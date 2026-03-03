Quarta, 04 de Março de 2026
21°C 35°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governador Eduardo Leite lança Progestão e Pró-Resiliência com recursos de US$ 415 milhões

O governador Eduardo Leite apresentou, nesta terça-feira (3/3), no Palácio Piratini, dois dos principais pilares da agenda de modernização e susten...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
03/03/2026 às 20h56
Governador Eduardo Leite lança Progestão e Pró-Resiliência com recursos de US$ 415 milhões
Na reunião, Leite formalizou o decreto que cria os programas e ressaltou a abrangência estrutural das medidas. -Foto: Vitor Rosa/Secom

O governador Eduardo Leite apresentou, nesta terça-feira (3/3), no Palácio Piratini, dois dos principais pilares da agenda de modernização e sustentabilidade fiscal: o Progestão RS e o Pró-Resiliência. Juntos, os programas mobilizam recursos de US$ 415 milhões, consolidando uma estratégia integrada de eficiência administrativa e fortalecimento da capacidade de resposta do Estado. Participaram do ato a diretora do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird) para o Brasil, Cécile Fruman, além de outros técnicos da comitiva do banco.

Durante a solenidade, Leite assinou o decreto que institui os programas e destacou o alcance estrutural das iniciativas. “São dois financiamentos do Bird focados na reestruturação do Estado. Estamos falando de mais de R$ 2 bilhões, que vão nos permitir avançar na melhoria da gestão e na qualificação da máquina pública, com impacto direto na prestação de serviços à população”, afirmou.

Segundo o governador, o apoio do banco vai além do recurso financeiro. “O banco não traz apenas o financiamento, mas também conhecimento técnico, benchmarking e experiências de outros governos no mundo, que ajudam a acelerar nossa modernização”, ressaltou.

Leite esteve acompanhado pela titular da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), Danielle Calazans, e pela subsecretária do Tesouro do Estado, Juliana Debaquer, destacando a integração entre planejamento estratégico, gestão fiscal e execução orçamentária. Para o governador, o Progestão representa um passo decisivo após o ajuste fiscal promovido nos últimos anos.

Leite enfatiza que parceria com o Bird reúne recursos e conhecimento técnico para acelerar reformas -Foto: Vitor Rosa/Secom
Leite enfatiza que parceria com o Bird reúne recursos e conhecimento técnico para acelerar reformas -Foto: Vitor Rosa/Secom

“Fizemos as reformas administrativas necessárias, reorganizamos carreiras e colocamos a casa em ordem. Agora precisamos transformar isso em melhor entrega ao cidadão. O Progestão vai financiar novos sistemas, qualificar processos de compras, gestão de pessoas e investimentos, tornando o Estado mais ágil, eficiente e orientado a resultados”, destacou.

Sobre o Pró-Resiliência, Leite enfatizou o enfrentamento do passivo de precatórios como medida essencial para liberar recursos para políticas públicas. “Mesmo realizando os maiores pagamentos da história recente, o estoque de precatórios se manteve elevado, especialmente por causa da alta da Selic. Essa operação nos ajuda a reestruturar esse passivo e a liberar recursos do Tesouro para investir em áreas sociais e em políticas de resiliência”, explicou.

O governador também ressaltou a importância da continuidade das ações. “Não se trata de um projeto de governo, mas de Estado. Estamos deixando um legado de modernização que interessa a qualquer gestão, porque uma máquina pública que funciona bem é condição para entregar melhores serviços à sociedade”, afirmou.

Danielle Calazans ressalta gestão responsável e ampliação da capacidade de investimento -Foto: Vitor Rosa/Secom
Danielle Calazans ressalta gestão responsável e ampliação da capacidade de investimento -Foto: Vitor Rosa/Secom

A secretária Danielle Calazans enfatizou que as duas operações reforçam a credibilidade fiscal do Estado junto a organismos internacionais. “Estamos consolidando uma gestão responsável, com planejamento técnico e visão estratégica. O acesso a financiamento internacional demonstra confiança na solidez das reformas e amplia nossa capacidade de investimento com sustentabilidade”, destacou.

