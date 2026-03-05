Quinta, 05 de Março de 2026
Tenente Portela, RS
Incêndio atinge área de vegetação e eucaliptos no interior de Esperança do Sul

Corpo de Bombeiros utilizou cerca de dois mil litros de água para controlar as chamas que destruíram aproximadamente dois hectares

Por: Marcelino Antunes Fonte: MB Notícias
05/03/2026 às 10h01
(Foto: Ilustração / Geração IA)

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Três Passos foi mobilizada por volta das 15h47 desta quarta-feira (4) para atender uma ocorrência de fogo em vegetação no interior do município de Esperança do Sul.

Ao chegar ao ponto indicado, os bombeiros verificaram que as chamas se espalhavam por uma área de vegetação baixa que também possui plantação de eucaliptos.

De acordo com as informações apuradas no local, o incêndio atingiu cerca de dois hectares de terreno. Para conter o avanço do fogo e realizar o rescaldo, os profissionais utilizaram aproximadamente 2 mil litros de água, conseguindo controlar a situação.

As circunstâncias que provocaram o incêndio não foram divulgadas e não houve registro de pessoas feridas.

As autoridades reforçam o alerta para que moradores evitem realizar queimadas, principalmente em períodos de clima seco, quando o risco de propagação do fogo é maior.

 

 

