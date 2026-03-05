Quinta, 05 de Março de 2026
20°C 35°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Brigada Militar flagra depósito irregular e manipulação de agrotóxicos em Cruz Alta

foram apreendidas 09 embalagens de herbicidas, 08 embalagens de inseticidas, 13 embalagens de fungicidas, além de fertilizantes e demais materiais relacionados à atividade.

Por: Andre Eberhardt Fonte: Comunicação Social 3º BPAmb BM
05/03/2026 às 11h12
Brigada Militar flagra depósito irregular e manipulação de agrotóxicos em Cruz Alta
(Foto: 3º BPAmb | Cruz Alta)
A Brigada Militar, por meio do 3º Batalhão de Polícia Ambiental (3º BPAmb BM), flagrou, nesta quarta-feira (04/03), um depósito irregular e manipulação de agrotóxicos em área urbana, em Cruz Alta.
Através de uma denúncia, a equipe do 3º BPAmb BM chegou ao endereço informado e identificou uma casa de madeira. No local, os policiais militares foram informados que o endereço recebia amostras de produtos oriundos de empresas do setor agrícola. Ali eram realizadas misturas de formulações previamente prontas, com a finalidade de avaliar tecnicamente o desempenho e a adaptação do produto às condições específicas de solo e lavoura.
Foram localizados, no interior do imóvel, fertilizantes foliares, fungicidas, herbicidas e inseticidas, acondicionados em recipientes plásticos, inclusive garrafas PET, contendo volumes fracionados para teste de produtos.
Diante dos fatos, foram apreendidas 09 embalagens de herbicidas, 08 embalagens de inseticidas, 13 embalagens de fungicidas, além de fertilizantes e demais materiais relacionados à atividade. Considerando que o imóvel está situado em área urbana, foi lavrado um Boletim de Ocorrência Policial para apuração quanto à regularidade ambiental da atividade desenvolvida, especialmente no que se refere à manipulação, armazenamento, fracionamento e eventual necessidade de licenciamento ambiental específico.
A manipulação, produção, comercialização e uso de agrotóxicos (defensivos agrícolas) no Brasil são regulados, principalmente, pela Lei nº 14.785/2023, que estabelece diretrizes para a produção, comercialização e uso de agrotóxicos. A ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) também regula o manuseio e segurança dos agrotóxicos no Brasil, para garantir a segurança e saúde da população.




■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp


 
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 50 minutos

Programas para apoiar investimentos nas propriedades rurais estão em operação e já podem ser acessados pelos produtores

Foto: Aires Mariga/EpagriOs programas de financiamento e subvenção de juros , executados pelo Governo de Santa Catarina, já podem ser acessados pe...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 1 dia

Governo do Estado apresenta para a Embaixada de Ruanda programas para o desenvolvimento agropecuário

Fotos: Andréia C.Oliveira/SapeO Governo do Estado recebeu nesta terça-feira, 3 de março, na sede da Epagri, em Florianópolis, o embaixador de Ruand...

 (Fotos: Guia Crissiumal)
Estiagem Há 1 dia

Agricultores do interior de Crissiumal relatam perdas graves na produção agrícola em virtude da forte estiagem

Em algumas localidades a chuva de fevereiro acumulou apenas 15mm em um mês

 -
Agricultura Há 2 dias

RS registra foco de gripe aviária em aves silvestres na Reserva do Taim, mas condição não afeta comércio de produtos avícolas

O governo do Estado, por meio do Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal (DDA), vinculado à Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produ...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 2 dias

Epagri conquista 2º e 3º lugares no Prêmio ACI OCESC de Jornalismo

Epagri recebeu o 2º lugar na categoria Fotojornalismo e o 3º lugar na categoria Vídeo – Foto: Emanuel Vicenzi/EpagriA Epagri foi contemplada no 5º ...

Tenente Portela, RS
33°
Parcialmente nublado
Mín. 20° Máx. 35°
33° Sensação
1.26 km/h Vento
34% Umidade
47% (0.72mm) Chance chuva
06h30 Nascer do sol
19h02 Pôr do sol
Sexta
36° 19°
Sábado
32° 18°
Domingo
32° 18°
Segunda
31° 19°
Terça
25° 19°
Últimas notícias
Senado Federal Há 26 minutos

Dosimetria: ano eleitoral dificulta análise de vetos polêmicos, aponta consultor
Agricultura Há 41 minutos

Programas para apoiar investimentos nas propriedades rurais estão em operação e já podem ser acessados pelos produtores
Geral Há 56 minutos

Desabamento de lar de idosos em Belo Horizonte causa seis mortes
Economia Há 1 hora

Pós-Carnaval no Rio amplia busca por reorganização
Internacional Há 1 hora

Europa apoia guerra dos EUA e Israel contra Irã; Espanha diverge

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,28 +1,01%
Euro
R$ 6,12 +0,50%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 397,646,12 -3,05%
Ibovespa
180,767,48 pts -2.5%
Mega-Sena
Concurso 2979 (03/03/26)
18
27
37
43
47
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6967 (04/03/26)
26
47
68
74
77
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3627 (04/03/26)
01
02
06
07
08
09
10
12
13
14
15
16
17
19
21
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2895 (04/03/26)
01
16
22
23
27
29
30
32
42
44
45
55
58
66
79
88
89
90
91
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2932 (04/03/26)
02
06
15
20
28
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias