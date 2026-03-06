Sexta, 06 de Março de 2026
Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 50 milhões

Números sorteados foram: 03 - 14 - 27 - 33 - 43 - 45

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
06/03/2026 às 00h11

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.980 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (5). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 50 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 03 - 14 - 27 - 33 - 43 - 45

  • 77 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 24.100,61 cada
  • 5.245 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 583,20 cada

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de sábado (7), em qualquer lotérica do país ou pela internet , no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

© Valter Campanato/Agência Brasil
DENGUE
