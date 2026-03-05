Receita Estadual entrega ao Ministério Público dados de sonegação que superam R$ 217 milhões

A Secretaria da Fazenda (Sefaz), por meio da Receita Estadual (RE), encaminhou ao Ministério Público (MP), nesta terça-feira (3), uma nova relação de empresas apontadas por sonegação de ICMS. Ao todo, o lote de Representações Fiscais para Fins Penais contém 24 Autos de Lançamento com indícios de cometimento de crimes contra a ordem tributária. O valor total é superior a R$ 217 milhões e abrange o imposto que deixou de ser recolhido somado a multas e juros.
As representações derivam de trabalhos de auditoria fiscal realizados pelas delegacias da RE em diversas regiões do estado e reúnem os Autos de Lançamento para os quais não houve pagamento por parte do contribuinte. Os créditos relativos a esses autos estão devidamente inscritos em dívida ativa. A iniciativa tem como objetivo permitir a análise e a consideração quanto à oportunidade de oferecimento de denúncia-crime contra os autuados por parte do MP.
O assunto foi tratado em reunião que contou com a presença dos subsecretários adjuntos da RE Luis Fernando Crivelaro e Edison Moro Franchi; do chefe da Divisão de Fiscalização da RE, Ricardo Brambilla da Fonseca; do procurador-geral de Justiça, Alexandre Saltz; e da chefe de Gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça, Raquel Isotton. No encontro, também foram abordados assuntos como o compartilhamento de informações, as oportunidades de ações integradas e o planejamento da estratégia de atuação das instituições durante o ano de 2026.
Principais ramos e irregularidades verificadas
Os Autos de Lançamento são referentes a casos em que já foram esgotadas as oportunidades de regularização e defesa, sendo fundamental, portanto, o trabalho integrado entre as instituições para viabilizar a recuperação dos valores devidos à sociedade, agindo com rigor nos casos de sonegação e fraude.
As empresas do ramo atacadista representam 68% do valor das autuações enviadas, seguidas pela indústria (21%), varejo (5%) e outros ramos (6%). A principal irregularidade verificada, em termos de valores, é a utilização de créditos indevidos para abater o imposto que a empresa deveria pagar (72%), seguida pela omissão de saídas e subfaturamento (18%) e pelo enquadramento irregular no Simples Nacional (10%).
Ramos x Valor dos Autos de Lançamento
|
Ramos
|
Valor dos ALs
|
Participação Relativa
|
Indústria
|
R$ 45.174.869,23
|
21%
|
Varejo
|
R$ 11.118.078,28
|
5%
|
Atacado
|
R$ 147.342.125,82
|
68%
|
Outros
|
R$ 13.551.641,78
|
6%
|
TOTAL
|
R$ 217.186.715,11
|
100%
Ramos x Quantidade de Autos de Lançamento
|
Ramos
|
Valor dos ALs
|
Participação Relativa
|
Indústria
|
6
|
25%
|
Varejo
|
6
|
25%
|
Atacado
|
9
|
38%
|
Outros
|
3
|
12%
|
TOTAL
|
24
|
100%
Tipos de Irregularidades x Valor dos Autos de Lançamento
|
Irregularidades
|
Valor dos ALs
|
Participação Relativa
|
Créditos Indevidos
|
R$ 155.529.402,15
|
72%
|
Omissão de Saídas e Subfaturamento
|
R$ 39.909.933,04
|
18%
|
Enquadramento Irregular no Simples Nacional
|
R$ 21.747.379,92
|
10%
|
TOTAL
|
R$ 217.186.715,11
|
100%
Tipos de Irregularidades x Quantidade de Autos de Lançamento
|
Irregularidades
|
Quantidade de ALs
|
Participação Relativa
|
Créditos Indevidos
|
9
|
37%
|
Omissão de Saídas e Subfaturamento
|
10
|
42%
|
Enquadramento Irregular no Simples Nacional
|
5
|
21%
|
TOTAL
|
24
|
100%
