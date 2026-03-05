EBC e seus veículos apresentam programação para o Mês da Mulher

A Empresa Brasil de Comunicação ( EBC ) apresenta, ao longo do mês de março, programação especial dedicada ao Dia Internacional da Mulher, celebrado no próximo domingo (8). A iniciativa reúne conteúdos nos veículos públicos e governamentais com foco na valorização das mulheres e na ampliação do debate sobre direitos, representatividade e paridade de oportunidades.

A seleção temática inclui reportagens, entrevistas, cultura, séries especiais e conteúdos multiplataforma que destacam trajetórias inspiradoras, políticas públicas voltadas às mulheres, desafios históricos e avanços sociais. A proposta é oferecer informação qualificada e ampliar a visibilidade de pautas relacionadas aos desafios enfrentados pelas mulheres na sociedade.

TV Brasil

Na quinta-feira (5), no programa Sem Censura , a apresentadora Cissa Guimarães recebe ao vivo a ministra das Mulheres, Márcia Lopes, para uma conversa sobre as ações prioritárias da pasta em 2026 e temas como o enfrentamento à violência contra as mulheres.

A edição conta ainda com a presença da cantora, compositora e percussionista pernambucana Negadeza, que mantém viva a tradição do Coco, que é música, dança, ritmo, mas também memória, resistência e comunidade. Cissa também conversa com Tatiana Sampaio, pesquisadora e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro (URFJ) e que está à frente dos estudos com a polilaminina, substância experimental que ganhou repercussão nacional como possível tratamento para lesão medular. A atração vai ao ar às 16h.

Também na TV Brasil, o programa Caminhos da Reportagem traz a edição ‘A Nova Roupa do Machismo’, com os reflexos do que acontece no ambiente digital para a vida fora das telas. A reportagem apura como memes, ameaças virtuais, dados vazados e deepfakes são usados como estratégias para transformar mulheres em alvos digitais: um reflexo do que também ocorre fora da internet. Na segunda-feira (9), às 23h.

Os telejornais Repórter Brasil Tarde (seg a sex, às 12h45) e Repórter Brasil (seg a sáb, às 19h) exibem, durante todo o mês de março, matérias e reportagens especiais em alusão ao Mês da Mulher, abordando temas relacionados a direitos, saúde, representatividade e enfrentamento à violência de gênero . Entre os destaques da cobertura estão conteúdos sobre os 20 anos da Lei Maria da Penha, educação como instrumento de prevenção à violência contra mulheres, a importância da paridade de gênero nos espaços de poder e decisão, além de uma abordagem sobre a perimenopausa e seus impactos. Também será veiculada entrevista com a ministra das Mulheres, Márcia Lopes.

Durante os intervalos dos jogos de futebol, a TV Brasil vai veicular uma campanha de conscientização e prevenção da violência contra mulheres e meninas. A iniciativa integra a estratégia “Feminicídio Nunca Mais”, coliderada pela NO MORE Foundation, organização global dedicada ao enfrentamento da violência doméstica e sexual, em parceria estratégica com a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), a EBC e o Consórcio Cristo Sustentável. Saiba mais.

A TV Brasil Internacional, canal da televisão pública brasileira para o exterior, exibe no mês uma série de cinco peças com mensagens importantes direcionadas a toda a sociedade sobre prevenção da violência de gênero, o fortalecimento das redes de proteção e a construção de uma cultura de respeito e equidade. Os programetes produzidos pela própria equipe da emissora são: ‘Não é Destino. É Urgência. A Luta pela Vida’, ‘Um Pacto Pela Vida’, ‘Proteger é Agir! Rede que Salva Vidas’, ‘A Mudança Começa com os Homens’ e ‘Mulheres que Abriram Caminho’.



Rádio Nacional

Em março, a Rádio Nacional vai exibir programetes radiofônicos especiais em sua programação. As inserções vão ao ar ao longo da grade, reforçando o compromisso da emissora com a promoção da cidadania e a ampliação do debate público sobre questões de interesse social . O veículo também preparou uma série de atrações temáticas com entrevistas, edições exclusivas e conteúdos dedicados ao protagonismo feminino. Serão veiculadas ainda campanhas de orientação e prevenção ao câncer de colo do útero, como parte das ações em torno do Março Lilás. Confira a programação completa:

Segunda (2) a sexta-feira (6) – Revista Rio apresenta programação dedicada ao Dia Internacional da Mulher durante toda a semana. Às 13h.