Pela Fazenda, a subsecretária Juliana Debaquer destacou o Pró-Resiliência como mais uma etapa concreta do Estado no sentido de reduzir o estoque de precatórios, estimado em cerca de R$ 17 bilhões. “Essa operação é viabilizada pelo Regime de Recuperação Fiscal (RRF), que facilita a contratação de operações de crédito pelo Estado que está reestruturando passivos.” Segundo ela, o Estado já buscou uma operação inédita no Brasil de US$ 500 milhões e, há cerca de dois anos, vem trabalhando na consolidação do Pró-Resiliência.

Progestão RS: US$ 55 milhões, sendo US$ 50 milhões financiados pelo Bird e US$ 5 milhões de contrapartida do Estado

O Programa de Sustentabilidade Fiscal, Eficiência e Eficácia do Gasto Público apoia e complementa as reformas estruturais implementadas no âmbito do RRF, com foco na racionalização do gasto, inovação, governo digital e qualificação dos serviços públicos.

O programa está estruturado em áreas estratégicas e transversais:

  • Gestão de Pessoas:implantação de sistemas integrados e modelos preditivos, com meta de reduzir em até 60% o tempo de processamento de aposentadorias.

  • Compras Públicas:otimização de processos e serviços, além de iniciativas de modernização, com uso de inteligência artificial, e-marketplace e ferramentas de análise de gastos, com meta de redução de custos de 1% ao ano.
  • Investimentos Públicos:criação de sistemas integrados para gestão de investimentos, concessões e PPPs e aprimoramento do sistema de gestão de obras públicas, ampliando a eficiência, a transparência e a fiscalização.
  • Gestão do Patrimônio:fortalecimento da governança sobre imóveis e ativos de TIC.
  • Saúde:aplicação de ciência de dados na resposta a emergências em saúde pública e no aprimoramento das auditorias do SUS, com otimização da alocação de recursos.
  • Educação:aprimoramento de sistemas de gestão financeira e da alimentação escolar, ampliando o controle, a transparência e a eficiência no uso dos recursos.
  • Assistência Social:qualificação da gestão financeira e dos processos de prestação de contas, com aumento de produtividade e melhoria da pactuação do cofinanciamento.

A operação tem como condições de efetividade a assinatura do decreto que institui o programa e estabelece a Unidade de Gestão na SPGG, além da divulgação do Manual Operativo do Programa, já aprovado tecnicamente pelo Bird e da assinatura de um termo de cooperação com o IPE-Prev, atualmente em tramitação.

Com o Progestão RS, o governo do Estado avança na consolidação de uma gestão pública mais moderna, eficiente e orientada a resultados, fortalecendo as bases para o desenvolvimento sustentável do Rio Grande do Sul.

Pró-Resiliência: US$ 360 milhões para enfrentar crises e fortalecer políticas públicas

O Pró-Resiliência amplia a capacidade do Estado de responder a eventos extremos, emergências e desafios estruturais.

Com recursos da ordem de US$ 360 milhões, o programa tem por objetivo reduzir o comprometimento da Receita Corrente Líquida (RCL) com pagamento de passivos no curto prazo (precatórios), de forma a maximizar os recursos aplicados em políticas sociais e de resiliência ambiental, cumprindo as metas estabelecidas no Plano de Recuperação Fiscal.

No pilar fiscal, a alta da taxa Selic iniciada no início do ano de 2021 até o presente momento provocou forte impacto no saldo e no serviço da dívida com a União, bem como no estoque de precatórios não pagos do Estado, que atingiu o pico de R$ 17 bilhões em 2024. Embora a destinação de recursos para pagamento de precatórios tenha aumentado a cada ano, atingindo R$ 2,8 bilhões em 2025, o estoque mantém-se estável.

