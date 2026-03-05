Desabamento de lar de idosos em Belo Horizonte causa seis mortes

Um lar de idosos desabou em Belo Horizonte na madrugada desta quinta-feira (5), no bairro Jardim Vitória. Seis pessoas morreram e várias ficaram soterradas.

Entre os mortos, cinco eram idosos, enquanto a outra vítima foi um homem de 30 anos.

Segundo informações dos bombeiros, que foram fazer o resgate no local por volta da 1h40 da manhã, 29 pessoas estavam no lar no momento do desabamento.

Com a ajuda de vizinhos, foram resgatadas 8 pessoas, das quais 2 cuidadores e 6 idosos.



Entre os resgatados está uma criança de 2 anos, que estava consciente e com sinais vitais preservados quando foi retirada dos escombros.

Ainda no meio da manhã de hoje havia cerca de 13 vítimas soterradas . Mais de 50 homens do Corpo de Bombeiros trabalhavam no salvamento com a ajuda de cães de busca.

Os feridos foram levados ao Hospital Odilon Behrens.

Ainda não se sabe o que causou o desabamento do lar de idosos. Segundo a prefeitura de Belo Horizonte, o local tinha funcionamento regularizado.