Sexta-feira (6) – Alô Fronteira especial traz debate com autoridades e representantes de organizações sobre avanços e desafios nas áreas de segurança, saúde e enfrentamento à violência. Às 10h30 (horário de Brasília) na Rádio Nacional do Alto Solimões

Sexta-feira (6) – Espaço Arte Especial: a atração tem a missão de divulgar a cultura brasiliense e brasileira. É aberta aos artistas e projetos que movimentam a cena cultural da capital federal. Às 12h30.

Sexta-feira (6) – Dia Internacional da Mulher pauta os programas Tarde Nacional Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo . Às 15h.

Sexta-feira (6) – É Tudo Brasil totalmente dedicado ao Dia Internacional da Mulher. Às 17h.

Domingo (8) – Momento Três com grandes nomes da música. Edição especial sobre o Dia Internacional da Mulher. Às 11h e às 17h.

Domingo (8) – Especial Natureza Viva Mulher com a reitora da Universidade de Brasília (UnB), professora doutora Rozana Reigota Naves. A edição marcará o lançamento do projeto Viva Maria na Academia , iniciativa que integra as comemorações pelos 45 anos do programa e propõe um diálogo entre comunicação pública, universidade e produção científica, tendo como eixo o tema ‘A ciência e a evidência por trás da voz da mulher brasileira’. Haverá presença da mais recente formanda que fez seu trabalho de conclusão de curso a partir de encontro presencial que teve com audiência do programa em Xinguarra (PA), Estreito (MA) e Goiânia (GO). Às 9h. Emissora: Rádio Nacional da Amazônia

Domingo (8) - O programa Alma Blues , às 21h, será especial em homenagem às mulheres. A edição destaca Maria Muldaur em tributo a uma das pioneiras do blues, Victoria Spivey, com ênfase no álbum One Hour Mama: The Blues of Victoria Spivey. Também vai ao ar pela Rádio MEC um dia antes, no sábado (7), às 22h.

A programação do Radiojornalismo da EBC para o mês aborda a participação das mulheres no mercado de trabalho, os impactos da maternidade na trajetória pessoal e profissional, os desafios enfrentados por mães após os 40 anos, a presença feminina no campo das artes e o enfrentamento à violência contra a mulher . As reportagens também trazem curiosidades, ao apresentar por exemplo as ruas de São Paulo (SP) que foram batizadas com nomes de mulheres. Todo esse conteúdo será veiculado nos jornais Repórter Nacional , que têm três edições diárias (segunda a sexta-feira), transmitido em rede nas emissoras da Rádio Nacional : 7h30, 12h, 18h30. Os materiais também ficam disponíveis para o público online no site da Radioagência Nacional .

Rádio MEC

No domingo (8), Dia Internacional da Mulher, a Rádio MEC apresenta sua programação temática a partir das 6h com intérpretes mulheres e compositoras. Ao longo de todo o mês de março, a emissora estende a iniciativa com edições especiais, transmissões de concertos e seleções comentadas que ressaltam a contribuição feminina para diferentes gêneros musicais e períodos históricos. Confira a programação completa:

Terça-feira (3) – Perfomance ao vivo no programa Jazz Livre ! com Jazz das Minas, banda pop jazzística de terreiro formada 100% por mulheres no palco e na coxia. Sob direção musical da pianista, cantora e compositora Ifátókí Maíra Freitas, tocam arranjos rebuscados e ao mesmo tempo cheios de swing. Traz axé, músicas autorais e homenagens a mulheres de referência da música preta brasileira e internacional, como Nina Simone, Elza Soares, Ivone Lara e Alcione. Misturam estilos e pedem licença às ancestrais para recriar o que se chama de jazz de terreiro. Às 21h.

Sexta-feira (6) - Sala de Concerto dedica todo o mês de março a apresentar ao público trabalhos de instrumentistas mulheres. Terá início com live da atração Libertango, às 17h.

Sábado (7) – Seleção de obras de compositoras brasileiras no programa Música e Músicos do Brasil. Às 19h.

Domingo (8) - Áurea Música contará com obras de compositoras do Renascimento e Barroco: Maddalena Casulana, Vittoria Aleotti, Raffaella Aleotti, Barbara Strozzi, Francesca Caccini, Chiara Margarita Cozzolani e Elisabeth Jacquet de La Guerre. Às 6h.