Impacto estruturante

Entre os principais resultados esperados com os dois programas estão:

  • Melhoria da governança e da qualidade do gasto público
  • Tomada de decisão baseada em evidências
  • Redução de custos e aumento de produtividade
  • Maior transparência e controle
  • Sustentabilidade fiscal com resultados duradouros

Com a soma de US$ 415 milhões, o governo do Estado avança na consolidação de uma administração pública mais moderna, resiliente e orientada a resultados, fortalecendo as bases para o desenvolvimento sustentável do Rio Grande do Sul.

Texto: Ascom SPGG e Ascom Sefaz
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Reconstrução habitacional progride com investimentos superiores a R$ 400 milhões -Foto: Gabriel Dias/Ascom Sehab
Habitação Há 4 horas

Governo do Estado inicia série de vistorias às obras do Programa A Casa é Sua - Calamidade

Dentro do programa de reconstrução habitacional do Rio Grande do Sul, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Habitação Regularização Fundiá...

 (Foto: Guia Crissiumal)
Legislativo Há 9 horas

Câmara de Crissiumal analisa projeto que autoriza compra do Castelo do Bonotto

Proposta prevê investimento de R$ 3,9 milhões na aquisição do principal ponto turístico do município
Geral Há 10 horas

Novos casos de estupro por grupo de Copacabana são investigados no Rio

Investigação revela novos abusos envolvendo alunos do Colégio Pedro II

 Grasiele Shmaltz e Everton Muniz, no centro da imagem, receberam reconhecimento pela bravura e presteza de sua conduta -Foto: Arthur Plácido/Ascom SSPS
Sistema prisional Há 11 horas

Policiais penais salvam mulher em risco de queda no 12º andar de prédio em Porto Alegre

A ação rápida de dois policiais penais, com apoio de um policial civil, evitou uma tragédia na tarde de segunda-feira (2/3), nas proximidades da Fu...

 Ato marca avanço na revitalização do Dirg, fortalece resiliência produtiva e impulsiona reestruturação logística -Foto: Vitor Rosa/Secom
Portos e hidrovias Há 11 horas

Governador assina protocolo de intenções para investimento de R$ 130 milhões no Distrito Industrial do Rio Grande

O governador Eduardo Leite assinou, nesta terça-feira (3/3), um protocolo de intenções que marca um novo avanço na modernização da infraestrutura l...

Tenente Portela, RS
22°
Parcialmente nublado
Mín. 21° Máx. 35°
22° Sensação
0.87 km/h Vento
73% Umidade
27% (0.24mm) Chance chuva
06h29 Nascer do sol
19h04 Pôr do sol
Quinta
38° 19°
Sexta
36° 17°
Sábado
29° 19°
Domingo
35° 18°
Segunda
35° 18°
Últimas notícias
Câmara Há 4 horas

Câmara aprova departamento no CNJ para monitorar decisões internacionais sobre direitos humanos
Câmara Há 4 horas

Câmara premia cinco obras audiovisuais contra a violência doméstica
Economia Há 4 horas

Fim do 6x1: Lula propõe negociação entre patrões, empregados e governo
Economia Há 4 horas

Aposta do CE acerta dezenas da Mega e leva prêmio de R$ 158 milhões
Habitação Há 4 horas

Governo do Estado inicia série de vistorias às obras do Programa A Casa é Sua - Calamidade

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,26 -0,41%
Euro
R$ 6,11 -0,40%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 381,674,09 +0,80%
Ibovespa
183,104,88 pts -3.28%
Mega-Sena
Concurso 2979 (03/03/26)
18
27
37
43
47
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6966 (03/03/26)
09
19
26
28
52
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3626 (03/03/26)
01
02
03
06
07
09
10
13
15
16
17
18
20
21
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2894 (02/03/26)
04
06
12
15
17
19
24
27
32
38
40
47
52
63
71
74
75
78
80
84
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2931 (02/03/26)
14
23
31
34
40
45
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias