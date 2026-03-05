Quinta, 05 de Março de 2026
Governo Leite qualifica escolas estaduais no Litoral com investimento de R$ 17,8 milhões em melhorias da infraestrutura

Desde o início da atual gestão do governador Eduardo Leite, em 2023, foram aplicados R$ 17,8 milhões em melhorias nas escolas estaduais localizadas...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
05/03/2026 às 09h18
A EEEF Professor Milton Pacheco, em Osório, recebeu R$ 500,1 mil para obras como recuperação de fachada, forro e redes elétrica -Foto: Marcelo Nadal/SOP

Desde o início da atual gestão do governador Eduardo Leite, em 2023, foram aplicados R$ 17,8 milhões em melhorias nas escolas estaduais localizadas na Região Funcional 4 – Litoral, conforme a classificação dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento (Coredes). As ações contemplam intervenções em andamento e concluídas nos municípios de Arroio do Sal, Capão da Canoa, Caraá, Cidreira, Maquiné, Mostardas, Palmares do Sul, Osório, Terra de Areia, Torres, Tramandaí e Xangri-Lá.

Obras em andamento

Atualmente, oito obras estão em execução em sete escolas, distribuídas por sete municípios, totalizando R$ 5,8 milhões. Em Capão da Canoa, a Escola Estadual de Ensino Médio (EEEM) Capão Novo concentra duas frentes de trabalho que somam R$ 2,6 milhões. Uma contempla a construção de muros e a manutenção das instalações elétricas e da rede de abastecimento de água. A outra envolve melhorias na cobertura, reforços estruturais, substituição de esquadrias e pisos, pinturas, impermeabilizações e adequações hidrossanitárias.

A unidade já havia sido ampliada anteriormente com um investimento de R$ 8,4 milhões que viabilizou novas salas de aula, refeitório, cozinha, laboratórios e sanitários acessíveis por meio do sistemaoff-site(estruturas pré-fabricadas são produzidas em fábrica e montadas diretamente no local).

Em Capão da Canoa, a EEEM Capão Novo concentra duas frentes de trabalho que somam R$ 2,6 milhões -Foto: Marcelo Nadal/SOP
Em Cidreira, a Escola Estadual de Ensino Fundamental (EEEF) Herlita Silveira Teixeira recebeu R$ 682,8 mil para manutenção de esquadrias, instalações hidrossanitárias, revestimentos de pisos, paredes e forros, além de pinturas e melhorias no acesso escolar.

Em Torres, a EEEM José Quartiero contou com R$ 680,9 mil para substituição de esquadrias, manutenção da cobertura, tratamento estrutural de pilares e vigas, impermeabilizações, melhorias na entrada de energia, pintura e construção de novo muro, entre outros serviços.

A Escola José Quartiero, em Torres, contou com R$ 680,9 mil para serviços como esquadrias, manutenção da cobertura e pintura -Foto: Marcelo Nadal/SOP
Obras terminadas

As obras já concluídas somam 18 intervenções em 14 escolas de dez municípios, com investimento de R$ 12 milhões. Em Terra de Areia, para a Escola Estadual de Educação Básica (EEEB) Professora Erica Marques foram direcionados R$ 543,7 mil para manutenção da cobertura de laboratórios e oficinas, substituição de pisos, troca de aberturas e melhorias nas instalações elétricas e nas rampas de acesso.

Em Osório, a EEEF Professor Milton Pacheco contou com R$ 500,1 mil para recuperação de paredes externas, estruturas de concreto, forros, redes elétricas e hidrossanitárias, além de impermeabilização de lajes e paredes.

Escola Raul Pilla, de Cidreira, Em Cidreira, recebeu R$ 415,1 mil para substituição da cobertura e reparos elétricos -Foto: Marcelo Nadal/SOP
Em Cidreira, a EEEB Raul Pilla recebeu R$ 415,1 mil para substituição da cobertura dos blocos 1 e 2, modernização das instalações elétricas, reformas estruturais e manutenção da quadra poliesportiva.

Desde o início da atual gestão, o Estado investiu R$ 624,3 milhões para qualificar a infraestrutura de 639 escolas em todo o Rio Grande do Sul. Na educação, área tratada como prioridade por Leite, o compromisso do governo é garantir o futuro do estudante, do professor e da sociedade.

Quadra da Escola Raul Pilla também recebeu manutenção em Cidreira -Foto: Marcelo Nadal/SOP
Texto: Marluci Brock/Ascom SOP
Edição: Secom

