mobilizou equipes da prefeitura para remoção e limpeza da via.

 © Tânia Rêgo/Agência Brasil
Geral Há 2 horas

CNU 2025: governo divulga hoje reclassificação de candidatos

Mais 102 aprovados são convocados para dizer se têm interesse em vaga

 Acesso ao trabalho no ambiente prisional contribui para o desenvolvimento de competências técnicas e socioemocionais -Foto: Divulgação Polícia Penal
Sistema prisional Há 3 horas

Trabalho promove ressocialização para mulheres em penitenciárias do RS

Mais do que um direito garantido pela Lei de Execução Penal (LEP), o trabalho prisional é um dos principais instrumentos de ressocialização. Nas un...

 (Foto: Efetivo 7° BPM)
Segurança Há 4 horas

Brigada Militar realiza ações da Operação Elo de Proteção – Dia “D”

A operação tem por objetivo fortalecer a proteção e o amparo aos grupos vulneráveis

 (Foto: Arte Sistema Província)
Tempo Há 5 horas

Confira a previsão do tempo para nossa região para os próximos dias

tempo instável, com sol e calor no final de semana

Tenente Portela, RS
34°
Tempo limpo
Mín. 18° Máx. 35°
34° Sensação
1.48 km/h Vento
32% Umidade
100% (4.72mm) Chance chuva
06h30 Nascer do sol
19h01 Pôr do sol
Sábado
32° 18°
Domingo
33° 16°
Segunda
26° 18°
Terça
24° 17°
Quarta
30° 17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 3 minutos

Semipresencial cresce e amplia acesso ao ensino superior
Câmara Há 3 minutos

Comissão aprova suspensão de norma sobre identificação de indígenas na navegação de interior
Senado Federal Há 3 minutos

Incentivo ao empreendedorismo no ensino médio está na pauta da CE
Saúde Há 19 minutos

Em Criciúma, Hospital Materno-Infantil Santa Catarina faz primeiras aplicações de imunizante contra a bronquiolite em bebês
Entretenimento Há 38 minutos

Acessibilidade leva cegos a exposições imersivas no Festival Fronteiras SP

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,27 +0,13%
Euro
R$ 6,12 +0,16%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 381,253,73 -4,55%
Ibovespa
179,403,60 pts -0.59%
Mega-Sena
Concurso 2980 (05/03/26)
03
14
27
33
43
45
Ver detalhes
Quina
Concurso 6968 (05/03/26)
08
14
44
56
72
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3628 (05/03/26)
02
03
04
06
09
10
13
15
16
17
20
21
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2895 (04/03/26)
01
16
22
23
27
29
30
32
42
44
45
55
58
66
79
88
89
90
91
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2932 (04/03/26)
02
06
15
20
28
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias