Quarta, 04 de Março de 2026
21°C 35°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Preço médio dos alimentos tem segundo recuo consecutivo do ano no Rio Grande do Sul

O Preço da Cesta de Alimentos (PCA-RE) no Rio Grande do Sul, calculado pelo governo do Estado, por meio da Receita Estadual, registrou queda de 0,5...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
04/03/2026 às 16h22
Preço médio dos alimentos tem segundo recuo consecutivo do ano no Rio Grande do Sul
-

O Preço da Cesta de Alimentos (PCA-RE) no Rio Grande do Sul, calculado pelo governo do Estado, por meio da Receita Estadual, registrou queda de 0,53% em fevereiro, caindo para R$ 288,33. Esse é o menor valor desde novembro do ano anterior. No acumulado dos últimos 12 meses, o recuo foi de 2,83%.

A maior redução média de preços ocorreu no Litoral, onde a cesta caiu 2,70%, passando a custar R$ 304,85. Com o resultado, a região deixa de figurar no topo do ranking de maior preço no Estado, posição ocupada em janeiro durante o auge da temporada de verão. Em fevereiro, o maior valor voltou a ser encontrado na região das Hortênsias, com a cesta custando R$ 306,19, apesar da redução de 1,18% no mês.

A maior alta no preço dos alimentos foi registrada na região dos Campos de Cima da Serra, que abrange cidades como Vacaria e Bom Jesus. Na localidade, a cesta alcançou o patamar de R$ 300,79, subindo 1,99% no mês. Os alimentos também ficaram mais caros na Região Metropolitana do Delta do Jacuí, que inclui Porto Alegre, onde a cesta chegou a R$ 296,01 - alta de 0,45%.

O PCA-RE monitora a variação de preço de 80 itens alimentícios com base nas informações das notas fiscais eletrônicas emitidas pelo varejo. O levantamento é publicado mensalmente no Boletim de Preços Dinâmicos e pode ser consultado no site Receita Dados .

Impacto menor para famílias de baixa renda

A queda de preço médio da cesta de alimentos em fevereiro teve maior impacto sobre as famílias mais pobres. Conforme o Índice de Inflação por Faixa de Renda, indicador exclusivo levantado pela Receita Estadual, domicílios com rendimento de até dois salários mínimos observaram uma deflação de 4,24% nos últimos 12 meses. A segunda faixa de renda com maior redução foi a entre dois e três salários mínimos, cuja deflação atingiu 4% no período.

A diferença do impacto inflacionário entre os estratos de renda ocorre pela distinção do hábito de consumo. Alimentos consumidos com mais frequência por famílias de baixa renda tiveram quedas de preço mais expressivas e passaram a pressionar menos seus orçamentos. Em fevereiro, houve queda em todas as faixas de renda analisadas, que vão de dois a 25 salários mínimos.

Frutas mais baratas e ovos mais caros

Entre os 12 grupos analisados, as frutas tiveram a maior queda no preço médio em fevereiro, com recuo de 4,83% frente ao mês anterior. A retração foi puxada pela uva, que caiu 24,90%, sendo vendida a uma média de R$ 9 o quilo nos supermercados. O mamão também ficou mais barato, com recuo de mais de 17%, encontrado a uma média de R$ 9,49. A maçã (-14,30%) e a banana (-13%) também ajudaram a retirar a pressão inflacionária.

A maior alta de fevereiro foi registrada no grupo das aves e ovos, com elevação de 4,49%. O preço do ovo de galinha, depois de uma série de quedas em 2025, vem pressionando o orçamento das famílias neste ano, com crescimento de 9% no acumulado dos dois primeiros meses.

Texto: Rodrigo Azevedo/Ascom Sefaz
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 3 horas

Campanha do BB para Minas Gerais supera R$ 1,5 milhão

Chuvas já deixaram 72 mortos no estado

 (Foto: Giovani Grizotti)
Cultura Há 3 horas

Filha de Pedro Ortaça é escolhida patrona dos Festejos Farroupilhas 2026

A escolha leva em consideração o tema dos festejos deste ano: “Herança Jesuítica e Guarani no Rio Grande do Sul: 400 anos de cultura e tradição”, que marca o quadricentenário das Missões.

 Ação conjunta entre Receita Estadual e Ministério Público reforça combate à sonegação de ICMS -Foto: MPRS/Divulgação
Fazenda Há 4 horas

Receita Estadual entrega ao Ministério Público dados de sonegação que superam R$ 217 milhões no RS

A Receita Estadual (RE) encaminhou ao Ministério Público (MP/RS), na terça-feira (3/3), uma nova relação de empresas apontadas por sonegação de ICM...

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Geral Há 5 horas

Fuzileiros incorporam tecnologias para defesa e auxílio em desastres

Esquadrão de drones é uma das principais novidades

 (Foto: Agência Brasil)
Segurança Há 5 horas

Governo divulga planejamento para enfrentar incêndios em 2026

Participam da ação mais de 4,6 mil brigadistas em todo país

Tenente Portela, RS
22°
Tempo nublado
Mín. 21° Máx. 35°
22° Sensação
0.94 km/h Vento
58% Umidade
27% (0.24mm) Chance chuva
06h29 Nascer do sol
19h04 Pôr do sol
Quinta
38° 19°
Sexta
36° 17°
Sábado
29° 19°
Domingo
35° 18°
Segunda
35° 18°
Últimas notícias
Política Há 3 horas

Lula conversa com Pedro Sánchez e confirma viagem à Espanha
Geral Há 3 horas

Campanha do BB para Minas Gerais supera R$ 1,5 milhão
Direitos Humanos Há 3 horas

Maria da Penha pede rede direta de apoio para mulheres do interior
Emendas Há 3 horas

Municípios da Região Celeiro recebem mais de R$ 87 milhões em emendas parlamentares entre 2023 e 2025
Cultura Há 3 horas

Filha de Pedro Ortaça é escolhida patrona dos Festejos Farroupilhas 2026

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,21 -0,29%
Euro
R$ 6,07 -0,34%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 400,099,35 -1,18%
Ibovespa
185,366,44 pts 1.24%
Mega-Sena
Concurso 2979 (03/03/26)
18
27
37
43
47
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6966 (03/03/26)
09
19
26
28
52
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3626 (03/03/26)
01
02
03
06
07
09
10
13
15
16
17
18
20
21
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2894 (02/03/26)
04
06
12
15
17
19
24
27
32
38
40
47
52
63
71
74
75
78
80
84
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2931 (02/03/26)
14
23
31
34
40
45
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias