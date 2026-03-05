Comunidade Alto Alegre, de Tenente Portela recebe programação “Mulheres Donas de Si”

A Comunidade de Alto Alegre, no interior de Tenente Portela, sediará no dia 12 de abril a programação especial “Mulheres Donas de Si”, voltada à integração, convivência e participação de mulheres da comunidade e da região.

As atividades começam às 7h, com café da manhã de recepção às participantes. Às 8h está prevista a abertura oficial do encontro e, às 9h, iniciam as competições recreativas, com jogos de integração como bolãozinho, canastra e corrida de carro na mesa.

Durante o evento também haverá mateada, com distribuição de erva-mate e água quente em parceria com a erva-mate Rei Verde.

Ao meio-dia será servido almoço destinado às mulheres participantes, com churrasco e acompanhamentos, ao custo de R$ 15,00. À tarde, a partir das 14h, ocorre a premiação das competições e um bailinho aberto à comunidade, com entrada gratuita. A animação ficará por conta do Giba Show.

A programação conta com promoção da Prefeitura de Tenente Portela e apoio da Emater/RS-Ascar.