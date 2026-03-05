Prefeitura de Esperança do Sul faz apelo por economia de água na cidade

A Administração Municipal de Esperança do Sul emitiu nesta quarta-feira (4) um alerta à população sobre o uso consciente de água durante o período de estiagem. Solicita-se que sejam evitados desperdícios e que todos ajudem a cuidar deste recurso essencial.

Agricultores que precisarem de água para seus animais podem se dirigir à prefeitura ou entrar em contato com o Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente Ivanor Fontanive através do telefone (55) 99607-1324 para solicitar disponibilidade.

A equipe de água está trabalhando intensamente para atender todas as demandas da população.

Prefeitura divulga dicas para economizar água:

– Feche a torneira ao escovar os dentes;

– Limite o uso da máquina de lavar;

– Reaproveite a água da máquina de lavar;

– Não lave calçadas ou veículos com mangueira;

– Verifique e conserte vazamentos;

– Feche bem as torneiras;

– Incentive familiares e vizinhos a economizarem água.