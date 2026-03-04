Vó Alzira realiza ação no Shopping Cidade São Paulo

A Fábrica de Bolo Vó Alzira realizará, nos dias 7 e 8 de março, uma ativação no Shopping Cidade São Paulo, localizado na Avenida Paulista, com o objetivo de ampliar a divulgação do Cremolito, produto lançado pela rede há cerca de um mês. A ação inclui a distribuição gratuita do item ao público, como estratégia de aproximação com consumidores — ao mesmo tempo em que gera prova social — em uma das regiões de maior circulação da capital paulista.

O Cremolito é composto por um brownie mergulhado em creme de chantilly, nos sabores baunilha e chocolate. O produto nasceu como uma solução para os dias mais quentes do verão e passa a integrar a linha da marca, que atua no segmento de bolos.

Localizado na Avenida Paulista, um dos principais corredores comerciais da cidade, o Shopping Cidade São Paulo registra fluxo intenso de visitantes, especialmente aos finais de semana, o que deve contribuir para o alcance da ação.

Fundada em 2007, a Fábrica de Bolo Vó Alzira nasceu a partir de uma receita de bolo de iogurte criada por Alzira Ramos, no Rio de Janeiro. Atualmente, a rede possui mais de 300 unidades em operação no Brasil e oferece cerca de 80 variedades de bolos caseiros.

Serviço:

Ativação de divulgação do Cremolito

Data: 7 e 8 de março

Local: Shopping Cidade São Paulo – Avenida Paulista, São Paulo

Atividade: instalação de inflável na entrada e distribuição gratuita do produto