Domingo (8) – O Som Infinito traz um programa com a música de Hildegard Von Bingen (1098-1179), abadessa beneditina do século XII, mística, teóloga, compositora, médica naturalista e polímata, reconhecida por sua vasta obra teológica e científica, tendo sido proclamada doutora da Igreja em 2012 pelo papa Bento XVI, destacando-se como uma das quatro mulheres com esse título. No campo da música, Hildegard é apontada como a primeira mulher compositora com obras registradas na história da música ocidental. Às 7h.

Domingo (8) – Concerto em homenagem às ‘ Mulheres na Música ’, que abriu a temporada 2023 da Orquestra Sinfônica Brasileira. Sob a regência de Mariana Menezes e participação da pianista Ligia Moreno, o concerto, realizado no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, trouxe obras de Clarice Assad, Sergei Rachmaninoff e Rimsky-Korsakov. Programa Plateia, às 11h.

Domingo (8) - Caderno de Música com a trajetória de compositoras cujas histórias foram colocadas como apêndice na história da música: Maria Anna Mozart, Clara Schumann, Fanny Mendelssohn e Alma Mahler. Às 12h30.

Domingo (8) - Neste especial do Dia Internacional da Mulher, o Ópera Completa apresenta duas óperas de períodos e características bem distintos, compostas por mulheres que trouxeram elementos inovadores para a sua época. Os ouvintes apreciam “La liberazione di Ruggiero dall'isola d'Alcina”, de Francesca Caccini (a primeira ópera composta por uma mulher); e, em seguida, a ópera contemporânea “Prism”, de Ellen Reid, ganhadora do Pulitzer de 2018. Às 17h.

Domingo (8) – Programa Jazz Livre ! traz reprise da live com Yumi Park gravada nos estúdios da Rádio MEC . Yumi nasceu na Coreia do Sul, de onde saiu com a família para ser hoje uma das mais originais intérpretes da música brasileira. Ao lado do quinteto formado por Renan Francioni no piano, Pedro Aune no contrabaixo, Helbe Machado na bateria e Breno Hirata no saxofone, Yumi apresenta um repertório de tirar o fôlego. Às 21h.

Domingo (15) – Programa Jazz Livre ! reapresenta Andrea Ernest Dias Quarteto, que celebra a musicalidade afro-brasileira no show “Uma Roda para Moacir Santos”. O espetáculo foi concebido a partir de um manuscrito inédito em um caderno de anotações de Moacir. Às 21h

Domingo (22) – Programa Jazz Livre ! com a artista Aline Gonçalves e seu álbum “Pacífico”. O disco faz uma retrospectiva musical da autora, flautista, compositora e arranjadora, misturando baiões, huayanos, currulaos, toadas e mais. Às 21h

Domingo (29) – Programa Jazz Livre ! com a cantora venezuelana Raquel Cepeda, o pianista Marvio Ciribelli, o baixista Alex Rocha e o baterista Flavinho Santos. Às 21h.

Agência Brasil

A Agência Brasil, prestigiada agência pública de notícias que integra a EBC, tem como linha editorial permanente a valorização e defesa das mulheres, com conteúdos sobre o tema sendo divulgados ao longo de todo o ano. Neste mês de março, a cobertura especial contará com entrevista exclusiva com a ministra das Mulheres, Márcia Lopes, com foco nas ações estruturantes voltadas à promoção da igualdade de gênero no país.

O veículo também publicará matérias com estudos inéditos e análises sobre políticas públicas destinadas às mulheres, trazendo dados atualizados e contextualização sobre temas como mercado de trabalho, proteção social e enfrentamento à violência.

Também será realizada a cobertura jornalística das manifestações previstas para o período, que neste ano terão como foco o debate sobre o fim da jornada 6x1, ampliando o olhar sobre as pautas trabalhistas e seus impactos na vida das mulheres.

Na segunda-feira (2), a Agência Brasil antecipou com exclusividade dados de pesquisa realizada pelos institutos Patricia Galvão e Locomativa, que revela aumento no percentual de mulheres que declararam ter medo de sofrer um estupro. Em 2020, 78% das mulheres ouvidas pelos pesquisadores disseram ter "muito medo de ser vítimas de um estupro". Esse percentual cresceu para 80%, em 2022, e chegou a 82% segundo os dados obtidos em 2025. Leia a matéria completa .

