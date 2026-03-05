Sexta, 06 de Março de 2026
ConectCar aponta caminhos para reduzir gastos na mobilidade

Especialista cita estratégias para acompanhar despesas com pedágios, estacionamento e deslocamentos no dia a dia.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
05/03/2026 às 17h59
ConectCar aponta caminhos para reduzir gastos na mobilidade
Shutterstock

Passado o período de férias e Carnaval, a retomada da rotina também traz de volta as despesas do dia a dia. Entre elas, os custos com mobilidade têm peso relevante no orçamento de muitos motoristas. Nesse cenário, soluções digitais de pagamento automático vêm ganhando espaço ao permitir mais controle sobre gastos com pedágios e estacionamentos.

Dados indicam que mais de 15 milhões de motoristas já utilizam tecnologias de pagamento automático, como tags eletrônicas, para facilitar a passagem por rodovias brasileiras — número que representa um aumento de quase 70% desde 2023, segundo a Associação Brasileira das Empresas de Pagamento Automático para Mobilidade (ABEPAM).

Mobilidade com mais previsibilidade financeira

Organizar o orçamento pessoal passa, cada vez mais, por entender com clareza quanto se gasta nos deslocamentos do dia a dia — especialmente para quem depende de rodovias pedagiadas para trabalhar ou viajar com frequência. Com o uso de uma tag eletrônica, como a da ConectCar, todas as passagens ficam registradas digitalmente, facilitando a visualização das despesas e ajudando o motorista a acompanhar seus gastos ao longo do mês. Além disso, como os pagamentos acontecem de maneira automática, os usuários não precisam se preocupar em acertar pendências durante ou após as viagens, seja em estacionamentos, pedágios tradicionais ou eletrônicos (Free Flow). Outro fator que contribui para a economia é o Desconto Básico de Tarifa (DBT), previsto em regulamentação da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Motoristas que utilizam pagamento automático podem receber cerca de 5% de desconto em diversas praças de pedágio. Além disso, em algumas rodovias, também existem programas de desconto progressivo, como o Desconto do Usuário Frequente (DUF), que reduzem ainda mais o valor pago por motoristas que passam com frequência pelas mesmas praças ao longo do mês.

Economia e conveniência

A oferta de tags sem mensalidade, nas quais o motorista paga apenas quando utiliza o serviço — ou não paga nada, a depender do local por onde passa, também é um caminho. O modelo pode ser uma alternativa para quem busca reduzir custos fixos e manter maior flexibilidade no orçamento. Soluções como a ConectCar também permitem consultar extratos, acompanhar gastos em tempo real e centralizar pagamentos de pedágios e estacionamentos em uma única plataforma, facilitando o planejamento financeiro relacionado à mobilidade.

"Sabemos que, para muitos motoristas, a volta à rotina após o Carnaval também traz maior atenção ao orçamento. Nosso objetivo é oferecer não apenas praticidade na estrada, ao eliminar filas e pagamentos manuais, mas também ferramentas que auxiliem as pessoas a acompanhar e organizar melhor seus gastos", afirma Ricardo Kaoru, CEO da ConectCar.

Organização financeira começa no trajeto

Com o fluxo de veículos nas rodovias brasileiras mantendo níveis elevados e um mercado de mobilidade cada vez mais digital, o uso de soluções que tragam mais transparência sobre gastos com deslocamento tende a ganhar espaço.

"As tecnologias de pagamento automático passam a ser vistas não apenas como uma conveniência, mas também como uma forma de tornar a mobilidade mais previsível e alinhada ao planejamento financeiro de quem depende da estrada no dia a dia. Ao democratizar o acesso a soluções antes restritas a poucos, essas ferramentas ampliam a inclusão tecnológica e permitem que mais pessoas tenham autonomia sobre seus gastos, com transparência, praticidade e controle em tempo real. Assim, a inovação deixa de ser um diferencial e é um recurso acessível, que simplifica rotinas, reduz imprevistos e contribui para uma gestão financeira mais consciente e eficiente".

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
