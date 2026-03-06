Sexta, 06 de Março de 2026
Confira quais e quanto cada deputado federal e senador destinou em emendas parlamentares para a Região Celeiro

o Rio Grande do Sul conta com 31 deputados federais e três senadores em exercício. Desses parlamentares, 33 tiveram participação direta na destinação de recursos para municípios da Região Celeiro

Por: Andre Eberhardt Fonte: Observador Regional
06/03/2026 às 07h13 Atualizada em 06/03/2026 às 10h25
(Foto: Imagem ilustrativa criada por IA, reprodução Observador Regional)

Levantamento realizado com base em dados do Portal da Transparência da Controladoria-Geral da União (CGU) revela que os municípios da Região Celeiro receberam, entre 1º de janeiro de 2023 e 31 de dezembro de 2025, um total de R$ 87.570.083,00 em emendas parlamentares efetivamente pagas. Os recursos foram destinados por deputados federais, senadores, além de emendas oriundas de comissões, bancadas e relatorias do Congresso Nacional.

Atualmente, o Rio Grande do Sul conta com 31 deputados federais e três senadores em exercício. Desses parlamentares, 33 tiveram participação direta na destinação de recursos para municípios da Região Celeiro, contemplando prefeituras, fundos municipais de saúde e também entidades locais.

 

O levantamento considera o atual período de atuação dos parlamentares no Congresso Nacional, permitindo avaliar de forma mais precisa o fluxo de recursos federais destinados à região. No entanto, o estudo também aponta que alguns políticos que já não exercem mais mandato aparecem na lista de repasses. Isso ocorre porque determinadas emendas apresentadas antes de 2023 foram pagas apenas durante o período analisado, resultando em valores que podem ser considerados “resquícios” de anos anteriores.

Entre todos os representantes gaúchos no Congresso, chama atenção um dado curioso: o maior volume de recursos destinados à Região Celeiro ainda pertence a um ex-parlamentar. O ex-deputado federal Jerônimo Goergen, do Partido Progressista, lidera com ampla vantagem o ranking de repasses. Ao todo, mais de R$ 13,23 milhões foram destinados por ele a diversos municípios da região.

Na sequência aparece o deputado federal Osmar Terra (PL), com R$ 5.298.800,02 em recursos encaminhados, seguido do senador Paulo Paim (PT), que destinou R$ 5.234.613,10.

O levantamento também aponta que Paulo Paim foi o parlamentar que mais municípios contemplou na Região Celeiro, beneficiando 16 cidades. Em seguida aparecem os deputados federais Bohn GassOsmar Terra e Pompeo de Mattos, cada um com 10 municípios atendidos por meio de emendas.

Outro ponto observado no levantamento é que, dos atuais parlamentares gaúchos no Congresso, apenas a deputada federal Daiana Santos, do PCdoB, não realizou qualquer repasse de recursos para a Região Celeiro no período analisado.

Além das emendas individuais de deputados e senadores, os municípios da região também receberam recursos provenientes de emendas coletivas de bancadas, comissões e de relatoria, instrumentos importantes para ampliar investimentos em áreas como saúde, infraestrutura, agricultura e assistência social.

Os números reforçam a importância da representatividade política e da articulação junto ao Congresso Nacional para garantir investimentos federais aos municípios do interior. E diante desse cenário, fica uma reflexão inevitável para a população da Região Celeiro: quando será que teremos novamente um representante com a mesma capacidade de articulação e destinação de recursos como o ex-deputado Jerônimo Goergen para defender os interesses da nossa região?

 

Algumas informações necessárias para o entendimento da matéria:

Tipos de emendas:

Para compreender o contexto, é importante diferenciar os tipos de emendas que compõem o orçamento federal e que fazem destes recursos repassados a Região Celeiro.

  • Emendas individuais: apresentadas por deputados e senadores para destinar recursos a projetos, obras ou serviços em suas bases eleitorais.
  • Emendas de bancada: propostas coletivas feitas por parlamentares de um mesmo estado, com o objetivo de financiar projetos regionais.
  • Emendas de comissão: destinadas pelas comissões permanentes da Câmara e do Senado para atender projetos de interesse nacional ou regional.
  • Emendas do relator (RP-9): indicadas pelo relator-geral do Orçamento no Congresso, essas emendas são conhecidas como “orçamento secreto”, devido à falta de transparência na origem e no destino dos recursos.




    (Tabela: Observador Regional)


(Foto: Observador Regional)