Rede Gov

A Voz do Brasil , que vai ao ar às 19h, prepara uma série de entrevistas especiais ao longo do mês com ministras e presidentes das empresas estatais. A estreia ocorreu quarta-feira (4) com a ministra das Mulheres, Márcia Lopes.

Entre os dias 6 e 15 de março, o Canal Gov e o Canal Educação exibem produções especiais pelo Dia Internacional da Mulher. A interprogramação dos dois canais também vai contar com novas peças institucionais produzidas pelo Ministério das Mulheres (série sobre a Casa da Mulher Brasileira ), do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania ( Mulheres LBTI - lésbicas, bissexuais, travestis, transexuais e intersexo ), e do Ministério da Saúde ( Saúde Delas ).

Confira a programação completa da Rede Gov :

Heroínas Negras Brasileiras

Série de animação infantojuvenil inspirada no livro homônimo de Jarid Arraes. A cada episódio apresenta uma heroína negra revelando suas histórias, lutas e conquistas. Obra integrante do Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Audiovisual Brasileiro (Prodav).

Canal Educação : a partir de segunda-feira (9), de segunda a sexta, às 11h15, 15h45 e 17h45. Um episódio inédito por dia.

Cinco Mulheres

Série que explora a vida e o legado de figuras femininas icônicas da história do Brasil. Cada episódio combina diálogos ficcionais entre as atrizes nos bastidores da montagem de cinco monólogos, trechos desses monólogos e depoimentos de especialistas. A obra também é integrante do Prodav.

O Canal Educação estreia o primeiro episódio da série (Anita Garibaldi) na quinta-feira (5), às 22h. Já no Canal Gov , a estreia será na quinta-feira (12), às 22h30.

Rompendo o silêncio: a informação que salva mulheres

Edição do Caminhos da Reportagem ( TV Brasil ) com exibição no Canal Educação na segunda-feira (9), às 19h; e no Canal Gov na quarta-feira (11), às 22h.

“ Quando Elas se Movimentam " (documentário da TV Senado)

Dirigido por Susanna Lira, o documentário homenageia três mulheres pretas que, com suas histórias de superação, transformaram suas vidas e passaram a ocupar espaços, mostrando o fio recente das mudanças sociais no Brasil.

Canal Educação : quarta-feira (11), às 22h.

" Ofício de Tacacazeiras na Região Norte " (documentário do IPHAN):

Canal Gov : sexta-feira (6), às 18h30.

" Como os ministérios conversam ?” (MConta+, do Ministério das Comunicações)

Episódio especial exibido em três partes que recebe importantes gestoras de comunicação da Administração Pública Federal para o debate de temas centrais como a transversalidade das políticas públicas, território e identidade. Nesse episódio do videocast, mergulha-se em um debate essencial: como as vozes de quilombolas, da comunidade LGBTQIA+, da juventude periférica e de tantos outros grupos sociais ajudam a construir as políticas públicas do nosso país? Para entender essa engrenagem, a atração recebe três mulheres que atuam na articulação entre direitos e identidades no governo do Brasil, por meio das assessorias de participação social e diversidade (Aspad): Juliana Paiva, do Ministério do Turismo; Mariana Braga, do Ministério da Cultura; e Ludymilla Chagas, do Ministério das Comunicações.

Canal Gov : quinta-feira (12), às 19h30.

“ História da advocacia ” ( Programa Farol , da Advocacia-Geral da União)

O episódio da semana mostra a história da primeira advogada do Brasil, Esperança Garcia, uma mulher negra e escravizada no Piauí, em 1770, que peticionou ao governador do Estado denunciando abusos, sendo sua carta considerada a primeira peça jurídica escrita por uma mulher no país.

Canal Gov : terça-feira (10), às 18h30.

Redes Sociais

Como forma de ampliar a visibilidade das ações pelo Dia Internacional da Mulher, a EBC dará destaque em suas redes sociais à programação especial exibida ao longo do mês de março nos veículos da instituição . Conteúdos temáticos exclusivos também serão produzidos e distribuídos, ampliando o alcance das mensagens e promovendo diálogo qualificado com diferentes públicos sobre a valorização das mulheres, a garantia de direitos e a construção de uma sociedade mais equitativa.