Tudo Fácil Gravataí passa a oferecer coleta de biometria e outros serviços do Cartório Eleitoral

A unidade Tudo Fácil de Gravataí passará a oferecer, a partir de segunda-feira (9/3), atendimento do Cartório Eleitoral do município. Entre os serviços disponíveis estão coleta de biometria, regularização eleitoral e alistamento.

A iniciativa irá até 6 de maio e é resultado de uma parceria entre o governo do Estado, por meio da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), e o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RS). O atendimento ocorre de segunda a quinta-feira, das 13h às 18h.

Endereço da unidade: Avenida Centenário, 555 - 2º andar (Shopping Gravataí)

Sobre o Tudo Fácil

Criado há quase 30 anos, o Tudo Fácil reúne em um único espaço diversos serviços públicos em modelo de atendimento integrado e híbrido. Atualmente, a rede conta com onze unidades em funcionamento no Rio Grande do Sul, localizadas em Porto Alegre (Centro, Zona Norte e Zona Sul) e nos municípios de Caxias do Sul, Gravataí, Lajeado, Passo Fundo, Pelotas, Rio Grande, Santa Maria e Canoas. Está em andamento a implantação de unidades nos municípios de Uruguaiana e Tramandaí.