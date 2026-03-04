Quinta, 05 de Março de 2026
21°C 35°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Receita Estadual entrega ao Ministério Público dados de sonegação que superam R$ 217 milhões no RS

A Receita Estadual (RE) encaminhou ao Ministério Público (MP/RS), na terça-feira (3/3), uma nova relação de empresas apontadas por sonegação de ICM...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
04/03/2026 às 20h17
Receita Estadual entrega ao Ministério Público dados de sonegação que superam R$ 217 milhões no RS
Ação conjunta entre Receita Estadual e Ministério Público reforça combate à sonegação de ICMS -Foto: MPRS/Divulgação

A Receita Estadual (RE) encaminhou ao Ministério Público (MP/RS), na terça-feira (3/3), uma nova relação de empresas apontadas por sonegação de ICMS. Ao todo, o lote de Representações Fiscais para Fins Penais (RFFP) contém 24 autos de lançamento com indícios de cometimento de crimes contra a ordem tributária. O valor total é superior a R$ 217 milhões e abrange o imposto que deixou de ser recolhido, multas e juros.

As representações são resultado de ações de auditoria fiscal realizadas pelas delegacias da RE em diversas regiões do Estado e reúnem os autos de lançamento para os quais não houve pagamento por parte do contribuinte. Os créditos relativos a esses autos estão devidamente inscritos em dívida ativa. A iniciativa tem como objetivo permitir a análise e a consideração quanto à oportunidade de oferecimento de denúncia-crime contra os autuados por parte do MP/RS.

O assunto foi tratado em reunião que contou com a presença dos subsecretários-adjuntos da RE Luis Fernando Crivelaro e Edison Moro Franchi; do chefe da Divisão de Fiscalização da RE, Ricardo Brambilla da Fonseca; do procurador-geral de Justiça, Alexandre Saltz; e da chefe de gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça, Raquel Isotton. No encontro, também foram abordados assuntos como o compartilhamento de informações, as oportunidades de ações integradas e o planejamento da estratégia de atuação das instituições para 2026.

Principais ramos e irregularidades verificadas

Os autos de lançamento são referentes a casos em que já foram esgotadas as oportunidades de regularização e defesa, sendo fundamental, portanto, o trabalho integrado entre as instituições para viabilizar a recuperação dos valores devidos à sociedade, agindo com rigor nos casos de sonegação e fraude.

As empresas do ramo atacadista representam 68% do valor das autuações enviadas, seguidas pela indústria (21%), varejo (5%) e outros ramos (6%). A principal irregularidade verificada, em termos de valores, é a utilização de créditos indevidos para abater o imposto que a empresa deveria pagar (72%), seguida pela omissão de saídas e subfaturamento (18%) e pelo enquadramento irregular no Simples Nacional (10%).

.
.

Texto: Ascom Sefaz
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 3 horas

Campanha do BB para Minas Gerais supera R$ 1,5 milhão

Chuvas já deixaram 72 mortos no estado

 (Foto: Giovani Grizotti)
Cultura Há 3 horas

Filha de Pedro Ortaça é escolhida patrona dos Festejos Farroupilhas 2026

A escolha leva em consideração o tema dos festejos deste ano: “Herança Jesuítica e Guarani no Rio Grande do Sul: 400 anos de cultura e tradição”, que marca o quadricentenário das Missões.

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Geral Há 5 horas

Fuzileiros incorporam tecnologias para defesa e auxílio em desastres

Esquadrão de drones é uma das principais novidades

 (Foto: Agência Brasil)
Segurança Há 5 horas

Governo divulga planejamento para enfrentar incêndios em 2026

Participam da ação mais de 4,6 mil brigadistas em todo país

 © Rovena Rosa/Agência Brasil
Geral Há 6 horas

Entidades repudiam planos de Vorcaro contra jornalistas

Setor pede rigor nas investigações e diz que não vai se calar

Tenente Portela, RS
22°
Tempo nublado
Mín. 21° Máx. 35°
22° Sensação
0.94 km/h Vento
58% Umidade
27% (0.24mm) Chance chuva
06h29 Nascer do sol
19h04 Pôr do sol
Quinta
38° 19°
Sexta
36° 17°
Sábado
29° 19°
Domingo
35° 18°
Segunda
35° 18°
Últimas notícias
Política Há 3 horas

Lula conversa com Pedro Sánchez e confirma viagem à Espanha
Geral Há 3 horas

Campanha do BB para Minas Gerais supera R$ 1,5 milhão
Direitos Humanos Há 3 horas

Maria da Penha pede rede direta de apoio para mulheres do interior
Emendas Há 3 horas

Municípios da Região Celeiro recebem mais de R$ 87 milhões em emendas parlamentares entre 2023 e 2025
Cultura Há 3 horas

Filha de Pedro Ortaça é escolhida patrona dos Festejos Farroupilhas 2026

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,21 -0,29%
Euro
R$ 6,07 -0,34%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 400,099,35 -1,18%
Ibovespa
185,366,44 pts 1.24%
Mega-Sena
Concurso 2979 (03/03/26)
18
27
37
43
47
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6966 (03/03/26)
09
19
26
28
52
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3626 (03/03/26)
01
02
03
06
07
09
10
13
15
16
17
18
20
21
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2894 (02/03/26)
04
06
12
15
17
19
24
27
32
38
40
47
52
63
71
74
75
78
80
84
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2931 (02/03/26)
14
23
31
34
40
45
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias