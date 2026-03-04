Representantes do governo destacam parceria entre setores público e privado no Fórum de Competitividade

Integrantes do governo gaúcho participaram, nesta quarta-feira (4/3), do Fórum de Competitividade, que ocorreu pela primeira vez em Torres. O encontro, promovido pelo Centro de Liderança Pública (CLP) e apoiado pelo Executivo estadual, abordou temas estratégicos que influenciam a competitividade regional.

O fórum, que reúne lideranças públicas e empresariais para debater os principais desafios e oportunidades da região, busca ampliar o debate a partir dos pilares da competitividade estabelecidos pelo CLP, entidade responsável pelo Ranking de Competitividade dos Estados. Infraestrutura, saneamento, sustentabilidade social, solidez fiscal, eficiência da máquina pública, sustentabilidade ambiental e inovação foram discutidos do ponto de vista das esferas pública e privada.

O encontro marcou um passo importante na construção de soluções conjuntas para o desenvolvimento sustentável do Litoral Norte e do Rio Grande do Sul como um todo, com discussões alinhadas ao Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável do Rio Grande do Sul.

No Ranking de Competitividade de 2025, o RS conquistou a primeira posição em eficiência da máquina pública – foi o terceiro ano consecutivo, e a quinta vez na série histórica, em que o Estado ocupa o topo da lista neste critério. O RS também lidera em inovação, consolidando-se como referência nacional; e ocupa a quinta posição em competitividade.

Parceria e diálogo

O titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), Leandro Evaldt, integrou o painel “Estratégia de Desenvolvimento Econômico para o Litoral Norte”. Também participaram o sócio-fundador do DiPaolo, Paulo Geremia; o presidente da Actor e do Fórum Empresarial de Torres, Eraclides Maggi; e o embaixador do Centro de Liderança Pública (CLP), Eduardo Fernandez, na mediação.

Evaldt falou sobre os avanços alcançados pelo Estado nos últimos anos em diversos setores, como educação, segurança e infraestrutura, e da importância da parceria entre os setores público e privado.

“O poder público tem que ser um parceiro da iniciativa privada, estimulando oportunidades, simplificando processos, dando segurança jurídica e aproximando-se dos bancos. O Estado precisa estar presente na vida do empreendedor, de quem gera riqueza e trabalho”, disse o secretário.

-Foto: Eliézer Falcão/Ascom Sedec

O presidente da Invest RS, Rafael Prikladnicki, participou do painel “Turismo, Entretenimento e Atração de Investimentos como Vetores de Competitividade Regional. Segundo ele, a participação no Fórum de Competitividade reforça o compromisso da agência com o desenvolvimento regional e com o fortalecimento do ambiente de negócios.

“Acreditamos que espaços como este são fundamentais para promover o diálogo entre lideranças e incentivar a cooperação entre diferentes setores da sociedade. A competitividade se constrói com planejamento, integração de esforços e visão estratégica, sempre com foco em um desenvolvimento sustentável e duradouro”, destacou Prikladnicki.

“Competitividade exige investimento. O Badesul está estruturado para oferecer crédito e soluções financeiras que apoiem municípios, empresas e projetos estratégicos. Nosso papel é garantir que boas ideias saiam do papel, com financiamento responsável e foco em geração de emprego, renda e crescimento sustentável no Rio Grande do Sul”, afirmou o presidente do Badesul, Robson Ferreira.

“Levar o Fórum de Competitividade para Torres é descentralizar o debate e colocar os dados a serviço da população. O Rio Grande do Sul já mostra resultado, liderando em eficiência da máquina pública e inovação. O que estamos fazendo aqui é transformar diagnóstico em ação, conectando governo e setor produtivo para acelerar o desenvolvimento do Litoral Norte”, disse Fernandez.

O CEO da plataforma Transforma RS, Ronald Krummenauer, falou sobre a importância do evento. “Somos um hub colaborativo que busca transformar diagnósticos em ações concretas, facilitando o diálogo entre governo, empresários, universidades e sociedade civil para impulsionar competitividade, inovação e crescimento sustentável. Acreditamos que é com essa articulação estratégica que vamos ampliar oportunidades e fortalecer a economia do Litoral Norte e de todo o Rio Grande do Sul”, avaliou.

“O fórum mostrou que o futuro do Litoral Norte depende da união de esforços entre governo, setor privado e sociedade civil. Saímos daqui com propostas concretas e o compromisso de transformar competitividade em qualidade de vida para a população. O Estado seguirá presente, apoiando iniciativas que fortaleçam nossa economia e garantam desenvolvimento sustentável para as próximas gerações”, concluiu o secretário ao final do evento.

O secretário de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, Fabricio Peruchin, também participou do encontro.