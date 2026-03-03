Câmara de Crissiumal analisa projeto que autoriza compra do Castelo do Bonotto

Os vereadores de Crissiumal apreciaram, na noite de segunda-feira (02/03), durante Sessão Ordinária, um Projeto de Lei que autoriza o Poder Executivo a adquirir o Castelo do Bonotto, considerado o principal ponto turístico do município.

A matéria foi baixada para análise a pedido da vereadora Suelen Cocco (MDB). A parlamentar solicitou informações adicionais sobre a aquisição, incluindo detalhes referentes aos valores que serão aplicados na reforma do imóvel e a forma de utilização do espaço após a compra.

O encaminhamento do projeto à Câmara havia sido anunciado pelo prefeito Marco Aurélio Nedel durante as comemorações dos 71 anos de Crissiumal, realizadas na sexta-feira (27/02).

De acordo com o texto, o imóvel é declarado de interesse público, com valor total fixado em R$ 3.900.000,00, conforme avaliação mercadológica prévia. O pagamento está previsto em duas etapas: a primeira parcela, no valor de R$ 1.500.000,00, deverá ser quitada no prazo de dez dias após o registro da escritura pública em nome do Município; o saldo restante, de R$ 2.400.000,00, será dividido em 30 parcelas mensais e consecutivas de R$ 80.000,00, com início em 30 de junho de 2026. A área total do imóvel é de 3.000 metros quadrados.

O projeto seguirá para análise nas comissões de estudos da Câmara e, posteriormente, retornará ao plenário para nova apreciação dos vereadores.





