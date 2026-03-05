Sexta, 06 de Março de 2026
Receita Estadual entrega ao Ministério Público dados de sonegação que superam R$ 217 milhões

Representações Fiscais para Fins Penais são relativas a 24 Autos de Lançamento com indícios de crimes contra a ordem tributária

Por: Andre Eberhardt Fonte: Secretária da Fazenda
05/03/2026 às 18h54
Receita Estadual entrega ao Ministério Público dados de sonegação que superam R$ 217 milhões
(Foto: MPRS/Divulgação)

A Secretaria da Fazenda (Sefaz), por meio da Receita Estadual (RE), encaminhou ao Ministério Público (MP), nesta terça-feira (3), uma nova relação de empresas apontadas por sonegação de ICMS. Ao todo, o lote de Representações Fiscais para Fins Penais contém 24 Autos de Lançamento com indícios de cometimento de crimes contra a ordem tributária. O valor total é superior a R$ 217 milhões e abrange o imposto que deixou de ser recolhido somado a multas e juros.

As representações derivam de trabalhos de auditoria fiscal realizados pelas delegacias da RE em diversas regiões do estado e reúnem os Autos de Lançamento para os quais não houve pagamento por parte do contribuinte. Os créditos relativos a esses autos estão devidamente inscritos em dívida ativa. A iniciativa tem como objetivo permitir a análise e a consideração quanto à oportunidade de oferecimento de denúncia-crime contra os autuados por parte do MP.

O assunto foi tratado em reunião que contou com a presença dos subsecretários adjuntos da RE Luis Fernando Crivelaro e Edison Moro Franchi; do chefe da Divisão de Fiscalização da RE, Ricardo Brambilla da Fonseca; do procurador-geral de Justiça, Alexandre Saltz; e da chefe de Gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça, Raquel Isotton. No encontro, também foram abordados assuntos como o compartilhamento de informações, as oportunidades de ações integradas e o planejamento da estratégia de atuação das instituições durante o ano de 2026.

 

Principais ramos e irregularidades verificadas

Os Autos de Lançamento são referentes a casos em que já foram esgotadas as oportunidades de regularização e defesa, sendo fundamental, portanto, o trabalho integrado entre as instituições para viabilizar a recuperação dos valores devidos à sociedade, agindo com rigor nos casos de sonegação e fraude.

As empresas do ramo atacadista representam 68% do valor das autuações enviadas, seguidas pela indústria (21%), varejo (5%) e outros ramos (6%). A principal irregularidade verificada, em termos de valores, é a utilização de créditos indevidos para abater o imposto que a empresa deveria pagar (72%), seguida pela omissão de saídas e subfaturamento (18%) e pelo enquadramento irregular no Simples Nacional (10%).

 

Ramos x Valor dos Autos de Lançamento

Ramos

Valor dos ALs

Participação Relativa

Indústria

 R$ 45.174.869,23

21%

Varejo

 R$ 11.118.078,28

5%

Atacado

 R$ 147.342.125,82

68%

Outros

 R$ 13.551.641,78

6%

TOTAL

 R$ 217.186.715,11

100%

 

Ramos x Quantidade de Autos de Lançamento

Ramos

Valor dos ALs

Participação Relativa

Indústria

6

25%

Varejo

6

25%

Atacado

9

38%

Outros

3

12%

TOTAL

24

100%

 

Tipos de Irregularidades x Valor dos Autos de Lançamento

Irregularidades

Valor dos ALs

Participação Relativa

Créditos Indevidos

 R$ 155.529.402,15

72%

Omissão de Saídas e Subfaturamento

 R$ 39.909.933,04

18%

Enquadramento Irregular no Simples Nacional

 R$ 21.747.379,92

10%

TOTAL

 R$ 217.186.715,11

100%

 

Tipos de Irregularidades x Quantidade de Autos de Lançamento

Irregularidades

Quantidade de ALs

Participação Relativa

Créditos Indevidos

9

37%

Omissão de Saídas e Subfaturamento

10

42%

Enquadramento Irregular no Simples Nacional

5

21%

TOTAL

24

100%




