Quarta, 04 de Março de 2026
21°C 35°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Câmara de Crissiumal analisa projeto que autoriza compra do Castelo do Bonotto

Proposta prevê investimento de R$ 3,9 milhões na aquisição do principal ponto turístico do município

Por: Andre Eberhardt Fonte: Guia Crissiumal
03/03/2026 às 19h20
Câmara de Crissiumal analisa projeto que autoriza compra do Castelo do Bonotto
(Foto: Guia Crissiumal)

Os vereadores de Crissiumal apreciaram, na noite de segunda-feira (02/03), durante Sessão Ordinária, um Projeto de Lei que autoriza o Poder Executivo a adquirir o Castelo do Bonotto, considerado o principal ponto turístico do município.

A matéria foi baixada para análise a pedido da vereadora Suelen Cocco (MDB). A parlamentar solicitou informações adicionais sobre a aquisição, incluindo detalhes referentes aos valores que serão aplicados na reforma do imóvel e a forma de utilização do espaço após a compra.

O encaminhamento do projeto à Câmara havia sido anunciado pelo prefeito Marco Aurélio Nedel durante as comemorações dos 71 anos de Crissiumal, realizadas na sexta-feira (27/02).

De acordo com o texto, o imóvel é declarado de interesse público, com valor total fixado em R$ 3.900.000,00, conforme avaliação mercadológica prévia. O pagamento está previsto em duas etapas: a primeira parcela, no valor de R$ 1.500.000,00, deverá ser quitada no prazo de dez dias após o registro da escritura pública em nome do Município; o saldo restante, de R$ 2.400.000,00, será dividido em 30 parcelas mensais e consecutivas de R$ 80.000,00, com início em 30 de junho de 2026. A área total do imóvel é de 3.000 metros quadrados.

O projeto seguirá para análise nas comissões de estudos da Câmara e, posteriormente, retornará ao plenário para nova apreciação dos vereadores.


■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp


* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Reconstrução habitacional progride com investimentos superiores a R$ 400 milhões -Foto: Gabriel Dias/Ascom Sehab
Habitação Há 4 horas

Governo do Estado inicia série de vistorias às obras do Programa A Casa é Sua - Calamidade

Dentro do programa de reconstrução habitacional do Rio Grande do Sul, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Habitação Regularização Fundiá...

 Na reunião, Leite formalizou o decreto que cria os programas e ressaltou a abrangência estrutural das medidas. -Foto: Vitor Rosa/Secom
Planejamento Há 7 horas

Governador Eduardo Leite lança Progestão e Pró-Resiliência com recursos de US$ 415 milhões

O governador Eduardo Leite apresentou, nesta terça-feira (3/3), no Palácio Piratini, dois dos principais pilares da agenda de modernização e susten...
Geral Há 10 horas

Novos casos de estupro por grupo de Copacabana são investigados no Rio

Investigação revela novos abusos envolvendo alunos do Colégio Pedro II

 Grasiele Shmaltz e Everton Muniz, no centro da imagem, receberam reconhecimento pela bravura e presteza de sua conduta -Foto: Arthur Plácido/Ascom SSPS
Sistema prisional Há 11 horas

Policiais penais salvam mulher em risco de queda no 12º andar de prédio em Porto Alegre

A ação rápida de dois policiais penais, com apoio de um policial civil, evitou uma tragédia na tarde de segunda-feira (2/3), nas proximidades da Fu...

 Ato marca avanço na revitalização do Dirg, fortalece resiliência produtiva e impulsiona reestruturação logística -Foto: Vitor Rosa/Secom
Portos e hidrovias Há 11 horas

Governador assina protocolo de intenções para investimento de R$ 130 milhões no Distrito Industrial do Rio Grande

O governador Eduardo Leite assinou, nesta terça-feira (3/3), um protocolo de intenções que marca um novo avanço na modernização da infraestrutura l...

Tenente Portela, RS
22°
Parcialmente nublado
Mín. 21° Máx. 35°
22° Sensação
0.87 km/h Vento
73% Umidade
27% (0.24mm) Chance chuva
06h29 Nascer do sol
19h04 Pôr do sol
Quinta
38° 19°
Sexta
36° 17°
Sábado
29° 19°
Domingo
35° 18°
Segunda
35° 18°
Últimas notícias
Câmara Há 4 horas

Câmara aprova departamento no CNJ para monitorar decisões internacionais sobre direitos humanos
Câmara Há 4 horas

Câmara premia cinco obras audiovisuais contra a violência doméstica
Economia Há 4 horas

Fim do 6x1: Lula propõe negociação entre patrões, empregados e governo
Economia Há 4 horas

Aposta do CE acerta dezenas da Mega e leva prêmio de R$ 158 milhões
Habitação Há 4 horas

Governo do Estado inicia série de vistorias às obras do Programa A Casa é Sua - Calamidade

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,26 -0,41%
Euro
R$ 6,11 -0,40%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 381,674,09 +0,80%
Ibovespa
183,104,88 pts -3.28%
Mega-Sena
Concurso 2979 (03/03/26)
18
27
37
43
47
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6966 (03/03/26)
09
19
26
28
52
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3626 (03/03/26)
01
02
03
06
07
09
10
13
15
16
17
18
20
21
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2894 (02/03/26)
04
06
12
15
17
19
24
27
32
38
40
47
52
63
71
74
75
78
80
84
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2931 (02/03/26)
14
23
31
34
40
45
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias