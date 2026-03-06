Sexta, 06 de Março de 2026
Governo do Estado investe R$ 40,7 milhões em escolas da região Sul desde 2023

Com as contas em dia e a capacidade de investimento retomada, o governo Leite tem conseguido destinar recursos expressivos à educação pública. Desd...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
06/03/2026 às 09h06
Escola Santa Isabel Simone Amaral, em Arroio Grande: nova rede elétrica e tratamento de esgoto -Foto: Simone Amaral/Ascom SOP

Com as contas em dia e a capacidade de investimento retomada, o governo Leite tem conseguido destinar recursos expressivos à educação pública. Desde 2023, foram investidos R$ 40,7 milhões na região Sul do Estado. Os municípios beneficiados são Arroio do Padre, Arroio Grande, Canguçu, Capão do Leão, Jaguarão, Pelotas, Piratini e Rio Grande, entre obras em execução e já finalizadas, todas fiscalizadas pela Secretaria de Obras Públicas (SOP).

Fachada do IE Assis Brasil após recuperação
Fachada do IE Assis Brasil, em Pelotas: após recuperação de janelas, de portas e de vidros -Foto: Divulgação SOP
Atualmente, R$ 24 milhões estão sendo aplicados em 15 escolas com intervenções em andamento nos municípios de Arroio Grande, Pelotas, Piratini e Rio Grande. Em Pelotas, o quase centenário Instituto Estadual de Educação Assis Brasil recebe investimento de R$ 7 milhões para substituição de janelas, portas e vidros, além da recuperação do telhado do ginásio.

Em etapa anterior, foram destinados R$ 1,5 milhão para manutenção da cobertura do prédio principal e melhorias nas paredes, na impermeabilização dos pisos e nas pinturas. Também em Pelotas, a Escola Estadual de Ensino Médio (EEEM) Doutor Antônio Leivas Leite passa por recuperação completa, com troca de portas, telhamento, luminárias e tomadas, além de intervenções nas instalações hidrossanitárias, entre outros serviços.

Escola Carlos Lorea Pinto
Escola Carlos Lorea Pinto, em Rio Grande: construção de novo bloco escolar -Foto: Joana Dombkowitsch/Ascom SOP
Em Rio Grande, a EEEM Professor Carlos Lorea Pinto está sendo ampliada com a construção de um novo bloco escolar pelo sistemaoff-site, no qual as estruturas são pré-fabricadas fora do canteiro de obras e montadas diretamente no local. Com investimento de R$ 4,7 milhões, a escola ganhará sete novas salas de aula, quatro banheiros e um pátio coberto.

As obras já concluídas somam R$ 16,7 milhões aplicados em 22 escolas de oito municípios. Em Pelotas, a Escola Estadual de Ensino Fundamental (EEEF) Fernando Treptow foi beneficiada com R$ 828,9 mil para recuperação de alvenaria, vedações e divisórias, manutenção de esquadrias e cobertura, melhorias nas instalações elétricas e serviços de revestimento e pintura.

Em Arroio Grande, a EEEF Santa Isabel recebeu R$ 569,9 mil para substituição do telhado, da rede elétrica e do tratamento de esgoto. Em Jaguarão, o Colégio Estadual Carlos Alberto Ribas contou com R$ 489,7 mil para execução da estrutura de estabilização das fachadas e instalação de cobertura no prédio tombado.

Colégio Estadual Carlos Alberto Ribas, em Jaguarão: revitalização e estabilização das fachadas, além de instalação de cobertura -Foto: Marcelo Bach/Ascom SOP
Desde o início da atual gestão, o Estado investiu R$ 624,3 milhões para qualificar a infraestrutura de 639 escolas em todo o Rio Grande do Sul. Na educação, área tratada como prioridade por Leite, o compromisso do governo é garantir o futuro do estudante, do professor e da sociedade.

Texto: Marluci Brock/SOP
Edição: Secom

(Foto: Observador Regional)
Queda de Árvore Há 2 horas

Árvore de grande porte tomba em praça e danifica carros estacionados em Coronel Bicaco

Incidente ocorreu no final da manhã desta sexta-feira e mobilizou equipes da prefeitura para remoção e limpeza da via.

 © Tânia Rêgo/Agência Brasil
Geral Há 2 horas

CNU 2025: governo divulga hoje reclassificação de candidatos

Mais 102 aprovados são convocados para dizer se têm interesse em vaga

 Acesso ao trabalho no ambiente prisional contribui para o desenvolvimento de competências técnicas e socioemocionais -Foto: Divulgação Polícia Penal
Sistema prisional Há 3 horas

Trabalho promove ressocialização para mulheres em penitenciárias do RS

Mais do que um direito garantido pela Lei de Execução Penal (LEP), o trabalho prisional é um dos principais instrumentos de ressocialização. Nas un...

 (Foto: Efetivo 7° BPM)
Segurança Há 4 horas

Brigada Militar realiza ações da Operação Elo de Proteção – Dia “D”

A operação tem por objetivo fortalecer a proteção e o amparo aos grupos vulneráveis

 (Foto: Arte Sistema Província)
Tempo Há 4 horas

Confira a previsão do tempo para nossa região para os próximos dias

tempo instável, com sol e calor no final de semana

