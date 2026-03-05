Quinta, 05 de Março de 2026
20°C 35°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Comunidade Alto Alegre, de Tenente Portela recebe programação “Mulheres Donas de Si”

Evento reúne atividades de integração, competições recreativas, almoço e bailinho aberto à comunidade no interior de Tenente Portela

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com informações ASCOM de Tenente Portela
05/03/2026 às 10h30
Comunidade Alto Alegre, de Tenente Portela recebe programação “Mulheres Donas de Si”
(Foto: Divulgação ASCOM de Tenente Portela)

A Comunidade de Alto Alegre, no interior de Tenente Portela, sediará no dia 12 de abril a programação especial “Mulheres Donas de Si”, voltada à integração, convivência e participação de mulheres da comunidade e da região.

As atividades começam às 7h, com café da manhã de recepção às participantes. Às 8h está prevista a abertura oficial do encontro e, às 9h, iniciam as competições recreativas, com jogos de integração como bolãozinho, canastra e corrida de carro na mesa.

Durante o evento também haverá mateada, com distribuição de erva-mate e água quente em parceria com a erva-mate Rei Verde.

Ao meio-dia será servido almoço destinado às mulheres participantes, com churrasco e acompanhamentos, ao custo de R$ 15,00. À tarde, a partir das 14h, ocorre a premiação das competições e um bailinho aberto à comunidade, com entrada gratuita. A animação ficará por conta do Giba Show.

A programação conta com promoção da Prefeitura de Tenente Portela e apoio da Emater/RS-Ascar.

 
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 50 minutos

Desabamento de lar de idosos em Belo Horizonte causa seis mortes

Estabelecimento tinha funcionamento regularizado

 Pozzobom realizou a entrega de um banco vermelho à Delegacia de Polícia Especializada de Proteção à Mulher de Santa Maria -Foto: Mariana Kussler/Ascom SSPS
Sistema prisional Há 3 horas

Governo Leite amplia ações de enfrentamento à violência de gênero no sistema prisional

A Polícia Penal, em conjunto com a Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo (SSPS), tem ampliado as ações de enfrentamento à violência de gêne...

 Regularização eleitoral e alistamento também estarão entre os serviços disponíveis -Foto: Paloma Fleck/Ascom SPGG
Planejamento Há 3 horas

Tudo Fácil Gravataí passa a oferecer coleta de biometria e outros serviços do Cartório Eleitoral

A unidade Tudo Fácil de Gravataí passará a oferecer, a partir de segunda-feira (9/3), atendimento do Cartório Eleitoral do município. Entre os serv...

 -
Receita Estadual Há 4 horas

Receita Estadual abre janela de regularização de divergências tributárias para contribuintes do Simples Nacional

O governo do Estado, por meio da Receita Estadual, acaba de lançar um novo programa de autorregularização destinado a contribuintes do Simples Naci...

 © Bruno Peres/Agência Brasil
Geral Há 5 horas

EBC e seus veículos apresentam programação para o Mês da Mulher

Dia Internacional da Mulher é celebrado no domingo (8)

Tenente Portela, RS
33°
Parcialmente nublado
Mín. 20° Máx. 35°
33° Sensação
1.26 km/h Vento
34% Umidade
47% (0.72mm) Chance chuva
06h30 Nascer do sol
19h02 Pôr do sol
Sexta
36° 19°
Sábado
32° 18°
Domingo
32° 18°
Segunda
31° 19°
Terça
25° 19°
Últimas notícias
Senado Federal Há 11 minutos

Dosimetria: ano eleitoral dificulta análise de vetos polêmicos, aponta consultor
Agricultura Há 26 minutos

Programas para apoiar investimentos nas propriedades rurais estão em operação e já podem ser acessados pelos produtores
Geral Há 41 minutos

Desabamento de lar de idosos em Belo Horizonte causa seis mortes
Economia Há 1 hora

Pós-Carnaval no Rio amplia busca por reorganização
Internacional Há 1 hora

Europa apoia guerra dos EUA e Israel contra Irã; Espanha diverge

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,27 +0,82%
Euro
R$ 6,11 +0,29%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 397,066,89 -3,01%
Ibovespa
180,828,94 pts -2.45%
Mega-Sena
Concurso 2979 (03/03/26)
18
27
37
43
47
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6967 (04/03/26)
26
47
68
74
77
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3627 (04/03/26)
01
02
06
07
08
09
10
12
13
14
15
16
17
19
21
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2895 (04/03/26)
01
16
22
23
27
29
30
32
42
44
45
55
58
66
79
88
89
90
91
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2932 (04/03/26)
02
06
15
20
28
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias